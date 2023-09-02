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Крымский мост: обстановка на вечер субботы
Крымский мост: обстановка на вечер субботы - РИА Новости Крым, 02.09.2023
Крымский мост: обстановка на вечер субботы
По состоянию на 20.00 субботы въезд на Крымский мост свободен и со стороны Крыма, и со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 02.09.2023
2023-09-02T20:08
2023-09-02T20:08
2023-09-02T20:23
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. По состоянию на 20.00 субботы въезд на Крымский мост свободен и со стороны Крыма, и со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по транспортному переходу осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.Сейчас по Крымскому мосту проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Весь транспорт и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.
крымский мост
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост: обстановка на вечер субботы
Крымский мост: проезд свободен с обеих сторон
20:08 02.09.2023 (обновлено: 20:23 02.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. По состоянию на 20.00 субботы въезд на Крымский мост свободен и со стороны Крыма, и со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
Движение по транспортному переходу осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.
Сейчас по Крымскому мосту проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Весь транспорт и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.