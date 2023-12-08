https://crimea.ria.ru/20231208/bolshoy-pozhar-na-gazoprovode-v-kerchi---chto-izvestno-1133384880.html

Большой пожар на газопроводе в Керчи - что известно

Большой пожар на газопроводе в Керчи - что известно - РИА Новости Крым, 08.12.2023

Большой пожар на газопроводе в Керчи - что известно

Крупный пожар произошел в пятницу ночью на газопроводе среднего давления по улице Генерала Петрова в Керчи, без газоснабжения остаются несколько тысяч... РИА Новости Крым, 08.12.2023

2023-12-08T07:52

2023-12-08T07:52

2023-12-08T08:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел в пятницу ночью на газопроводе среднего давления по улице Генерала Петрова в Керчи, без газоснабжения остаются несколько тысяч абонентов, сообщил РИА Новости Крым главный инженер "Крымгазсети" Анатолий Середа. По его словам, на данный момент подсчитывается точное число абонентов, которые остаются без газоснабжения из-за ЧП, однако речь идет о нескольких тысячах потребителей. Также огонь повредил опору ЛЭП, однако энергоснабжение удалось сохранить - линию переподключили. В причинах происшествия предстоит разобраться правоохранителям. Ранее сообщалось, что от газоснабжения из-за аварии отключены около 30 тысяч человек. Читайте также на РИА Новости Крым: Пожар в здании поликлиники в Феодосии – что известно Под Симферополем горит ангар с кормами для животных Пять автомобилей пострадали от огня в Черноморском

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2023

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