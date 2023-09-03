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Ситуация у Крымского моста на утро воскресенья
Ситуация у Крымского моста на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Ситуация у Крымского моста на утро воскресенья
К 8:00 воскресенья, 3 сентября, очереди на проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Тамани ожидают 50 автомобилей. Со стороны Керчи пробок нет. РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T08:00
2023-09-03T08:00
2023-09-03T08:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. К 8:00 воскресенья, 3 сентября, очереди на проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Тамани ожидают 50 автомобилей. Со стороны Керчи пробок нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе."В очереди со стороны Тамани находится 50 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - отечается в сообщении.При этом ночью движение по мостовому переходу ограничивали на 20 минут с 3:50 до 4:13 утра.Движение по транспортному переходу осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.Сейчас по Крымскому мосту проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Весь транспорт и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: обстановка на вечер субботыПресечена попытка Киева атаковать Крымский мост Путин "внес" Крымский мост в новые учебники по истории России
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости, общество, новости крыма
Ситуация у Крымского моста на утро воскресенья
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани досмотра ожидают 50 автомобилей
08:00 03.09.2023 (обновлено: 08:02 03.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. К 8:00 воскресенья, 3 сентября, очереди на проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Тамани ожидают 50 автомобилей. Со стороны Керчи пробок нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 50 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - отечается в сообщении.
При этом ночью движение по мостовому переходу ограничивали на 20 минут с 3:50 до 4:13 утра.
Движение по транспортному переходу осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.
Сейчас по Крымскому мосту проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Весь транспорт и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.
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