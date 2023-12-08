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Большой пожар на газопроводе в Керчи - что известно - РИА Новости Крым, 08.12.2023
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Большой пожар на газопроводе в Керчи - что известно
Большой пожар на газопроводе в Керчи - что известно - РИА Новости Крым, 08.12.2023
Большой пожар на газопроводе в Керчи - что известно
Крупный пожар произошел в пятницу ночью на газопроводе среднего давления по улице Генерала Петрова в Керчи, без газоснабжения остаются несколько тысяч... РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T07:52
2023-12-08T08:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел в пятницу ночью на газопроводе среднего давления по улице Генерала Петрова в Керчи, без газоснабжения остаются несколько тысяч абонентов, сообщил РИА Новости Крым главный инженер "Крымгазсети" Анатолий Середа. По его словам, на данный момент подсчитывается точное число абонентов, которые остаются без газоснабжения из-за ЧП, однако речь идет о нескольких тысячах потребителей. Также огонь повредил опору ЛЭП, однако энергоснабжение удалось сохранить - линию переподключили. В причинах происшествия предстоит разобраться правоохранителям. Ранее сообщалось, что от газоснабжения из-за аварии отключены около 30 тысяч человек. Читайте также на РИА Новости Крым: Пожар в здании поликлиники в Феодосии – что известно Под Симферополем горит ангар с кормами для животных Пять автомобилей пострадали от огня в Черноморском
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Большой пожар на газопроводе в Керчи - что известно

В Керчи ликвидирован пожар на газопроводе среднего давления

07:52 08.12.2023 (обновлено: 08:04 08.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел в пятницу ночью на газопроводе среднего давления по улице Генерала Петрова в Керчи, без газоснабжения остаются несколько тысяч абонентов, сообщил РИА Новости Крым главный инженер "Крымгазсети" Анатолий Середа.

"По улице Генерала Петрова произошло возгорание газопровода среднего давления диаметром 809 при неустановленных обстоятельствах. Аварийная ситуация ликвидирована, никаких серьезных, критичных последствий нет. Сейчас ведутся восстановительные работы", - сообщил Середа.

По его словам, на данный момент подсчитывается точное число абонентов, которые остаются без газоснабжения из-за ЧП, однако речь идет о нескольких тысячах потребителей.
Также огонь повредил опору ЛЭП, однако энергоснабжение удалось сохранить - линию переподключили.
В причинах происшествия предстоит разобраться правоохранителям.
Ранее сообщалось, что от газоснабжения из-за аварии отключены около 30 тысяч человек.
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