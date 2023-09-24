https://crimea.ria.ru/20230924/pozhar-v-sevastopole-likvidirovali-1131634550.html
Пожар в Севастополе ликвидировали
Пожар в Севастополе ликвидировали - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Пожар в Севастополе ликвидировали
Пожарные полностью ликвидировали возгорание сухой растительности в Балаклавском районе Севастополя на площади 1 га. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T17:02
2023-09-24T17:02
2023-09-24T17:02
пожар
севастополь
михаил развожаев
происшествия
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Пожарные полностью ликвидировали возгорание сухой растительности в Балаклавском районе Севастополя на площади 1 га. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее сообщалось, что в Балаклавском районе Севастополя горит сухая растительность. Площадь возгорания достигла 3,5 тысячи квадратных метров. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.20 сентября на границе Севастополя и Бахчисарайского района загорелась лесная подстилка. Площадь пожара достигала 4,5 тысячи квадратных метров. Тушение огня осложнял сильный порывистый ветер.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объявлено четырехдневное штормовое предупреждениеВ Крыму пожарных наградили медалями за отвагу при ликвидации ЧСОгонь захватил лес в Геленджике: пожар тушат вертолет и десятки машин
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пожар, севастополь, михаил развожаев, происшествия, крым, новости крыма
Пожар в Севастополе ликвидировали
Развожаев: возгорание сухой растительности в Севастополе ликвидировали на площади 1 га