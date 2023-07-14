https://crimea.ria.ru/20230714/grad-i-silnye-livni-v-krymu-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-1130051092.html

Град и сильные ливни: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

Град и сильные ливни: в Крыму объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 14.07.2023

Град и сильные ливни: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

В Крыму объявлено штормовое предупреждение, днем 14 июля и до конца суток в регионе ожидается ухудшение погодных условий, местами пройдут сильные ливни, грозы,... РИА Новости Крым, 14.07.2023

2023-07-14T10:46

2023-07-14T10:46

2023-07-14T10:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение, днем 14 июля и до конца суток в регионе ожидается ухудшение погодных условий, местами пройдут сильные ливни, грозы, град, ветер 15-20 м/с. Об этом предупреждает пресс-служба регионального главка МЧС.Спасатели предупреждают, что при штормовой погоде возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, которые связаны с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, на дорогах может стать больше аварий, движение автомобилей затрудняется. Возможны подтопления низменных территорий.Также в шторм возрастает число происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Находиться в такую погоду в прибрежной зоне и на пирсах опасно для жизни и здоровья.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев заявил, что аномальные ливни и, как следствие, потопы угрожают в разной степени Крыму и Кубани.Так, два дня назад в Туапсинском районе Краснодарского края введен режим ЧС из-за сильных осадков, подтоплены дома, людей эвакуируют, сообщает в среду оперштаб Кубани.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Туапсе воздушная воронка - объявлено смерчевое предупреждениеОпасная жара: в Крыму объявлено штормовое предупреждениеЛивень накрыл Симферополь – фото и видео последствий непогоды

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, мчс крыма, крымский гидрометцентр, стихия, штормовое предупреждение