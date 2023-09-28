Рейтинг@Mail.ru
В Крыму замыкание в электрощитовой едва не погубило ребенка - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230928/v-krymu-zamykanie-v-elektroschitovoy-edva-ne-pogubilo-rebenka-1131717818.html
В Крыму замыкание в электрощитовой едва не погубило ребенка
В Крыму замыкание в электрощитовой едва не погубило ребенка - РИА Новости Крым, 28.09.2023
В Крыму замыкание в электрощитовой едва не погубило ребенка
В Симферополе сотрудники МЧС спасли 11-летнюю девочку, которая выбежала на балкон, когда загорелся электрический счетчик. Об этом сообщили в региональном главке РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T12:18
2023-09-28T13:38
безопасность
новости крыма
мчс крыма
пожар
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1c/1131717653_0:173:1280:893_1920x0_80_0_0_fa3b7870c4bf41c2f1d399a3e1af6345.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе сотрудники МЧС спасли 11-летнюю девочку, которая выбежала на балкон, когда загорелся электрический счетчик. Об этом сообщили в региональном главке МЧС .Уточняется, что счетчик загорелся на 10-м этаже 14-этажного дома в Симферополе. Едкий дым очень быстро заполнил подъезд. Некоторые жильцы самостоятельно вышли из своих квартир, еще тридцать человек, в том числе 70-летнюю маломобильную женщину, эвакуировали спасатели, прибыв на место.Спасатели вошли в задымленную квартиру и вывели девочку на улицу. К счастью, ребенок не пострадал и в госпитализации не нуждался.Возгорание оперативно ликвидировано.Ранее сообщалось, что причиной ночного пожара в многоэтажке Симферополя, в результате которого пострадал один человек, стала неисправная микроволновка.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в горах Ялты: огонь уничтожил 500 квадратовПожар в Севастополе ликвидировалиНочной пожар в Феодосии: сгорели гараж с автомобилем
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1c/1131717653_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_97dfdee1fae2249ecf23a11401af0d02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, новости крыма, мчс крыма, пожар, симферополь
В Крыму замыкание в электрощитовой едва не погубило ребенка

В Крыму короткое замыкание в электрощитовой едва не стало причиной гибели ребенка

12:18 28.09.2023 (обновлено: 13:38 28.09.2023)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Симферополе сотрудники МЧС спасли 11-летнюю девочку
В Симферополе сотрудники МЧС спасли 11-летнюю девочку
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе сотрудники МЧС спасли 11-летнюю девочку, которая выбежала на балкон, когда загорелся электрический счетчик. Об этом сообщили в региональном главке МЧС .
Уточняется, что счетчик загорелся на 10-м этаже 14-этажного дома в Симферополе. Едкий дым очень быстро заполнил подъезд. Некоторые жильцы самостоятельно вышли из своих квартир, еще тридцать человек, в том числе 70-летнюю маломобильную женщину, эвакуировали спасатели, прибыв на место.

"Пока проходила эвакуация, к начальнику караула подбежал встревоженный человек, который сообщил о том, что на балконе осталась его 11-летняя дочь. Их квартира находилась рядом с электрическим счетчиком. Едкий дым заполнил все комнаты, дышать было невыносимо. Ребенок выбежал на балкон, спасаясь от дыма", – говорится в тексте.

Спасатели вошли в задымленную квартиру и вывели девочку на улицу. К счастью, ребенок не пострадал и в госпитализации не нуждался.
Возгорание оперативно ликвидировано.
Ранее сообщалось, что причиной ночного пожара в многоэтажке Симферополя, в результате которого пострадал один человек, стала неисправная микроволновка.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пожар в горах Ялты: огонь уничтожил 500 квадратов
Пожар в Севастополе ликвидировали
Ночной пожар в Феодосии: сгорели гараж с автомобилем
 
БезопасностьНовости КрымаМЧС КрымаПожарСимферополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:21Встреча Путина с новоизбранными главами регионов России. Видео
14:19Педофила из Ялты осудили на 6,5 лет за насилие над маленькими детьми
14:09К деньгам нужны руки: Силуанов о бюджете РФ на три года
14:02Жара и сильный ветер: на Кубани горит окраина поселка
13:43Путин в Кремле встретился с Кадыровым
13:24Крымский мост открыли для движения
13:13Экономика России преодолела наиболее сложный период – Мишустин
12:54Медиагруппа "Россия сегодня" запускает хештег #отменинацистскуюканаду
12:45Сколько вышек надо для обеспечения Крыма связью и интернетом
12:34Крымский мост закрыт
12:18В Крыму замыкание в электрощитовой едва не погубило ребенка
11:48Новые серийные истребители пятого поколения Су-57 направлены в войска
11:06В Керчи водитель сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе
10:54В Крыму задержан курьер-мошенник, выманивший миллионы у пенсионера
10:31ПСБ выдал первые льготные онлайн-кредиты бизнесу в новых регионах
10:27Херсонская область под огнем: ВСУ выпустили около 90 снарядов
10:06Агента украинской разведки задержали в Севастополе
10:00Шторм на Керченской переправе: как работают паромы
09:49Идем пешком: Буданов о контрнаступлении ВСУ
09:32Республика Нагорный Карабах прекращает свое существование - указ главы
Лента новостейМолния