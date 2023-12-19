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Уснул и чуть не сгорел в машине: на Кубани полицейские спасли мужчину - РИА Новости Крым, 19.12.2023
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Уснул и чуть не сгорел в машине: на Кубани полицейские спасли мужчину
Уснул и чуть не сгорел в машине: на Кубани полицейские спасли мужчину - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Уснул и чуть не сгорел в машине: на Кубани полицейские спасли мужчину
В Горячем Ключе полицейские спасли мужчину, уснувшего в машине, в которой начался пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T10:48
2023-12-19T10:48
краснодарский край
происшествия
автомобиль
пожар
умвд россии по краснодарскому краю
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В Горячем Ключе полицейские спасли мужчину, уснувшего в машине, в которой начался пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю."Обеспокоенные граждане сообщили в полицию, что во дворе многоквартирного дома по улице Ленина припаркована "Лада Приора". Машина стоит с работающим двигателем, двери ее закрыты, а в салоне находится мужчина, который, скорее всего, без сознания", - рассказали в ведомстве.Прибыв на место, инспекторы полиции увидели, что на переднем пассажирском сидении началось возгорание, салон авто сильно задымлен. Они постучали в окно, но водитель не отреагировал.Тогда полицейские разбили заднее окно "Лады", разблокировали двери и вытащили мужчину на улицу. Ему понадобилась помощь медиков."Позже пострадавший пояснил, что запустил двигатель для прогрева автомобиля, включил подогрев сидений и крепко уснул. Запах дыма мужчина не почувствовал. Предположительно, возгорание в салоне началось из-за замыкания электропроводки", - уточняют в ГУ МВД по Краснодарскому краю.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сгорели два автомобиля и гараж – в МЧС назвали причинуТри автомобиля сгорели ночью в Нижнегорском районе КрымаПод Симферополем сгорел гараж вместе с автомобилем
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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краснодарский край, происшествия, автомобиль, пожар, умвд россии по краснодарскому краю, новости, общество
Уснул и чуть не сгорел в машине: на Кубани полицейские спасли мужчину

В Краснодарском крае водитель включил подогрев сидений и едва не сгорел в машине

10:48 19.12.2023
 
© УМВД по Краснодарскому краюНа Кубани полицейские спасли мужчину из автомобиля, в котором начался пожар
На Кубани полицейские спасли мужчину из автомобиля, в котором начался пожар
© УМВД по Краснодарскому краю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В Горячем Ключе полицейские спасли мужчину, уснувшего в машине, в которой начался пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
"Обеспокоенные граждане сообщили в полицию, что во дворе многоквартирного дома по улице Ленина припаркована "Лада Приора". Машина стоит с работающим двигателем, двери ее закрыты, а в салоне находится мужчина, который, скорее всего, без сознания", - рассказали в ведомстве.
Прибыв на место, инспекторы полиции увидели, что на переднем пассажирском сидении началось возгорание, салон авто сильно задымлен. Они постучали в окно, но водитель не отреагировал.
Тогда полицейские разбили заднее окно "Лады", разблокировали двери и вытащили мужчину на улицу. Ему понадобилась помощь медиков.
"Позже пострадавший пояснил, что запустил двигатель для прогрева автомобиля, включил подогрев сидений и крепко уснул. Запах дыма мужчина не почувствовал. Предположительно, возгорание в салоне началось из-за замыкания электропроводки", - уточняют в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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Краснодарский крайПроисшествияАвтомобильПожарУМВД России по Краснодарскому краюНовостиОбщество
 
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