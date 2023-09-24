https://crimea.ria.ru/20230924/pozhar-v-sevastopole-likvidirovali-1131634550.html

Пожар в Севастополе ликвидировали

Пожар в Севастополе ликвидировали - РИА Новости Крым, 24.09.2023

Пожар в Севастополе ликвидировали

Пожарные полностью ликвидировали возгорание сухой растительности в Балаклавском районе Севастополя на площади 1 га. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 24.09.2023

2023-09-24T17:02

2023-09-24T17:02

2023-09-24T17:02

пожар

севастополь

михаил развожаев

происшествия

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/15/1130858615_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_bae3c5c7c652c7b7a28bcb5982c0c559.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Пожарные полностью ликвидировали возгорание сухой растительности в Балаклавском районе Севастополя на площади 1 га. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее сообщалось, что в Балаклавском районе Севастополя горит сухая растительность. Площадь возгорания достигла 3,5 тысячи квадратных метров. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.20 сентября на границе Севастополя и Бахчисарайского района загорелась лесная подстилка. Площадь пожара достигала 4,5 тысячи квадратных метров. Тушение огня осложнял сильный порывистый ветер.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объявлено четырехдневное штормовое предупреждениеВ Крыму пожарных наградили медалями за отвагу при ликвидации ЧСОгонь захватил лес в Геленджике: пожар тушат вертолет и десятки машин

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, севастополь, михаил развожаев, происшествия, крым, новости крыма