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В Крыму замыкание в электрощитовой едва не погубило ребенка
В Крыму замыкание в электрощитовой едва не погубило ребенка - РИА Новости Крым, 28.09.2023
В Крыму замыкание в электрощитовой едва не погубило ребенка
В Симферополе сотрудники МЧС спасли 11-летнюю девочку, которая выбежала на балкон, когда загорелся электрический счетчик. Об этом сообщили в региональном главке РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T12:18
2023-09-28T12:18
2023-09-28T13:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе сотрудники МЧС спасли 11-летнюю девочку, которая выбежала на балкон, когда загорелся электрический счетчик. Об этом сообщили в региональном главке МЧС .Уточняется, что счетчик загорелся на 10-м этаже 14-этажного дома в Симферополе. Едкий дым очень быстро заполнил подъезд. Некоторые жильцы самостоятельно вышли из своих квартир, еще тридцать человек, в том числе 70-летнюю маломобильную женщину, эвакуировали спасатели, прибыв на место.Спасатели вошли в задымленную квартиру и вывели девочку на улицу. К счастью, ребенок не пострадал и в госпитализации не нуждался.Возгорание оперативно ликвидировано.Ранее сообщалось, что причиной ночного пожара в многоэтажке Симферополя, в результате которого пострадал один человек, стала неисправная микроволновка.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в горах Ялты: огонь уничтожил 500 квадратовПожар в Севастополе ликвидировалиНочной пожар в Феодосии: сгорели гараж с автомобилем
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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безопасность, новости крыма, мчс крыма, пожар, симферополь
В Крыму замыкание в электрощитовой едва не погубило ребенка
В Крыму короткое замыкание в электрощитовой едва не стало причиной гибели ребенка
12:18 28.09.2023 (обновлено: 13:38 28.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе сотрудники МЧС спасли 11-летнюю девочку, которая выбежала на балкон, когда загорелся электрический счетчик. Об этом сообщили в региональном главке МЧС .
Уточняется, что счетчик загорелся на 10-м этаже 14-этажного дома в Симферополе. Едкий дым очень быстро заполнил подъезд. Некоторые жильцы самостоятельно вышли из своих квартир, еще тридцать человек, в том числе 70-летнюю маломобильную женщину, эвакуировали спасатели, прибыв на место.
"Пока проходила эвакуация, к начальнику караула подбежал встревоженный человек, который сообщил о том, что на балконе осталась его 11-летняя дочь. Их квартира находилась рядом с электрическим счетчиком. Едкий дым заполнил все комнаты, дышать было невыносимо. Ребенок выбежал на балкон, спасаясь от дыма", – говорится в тексте.
Спасатели вошли в задымленную квартиру и вывели девочку на улицу. К счастью, ребенок не пострадал и в госпитализации не нуждался.
Возгорание оперативно ликвидировано.
Ранее сообщалось, что причиной ночного пожара в многоэтажке
Симферополя, в результате которого пострадал один человек, стала неисправная микроволновка.
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