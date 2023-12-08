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Два человека погибли на пожаре в Севастополе

Два человека погибли на пожаре в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.12.2023

Два человека погибли на пожаре в Севастополе

В Севастополе в ночь на пятницу вспыхнул пожар в квартире в жилом доме по улице Маринеско. Внутри были обнаружены мужчина и женщина без признаков жизни. Об этом РИА Новости Крым, 08.12.2023

2023-12-08T14:57

2023-12-08T14:57

2023-12-08T15:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в ночь на пятницу вспыхнул пожар в квартире в жилом доме по улице Маринеско. Внутри были обнаружены мужчина и женщина без признаков жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Главка МЧС России по городу.К месту сразу же выдвинулись силы МЧС России – 22 человека личного состава и 6 единиц техники, сообщили в ведомстве.В ведомстве также рассказали, что сильное задымление в подъезде угрожало здоровью жильцов соседних квартир – 8 человек, в том числе двоих детей пожарные вывели на свежий воздух с использованием устройств защиты.Пожар полностью ликвидировали в 2 часа 45 минут, его площадь составила 20 квадратных метров. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в МЧС.Крупный пожар произошел в ночь на пятницу на газопроводе среднего давления в Керчи, была остановлена работа крупной котельной, без газа остались 18 тысяч абонентов. На месте ЧП работали сотрудники МЧС, дежурили полицейские и росгвардейцы. Ликвидировали пожар в 6 часов утра. Как сообщил РИА Новости Крым главный инженер "Крымгазсети" Николай Середа, критичных повреждений и серьезных последствий для инфраструктуры нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщину с ребенком спасли из горящей квартиры в СевастополеВ Крыму замыкание в электрощитовой едва не погубило ребенкаПожар в горах Ялты: огонь уничтожил 500 квадратов

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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