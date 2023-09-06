В Крыму сгорели два автомобиля и гараж – в МЧС назвали причину
МЧС: в Сакском районе Крыма сгорели два автомобиля и гараж
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Сакском районе огнем уничтожено два автомобиля и гараж
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Два автомобиля и гараж дотла сгорели в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Главка МЧС.
Инцидент произошел в селе Уютное. Сообщение о пожаре на пульт дежурного службы спасения поступило в 15:19 во вторник.
"По прибытии на место было установлено, что в гараже открытым пламенем горят сразу два автомобиля. Из-за содержания горюче-смазочных материалов пламя быстро распространялось по строению и затрудняло тушение", – говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности.
Ранее в ведомстве сообщили, что только за текущую неделю на полуострове сотрудники МЧС России совершили 84 выезда на ликвидацию пожаров, 57 из которых – ландшафтные.
В целях обеспечения пожарной безопасности в Крыму продлено ограничение на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Ограничения будут действовать до 10 сентября.
Из-за нарушения правил пожарной безопасности при хранении селитры в Махачкале пострадали 119 человек, в том числе 20 детей, 35 человек погибли. Пожар возник в автосервисе в районе федерального шоссе, после чего огонь перекинулся на АЗС и прогремел взрыв. Пожар охватил 600 квадратных метров.
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