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Град и сильные ливни: в Крыму объявлено штормовое предупреждение
Град и сильные ливни: в Крыму объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 14.07.2023
Град и сильные ливни: в Крыму объявлено штормовое предупреждение
В Крыму объявлено штормовое предупреждение, днем 14 июля и до конца суток в регионе ожидается ухудшение погодных условий, местами пройдут сильные ливни, грозы,... РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-14T10:46
2023-07-14T10:46
2023-07-14T10:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение, днем 14 июля и до конца суток в регионе ожидается ухудшение погодных условий, местами пройдут сильные ливни, грозы, град, ветер 15-20 м/с. Об этом предупреждает пресс-служба регионального главка МЧС.Спасатели предупреждают, что при штормовой погоде возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, которые связаны с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, на дорогах может стать больше аварий, движение автомобилей затрудняется. Возможны подтопления низменных территорий.Также в шторм возрастает число происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Находиться в такую погоду в прибрежной зоне и на пирсах опасно для жизни и здоровья.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев заявил, что аномальные ливни и, как следствие, потопы угрожают в разной степени Крыму и Кубани.Так, два дня назад в Туапсинском районе Краснодарского края введен режим ЧС из-за сильных осадков, подтоплены дома, людей эвакуируют, сообщает в среду оперштаб Кубани.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Туапсе воздушная воронка - объявлено смерчевое предупреждениеОпасная жара: в Крыму объявлено штормовое предупреждениеЛивень накрыл Симферополь – фото и видео последствий непогоды
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новости крыма, мчс крыма, крымский гидрометцентр, стихия, штормовое предупреждение
Град и сильные ливни: в Крыму объявлено штормовое предупреждение
МЧС: в Крыму 14 июля объявлено штормовое предупреждение из-за града и ливней
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение, днем 14 июля и до конца суток в регионе ожидается ухудшение погодных условий, местами пройдут сильные ливни, грозы, град, ветер 15-20 м/с. Об этом предупреждает пресс-служба регионального главка МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем и до конца суток 14 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают, что при штормовой погоде возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, которые связаны с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, на дорогах может стать больше аварий, движение автомобилей затрудняется. Возможны подтопления низменных территорий.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач", - уточняют в ведомстве.
Также в шторм возрастает число происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Находиться в такую погоду в прибрежной зоне и на пирсах опасно для жизни и здоровья.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев заявил, что аномальные ливни
и, как следствие, потопы угрожают в разной степени Крыму и Кубани.
Так, два дня назад в Туапсинском районе Краснодарского края введен режим ЧС из-за сильных осадков
, подтоплены дома, людей эвакуируют, сообщает в среду оперштаб Кубани.
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