https://crimea.ria.ru/20230928/v-krymu-zamykanie-v-elektroschitovoy-edva-ne-pogubilo-rebenka-1131717818.html

В Крыму замыкание в электрощитовой едва не погубило ребенка

В Крыму замыкание в электрощитовой едва не погубило ребенка - РИА Новости Крым, 28.09.2023

В Крыму замыкание в электрощитовой едва не погубило ребенка

В Симферополе сотрудники МЧС спасли 11-летнюю девочку, которая выбежала на балкон, когда загорелся электрический счетчик. Об этом сообщили в региональном главке РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T12:18

2023-09-28T12:18

2023-09-28T13:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе сотрудники МЧС спасли 11-летнюю девочку, которая выбежала на балкон, когда загорелся электрический счетчик. Об этом сообщили в региональном главке МЧС .Уточняется, что счетчик загорелся на 10-м этаже 14-этажного дома в Симферополе. Едкий дым очень быстро заполнил подъезд. Некоторые жильцы самостоятельно вышли из своих квартир, еще тридцать человек, в том числе 70-летнюю маломобильную женщину, эвакуировали спасатели, прибыв на место.Спасатели вошли в задымленную квартиру и вывели девочку на улицу. К счастью, ребенок не пострадал и в госпитализации не нуждался.Возгорание оперативно ликвидировано.Ранее сообщалось, что причиной ночного пожара в многоэтажке Симферополя, в результате которого пострадал один человек, стала неисправная микроволновка.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в горах Ялты: огонь уничтожил 500 квадратовПожар в Севастополе ликвидировалиНочной пожар в Феодосии: сгорели гараж с автомобилем

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, новости крыма, мчс крыма, пожар, симферополь