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Опасная жара: в Крыму объявлено штормовое предупреждение
Опасная жара: в Крыму объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Опасная жара: в Крыму объявлено штормовое предупреждение
В Крыму с 11 июля и до конца рабочей недели объявлено штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Об этом сообщили в крымском главке... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T11:27
2023-07-11T11:27
2023-07-11T11:27
новости крыма
мчс крыма
противопожарный режим
крымский гидрометцентр
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В Крыму с 11 июля и до конца рабочей недели объявлено штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Об этом сообщили в крымском главке МЧС.При этом в середине недели, 11 и 12 июля, на полуострове неустойчивая погода, местами пройдут кратковременные грозовые дожди, предупредили синоптики.Напомним, 8 июля на территории всего полуострова введен особый противопожарный режим, который предусматривает ряд ограничений, в частности, они касаются посещения лесов.Накануне непогода обесточила часть Крыма. Ранее стихия ударила по Сочи. С 1 апреля на территории полуострова установлен пожароопасный сезон. В этот период строго запрещено разведение костров в лесах, сжигание сухой растительности и бытового мусора. Разводить открытый огонь в населенных пунктах можно только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности. Владельцев частных домов и садоводов призывают расчистить участок и прилегающие территории от сухой травы и горючего мусора.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе вводят особый противопожарный режимСгорело поле: в Красногвардейском районе огонь уничтожил гектар пшеницыСочинский регион уходит под воду – число подтоплений растет
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РИА Новости Крым
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новости крыма, мчс крыма, противопожарный режим, крымский гидрометцентр, общество
Опасная жара: в Крыму объявлено штормовое предупреждение
МЧС: в Крыму до 14 июля объявлено штормовое предупреждение из-за жары
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В Крыму с 11 июля и до конца рабочей недели объявлено штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Об этом сообщили в крымском главке МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11–14 июля в западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность", – говорится в сообщении.
При этом в середине недели, 11 и 12 июля, на полуострове неустойчивая погода, местами пройдут кратковременные грозовые дожди, предупредили синоптики.
Напомним, 8 июля на территории всего полуострова введен
особый противопожарный режим, который предусматривает ряд ограничений
, в частности, они касаются посещения лесов.
Накануне непогода обесточила
часть Крыма. Ранее стихия ударила
по Сочи.
С 1 апреля на территории полуострова установлен пожароопасный сезон. В этот период строго запрещено разведение костров в лесах, сжигание сухой растительности и бытового мусора. Разводить открытый огонь в населенных пунктах можно только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности. Владельцев частных домов и садоводов призывают расчистить участок и прилегающие территории от сухой травы и горючего мусора.
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