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Два человека погибли на пожаре в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.12.2023
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Два человека погибли на пожаре в Севастополе
Два человека погибли на пожаре в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.12.2023
Два человека погибли на пожаре в Севастополе
В Севастополе в ночь на пятницу вспыхнул пожар в квартире в жилом доме по улице Маринеско. Внутри были обнаружены мужчина и женщина без признаков жизни. Об этом РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T14:57
2023-12-08T15:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в ночь на пятницу вспыхнул пожар в квартире в жилом доме по улице Маринеско. Внутри были обнаружены мужчина и женщина без признаков жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Главка МЧС России по городу.К месту сразу же выдвинулись силы МЧС России – 22 человека личного состава и 6 единиц техники, сообщили в ведомстве.В ведомстве также рассказали, что сильное задымление в подъезде угрожало здоровью жильцов соседних квартир – 8 человек, в том числе двоих детей пожарные вывели на свежий воздух с использованием устройств защиты.Пожар полностью ликвидировали в 2 часа 45 минут, его площадь составила 20 квадратных метров. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в МЧС.Крупный пожар произошел в ночь на пятницу на газопроводе среднего давления в Керчи, была остановлена работа крупной котельной, без газа остались 18 тысяч абонентов. На месте ЧП работали сотрудники МЧС, дежурили полицейские и росгвардейцы. Ликвидировали пожар в 6 часов утра. Как сообщил РИА Новости Крым главный инженер "Крымгазсети" Николай Середа, критичных повреждений и серьезных последствий для инфраструктуры нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщину с ребенком спасли из горящей квартиры в СевастополеВ Крыму замыкание в электрощитовой едва не погубило ребенкаПожар в горах Ялты: огонь уничтожил 500 квадратов
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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севастополь, новости, новости крыма, происшествия, гу мчс россии по севастополю, пожар, стихия
Два человека погибли на пожаре в Севастополе

На пожаре в Севастополе погибли два человека – МЧС

14:57 08.12.2023 (обновлено: 15:01 08.12.2023)
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюПожарная машина
Пожарная машина
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в ночь на пятницу вспыхнул пожар в квартире в жилом доме по улице Маринеско. Внутри были обнаружены мужчина и женщина без признаков жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Главка МЧС России по городу.
К месту сразу же выдвинулись силы МЧС России – 22 человека личного состава и 6 единиц техники, сообщили в ведомстве.

"По прибытии подразделения установили, что в квартире на четвертом этаже горят бытовые вещи и мебель, комната охвачена пламенем. Внутри были обнаружены мужчина и женщина без признаков жизни. К сожалению, медики констатировали их смерть", – сообщили в МЧС.

В ведомстве также рассказали, что сильное задымление в подъезде угрожало здоровью жильцов соседних квартир – 8 человек, в том числе двоих детей пожарные вывели на свежий воздух с использованием устройств защиты.
Пожар полностью ликвидировали в 2 часа 45 минут, его площадь составила 20 квадратных метров. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в МЧС.
Крупный пожар произошел в ночь на пятницу на газопроводе среднего давления в Керчи, была остановлена работа крупной котельной, без газа остались 18 тысяч абонентов. На месте ЧП работали сотрудники МЧС, дежурили полицейские и росгвардейцы. Ликвидировали пожар в 6 часов утра. Как сообщил РИА Новости Крым главный инженер "Крымгазсети" Николай Середа, критичных повреждений и серьезных последствий для инфраструктуры нет.
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СевастопольНовостиНовости КрымаПроисшествияГУ МЧС России по СевастополюПожарСтихия
 
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