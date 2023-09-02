https://crimea.ria.ru/20230902/krymskiy-most-obstanovka-na-vecher-subboty-1131124991.html

Крымский мост: обстановка на вечер субботы

Крымский мост: обстановка на вечер субботы - РИА Новости Крым, 02.09.2023

Крымский мост: обстановка на вечер субботы

По состоянию на 20.00 субботы въезд на Крымский мост свободен и со стороны Крыма, и со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 02.09.2023

2023-09-02T20:08

2023-09-02T20:08

2023-09-02T20:23

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

логистика

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. По состоянию на 20.00 субботы въезд на Крымский мост свободен и со стороны Крыма, и со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по транспортному переходу осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.Сейчас по Крымскому мосту проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Весь транспорт и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край