https://crimea.ria.ru/20231208/bolshoy-pozhar-na-gazoprovode-v-kerchi---chto-izvestno-1133384880.html
Большой пожар на газопроводе в Керчи - что известно
Большой пожар на газопроводе в Керчи - что известно - РИА Новости Крым, 08.12.2023
Большой пожар на газопроводе в Керчи - что известно
Крупный пожар произошел в пятницу ночью на газопроводе среднего давления по улице Генерала Петрова в Керчи, без газоснабжения остаются несколько тысяч... РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T07:52
2023-12-08T07:52
2023-12-08T08:04
эксклюзивы риа новости крым
керчь
крым
новости крыма
происшествия
крымгазсети
газ
жкх крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050830_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d81be036c3bc789cfad93e2e886f393f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел в пятницу ночью на газопроводе среднего давления по улице Генерала Петрова в Керчи, без газоснабжения остаются несколько тысяч абонентов, сообщил РИА Новости Крым главный инженер "Крымгазсети" Анатолий Середа. По его словам, на данный момент подсчитывается точное число абонентов, которые остаются без газоснабжения из-за ЧП, однако речь идет о нескольких тысячах потребителей. Также огонь повредил опору ЛЭП, однако энергоснабжение удалось сохранить - линию переподключили. В причинах происшествия предстоит разобраться правоохранителям. Ранее сообщалось, что от газоснабжения из-за аварии отключены около 30 тысяч человек. Читайте также на РИА Новости Крым: Пожар в здании поликлиники в Феодосии – что известно Под Симферополем горит ангар с кормами для животных Пять автомобилей пострадали от огня в Черноморском
керчь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050830_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6825d433552fd36da740fed8a12947fe.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керчь, крым, новости крыма, происшествия, крымгазсети, газ, жкх крыма и севастополя
Большой пожар на газопроводе в Керчи - что известно
В Керчи ликвидирован пожар на газопроводе среднего давления
07:52 08.12.2023 (обновлено: 08:04 08.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел в пятницу ночью на газопроводе среднего давления по улице Генерала Петрова в Керчи, без газоснабжения остаются несколько тысяч абонентов, сообщил РИА Новости Крым главный инженер "Крымгазсети" Анатолий Середа.
"По улице Генерала Петрова произошло возгорание газопровода среднего давления диаметром 809 при неустановленных обстоятельствах. Аварийная ситуация ликвидирована, никаких серьезных, критичных последствий нет. Сейчас ведутся восстановительные работы", - сообщил Середа.
По его словам, на данный момент подсчитывается точное число абонентов, которые остаются без газоснабжения из-за ЧП, однако речь идет о нескольких тысячах потребителей.
Также огонь повредил опору ЛЭП, однако энергоснабжение удалось сохранить - линию переподключили.
В причинах происшествия предстоит разобраться правоохранителям.
Ранее сообщалось, что от газоснабжения из-за аварии отключены около 30 тысяч человек.
Читайте также на РИА Новости Крым: