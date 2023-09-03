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Метровые волны в проливе: как работает Керченская переправа в воскресенье
Метровые волны в проливе: как работает Керченская переправа в воскресенье - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Метровые волны в проливе: как работает Керченская переправа в воскресенье
В воскресенье Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщают в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T09:24
2023-09-03T09:24
2023-09-03T09:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщают в Росморречфлоте.За минувшие сутки паромы перевезли в обе стороны больше 118 тысяч пассажиров, выполнив 13 рейсов.Всего с момента запуска морского сообщения в проливе паромы выполнили 5 576 рейсов и перевезли 316 914 пассажиров и 186 552 грузовиков. 3 сентября погода благоприятствует судоходству. Высота волн достигает метра."Согласно прогнозу Росгидромета, 3 сентября ветер северный 6-11 м/сек, местами порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 50-100 см, температура воздуха +26...28, температура воды в море +24...25 градусов", - добавили в Росморречфлоте.Ежедневно с 21.00 до 05.00 работа Керченской паромной переправы приостанавливается, водителей призывают учитывать это при планировании своих маршрутов. Через переправу в приоритетном порядке переправляются организованные группы детей, рейсовые автобусы, грузовой транспорт с товарами первой необходимости. Все прочие заказные автобусы и грузовики следуют через альтернативный сухопутный путь, который проходит через новые регионы и пропускные пункты Джанкой, Армянск и Перекоп. Движение можно осуществлять круглосуточно.Легковые автомобили массой до 3 тонн едут через Крымский мост либо также через сухопутный коридор. На Крымском мосту по состоянию на утром пятницы очередей нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация у Крымского моста на утро воскресеньяНедостаток газа на АЗС в Крыму: топливные компании объяснили причинуСальдо предложил Путину возобновить паромную переправу с Турцией
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, транспорт, морской транспорт, общество, росморречфлот, новости крыма
Метровые волны в проливе: как работает Керченская переправа в воскресенье
Керченская паромная переправа 3 сентября работает в штатном режиме – Росморречфлот
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщают в Росморречфлоте.
За минувшие сутки паромы перевезли в обе стороны больше 118 тысяч пассажиров, выполнив 13 рейсов.
"После возобновления 17 июля работы Керченской переправы паромами перевезено 118 294 пассажира, 26 084 автомобиля и 3 863 пассажирских автобуса. За прошедшие сутки паромы выполнили 13 рейсов", - отмечается в сообщении.
Всего с момента запуска морского сообщения в проливе паромы выполнили 5 576 рейсов и перевезли 316 914 пассажиров и 186 552 грузовиков.
3 сентября погода благоприятствует судоходству. Высота волн достигает метра.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 3 сентября ветер северный 6-11 м/сек, местами порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 50-100 см, температура воздуха +26...28, температура воды в море +24...25 градусов", - добавили в Росморречфлоте.
Ежедневно с 21.00 до 05.00 работа Керченской паромной переправы приостанавливается, водителей призывают учитывать это при планировании своих маршрутов. Через переправу в приоритетном порядке переправляются организованные группы детей, рейсовые автобусы, грузовой транспорт с товарами первой необходимости. Все прочие заказные автобусы и грузовики следуют через альтернативный сухопутный путь, который проходит через новые регионы и пропускные пункты Джанкой, Армянск и Перекоп. Движение можно осуществлять круглосуточно.
Легковые автомобили массой до 3 тонн едут через Крымский мост либо также через сухопутный коридор. На Крымском мосту по состоянию на утром пятницы очередей нет.
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