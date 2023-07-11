https://crimea.ria.ru/20230711/opasnaya-zhara-v-krymu-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-1129967858.html

Опасная жара: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

Опасная жара: в Крыму объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 11.07.2023

Опасная жара: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

В Крыму с 11 июля и до конца рабочей недели объявлено штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Об этом сообщили в крымском главке... РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T11:27

2023-07-11T11:27

2023-07-11T11:27

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противопожарный режим

крымский гидрометцентр

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В Крыму с 11 июля и до конца рабочей недели объявлено штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Об этом сообщили в крымском главке МЧС.При этом в середине недели, 11 и 12 июля, на полуострове неустойчивая погода, местами пройдут кратковременные грозовые дожди, предупредили синоптики.Напомним, 8 июля на территории всего полуострова введен особый противопожарный режим, который предусматривает ряд ограничений, в частности, они касаются посещения лесов.Накануне непогода обесточила часть Крыма. Ранее стихия ударила по Сочи. С 1 апреля на территории полуострова установлен пожароопасный сезон. В этот период строго запрещено разведение костров в лесах, сжигание сухой растительности и бытового мусора. Разводить открытый огонь в населенных пунктах можно только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности. Владельцев частных домов и садоводов призывают расчистить участок и прилегающие территории от сухой травы и горючего мусора.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе вводят особый противопожарный режимСгорело поле: в Красногвардейском районе огонь уничтожил гектар пшеницыСочинский регион уходит под воду – число подтоплений растет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, мчс крыма, противопожарный режим, крымский гидрометцентр, общество