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Сухо и жарко: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 16.08.2023
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Сухо и жарко: погода в Крыму в среду
Сухо и жарко: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 16.08.2023
Сухо и жарко: погода в Крыму в среду
В среду благодаря влиянию области высокого атмосферного давления сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма... РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T00:01
2023-08-16T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В среду благодаря влиянию области высокого атмосферного давления сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22, днем +31...+33 градуса.В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11м/с, днем порывы 14 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +32…+34.В Ялте, Алуште, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +230...+22 градуса, днем +32...+34. прогреется до +31...+33.В Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20..+25 градусов, днем +32...+34.Море у берегов Феодосии, Севастополя прогрелось до +24, в Черноморском температура морской воды +21, в Евпатории, Керченском проливе и в Азовском море +25, в Алуште и Ялте и +26.
https://crimea.ria.ru/20230813/v-krym-pridet-rekordnaya-zhara---prognoz-ot-fobos-na-nedelyu-1130694879.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Сухо и жарко: погода в Крыму в среду

В Крыму в среду сухая и жаркая погода

00:01 16.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛетний отдых в Крыму
Летний отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В среду благодаря влиянию области высокого атмосферного давления сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, на побережье до +26, днем +29…+34, в горах +22…+27 градусов. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 17 м/с.", — говорится в прогнозе.

В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22, днем +31...+33 градуса.
В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11м/с, днем порывы 14 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +32…+34.
В Ялте, Алуште, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +230...+22 градуса, днем +32...+34. прогреется до +31...+33.
В Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20..+25 градусов, днем +32...+34.
Море у берегов Феодосии, Севастополя прогрелось до +24, в Черноморском температура морской воды +21, в Евпатории, Керченском проливе и в Азовском море +25, в Алуште и Ялте и +26.
На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
13 августа, 18:10Радио "Спутник в Крыму"
В Крым придет рекордная жара - прогноз от ФОБОС на неделю
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Сухо и жарко: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 16 августа
23:20Движение по Крымскому мосту восстановлено
22:55Движение по Крымскому мосту с Кубани в сторону Крыма восстановлено
22:50Раненый при украинском обстреле Белгородской области мужчина умер
22:13Главные события и заявления дня: 15 августа
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