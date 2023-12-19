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Уснул и чуть не сгорел в машине: на Кубани полицейские спасли мужчину

Уснул и чуть не сгорел в машине: на Кубани полицейские спасли мужчину - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Уснул и чуть не сгорел в машине: на Кубани полицейские спасли мужчину

В Горячем Ключе полицейские спасли мужчину, уснувшего в машине, в которой начался пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T10:48

2023-12-19T10:48

2023-12-19T10:48

краснодарский край

происшествия

автомобиль

пожар

умвд россии по краснодарскому краю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В Горячем Ключе полицейские спасли мужчину, уснувшего в машине, в которой начался пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю."Обеспокоенные граждане сообщили в полицию, что во дворе многоквартирного дома по улице Ленина припаркована "Лада Приора". Машина стоит с работающим двигателем, двери ее закрыты, а в салоне находится мужчина, который, скорее всего, без сознания", - рассказали в ведомстве.Прибыв на место, инспекторы полиции увидели, что на переднем пассажирском сидении началось возгорание, салон авто сильно задымлен. Они постучали в окно, но водитель не отреагировал.Тогда полицейские разбили заднее окно "Лады", разблокировали двери и вытащили мужчину на улицу. Ему понадобилась помощь медиков."Позже пострадавший пояснил, что запустил двигатель для прогрева автомобиля, включил подогрев сидений и крепко уснул. Запах дыма мужчина не почувствовал. Предположительно, возгорание в салоне началось из-за замыкания электропроводки", - уточняют в ГУ МВД по Краснодарскому краю.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сгорели два автомобиля и гараж – в МЧС назвали причинуТри автомобиля сгорели ночью в Нижнегорском районе КрымаПод Симферополем сгорел гараж вместе с автомобилем

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, происшествия, автомобиль, пожар, умвд россии по краснодарскому краю, новости, общество