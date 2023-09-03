https://crimea.ria.ru/20230903/vozmozhny-podtopleniya-na-sochi-obrushatsya-livni-s-gradom-i-smerchi-1131133316.html
Возможны подтопления: на Сочи обрушатся ливни с градом и смерчи
Возможны подтопления: на Сочи обрушатся ливни с градом и смерчи - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Возможны подтопления: на Сочи обрушатся ливни с градом и смерчи
В воскресенье и понедельник в Сочи ожидаются сильные ливни с градом и шквалистым ветром, также возможно образование смерчей над морем. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T13:45
2023-09-03T13:45
2023-09-03T13:45
сочи
краснодарский край
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
погода
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье и понедельник в Сочи ожидаются сильные ливни с градом и шквалистым ветром, также возможно образование смерчей над морем. Об этом сообщает управление МЧС по региону.Кроме того, есть риск образования смерчей у берегов города-курорта.Как отметили в администрации Сочи, все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Местным жителям и гостям города рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности.Штормовое предупреждение в КрымуТем временем в Крыму также объявлено штормовое предупреждение, но из-за продолжающейся жаркой и сухой погоды. Так, по данным республиканского гидрометцентра, 4-6 сентября в западных, южных, центральных, горных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Как сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, на полуострове в первые выходные сентября воздух прогреется до +31 градуса, будет переменная облачность и без осадков.Читайте также на РИА Новости Крым:Бархатный сезон в Крыму: когда начнется и сколько продлитсяМетровые волны в проливе: как работает Керченская переправа в воскресеньеПо Крыму с рюкзаком: как подготовиться к походу
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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сочи, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), погода, общество, новости
Возможны подтопления: на Сочи обрушатся ливни с градом и смерчи
МЧС: 3 и 4 сентября в Сочи ожидаются ливни с градом, смерчи и резкий подъем уровня рек
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье и понедельник в Сочи ожидаются сильные ливни с градом и шквалистым ветром, также возможно образование смерчей над морем. Об этом сообщает управление МЧС по региону.
"До конца суток 3 сентября, а также в течение суток 4 сентября на территории Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-25 м/с. В реках – резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема", - говорится в сообщении.
Кроме того, есть риск образования смерчей у берегов города-курорта.
Как отметили в администрации Сочи, все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Местным жителям и гостям города рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности.
Штормовое предупреждение в Крыму
Тем временем в Крыму также объявлено штормовое предупреждение, но из-за продолжающейся жаркой и сухой погоды. Так, по данным республиканского гидрометцентра, 4-6 сентября в западных, южных, центральных, горных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность
.
Как сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, на полуострове в первые выходные сентября
воздух прогреется до +31 градуса, будет переменная облачность и без осадков.
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