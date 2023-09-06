https://crimea.ria.ru/20230906/v-krymu-sgoreli-dva-avtomobilya-i-garazh--v-mchs-nazvali-prichinu-1131216495.html

В Крыму сгорели два автомобиля и гараж – в МЧС назвали причину

В Крыму сгорели два автомобиля и гараж – в МЧС назвали причину - РИА Новости Крым, 06.09.2023

В Крыму сгорели два автомобиля и гараж – в МЧС назвали причину

Два автомобиля и гараж дотла сгорели в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Главка МЧС. РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-06T20:14

2023-09-06T20:14

2023-09-06T20:01

новости крыма

сакский район

мчс крыма

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пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Два автомобиля и гараж дотла сгорели в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Главка МЧС.Инцидент произошел в селе Уютное. Сообщение о пожаре на пульт дежурного службы спасения поступило в 15:19 во вторник.В ведомстве пояснили, что причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности.Ранее в ведомстве сообщили, что только за текущую неделю на полуострове сотрудники МЧС России совершили 84 выезда на ликвидацию пожаров, 57 из которых – ландшафтные.В целях обеспечения пожарной безопасности в Крыму продлено ограничение на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Ограничения будут действовать до 10 сентября.Из-за нарушения правил пожарной безопасности при хранении селитры в Махачкале пострадали 119 человек, в том числе 20 детей, 35 человек погибли. Пожар возник в автосервисе в районе федерального шоссе, после чего огонь перекинулся на АЗС и прогремел взрыв. Пожар охватил 600 квадратных метров.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП в Ростовской области: в машине заживо сгорели четыре человекаПоджог из мести: в Симферополе задержан поджигатель автоТри автомобиля сгорели ночью в Нижнегорском районе Крыма

сакский район

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, сакский район, мчс крыма, автомобиль, пожар