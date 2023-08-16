https://crimea.ria.ru/20230816/sukho-i-zharko-pogoda-v-krymu-v-sredu-1130731964.html
Сухо и жарко: погода в Крыму в среду
Сухо и жарко: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 16.08.2023
Сухо и жарко: погода в Крыму в среду
В среду благодаря влиянию области высокого атмосферного давления сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма... РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T00:01
2023-08-16T00:01
2023-08-16T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В среду благодаря влиянию области высокого атмосферного давления сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22, днем +31...+33 градуса.В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11м/с, днем порывы 14 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +32…+34.В Ялте, Алуште, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +230...+22 градуса, днем +32...+34. прогреется до +31...+33.В Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20..+25 градусов, днем +32...+34.Море у берегов Феодосии, Севастополя прогрелось до +24, в Черноморском температура морской воды +21, в Евпатории, Керченском проливе и в Азовском море +25, в Алуште и Ялте и +26.
https://crimea.ria.ru/20230813/v-krym-pridet-rekordnaya-zhara---prognoz-ot-fobos-na-nedelyu-1130694879.html
симферополь
севастополь
ялта
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В среду благодаря влиянию области высокого атмосферного давления сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, на побережье до +26, днем +29…+34, в горах +22…+27 градусов. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 17 м/с.", — говорится в прогнозе.
В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22, днем +31...+33 градуса.
В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11м/с, днем порывы 14 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +32…+34.
В Ялте, Алуште, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +230...+22 градуса, днем +32...+34. прогреется до +31...+33.
В Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20..+25 градусов, днем +32...+34.
Море у берегов Феодосии, Севастополя прогрелось до +24, в Черноморском температура морской воды +21, в Евпатории, Керченском проливе и в Азовском море +25, в Алуште и Ялте и +26.