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Пожар в Севастополе ликвидировали - РИА Новости Крым, 24.09.2023
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Пожар в Севастополе ликвидировали
Пожар в Севастополе ликвидировали - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Пожар в Севастополе ликвидировали
Пожарные полностью ликвидировали возгорание сухой растительности в Балаклавском районе Севастополя на площади 1 га. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T17:02
2023-09-24T17:02
пожар
севастополь
михаил развожаев
происшествия
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Пожарные полностью ликвидировали возгорание сухой растительности в Балаклавском районе Севастополя на площади 1 га. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее сообщалось, что в Балаклавском районе Севастополя горит сухая растительность. Площадь возгорания достигла 3,5 тысячи квадратных метров. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.20 сентября на границе Севастополя и Бахчисарайского района загорелась лесная подстилка. Площадь пожара достигала 4,5 тысячи квадратных метров. Тушение огня осложнял сильный порывистый ветер.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объявлено четырехдневное штормовое предупреждениеВ Крыму пожарных наградили медалями за отвагу при ликвидации ЧСОгонь захватил лес в Геленджике: пожар тушат вертолет и десятки машин
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пожар, севастополь, михаил развожаев, происшествия, крым, новости крыма
Пожар в Севастополе ликвидировали

Развожаев: возгорание сухой растительности в Севастополе ликвидировали на площади 1 га

17:02 24.09.2023
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожарный тушит возгорание растительности в Крыму
Пожарный тушит возгорание растительности в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Пожарные полностью ликвидировали возгорание сухой растительности в Балаклавском районе Севастополя на площади 1 га. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Полная ликвидация последствий пожара на площади 1 га", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Балаклавском районе Севастополя горит сухая растительность. Площадь возгорания достигла 3,5 тысячи квадратных метров. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
20 сентября на границе Севастополя и Бахчисарайского района загорелась лесная подстилка. Площадь пожара достигала 4,5 тысячи квадратных метров. Тушение огня осложнял сильный порывистый ветер.
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ПожарСевастопольМихаил РазвожаевПроисшествияКрымНовости Крыма
 
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