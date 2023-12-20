https://crimea.ria.ru/20231220/v-krymu-ofitsialno-zavershilsya-pozharoopasnyy-sezon-1133691595.html

В Крыму официально завершился пожароопасный сезон

В Крыму официально завершился пожароопасный сезон - РИА Новости Крым, 20.12.2023

В Крыму официально завершился пожароопасный сезон

В Крыму официально завершился пожароопасный сезон. Соответствующее постановление утвердил Совет министров республики в среду. РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T18:17

2023-12-20T18:17

2023-12-20T18:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В Крыму официально завершился пожароопасный сезон. Соответствующее постановление утвердил Совет министров республики в среду.Постановление правительства региона от 10 марта об установлении начала пожароопасного сезона признано утратившим силу.20 ноября в Крыму также отменили особый противопожарный режим, который вводился с целью предотвращения возможных пожаров, создания условий для успешного их тушения и минимизации ущерба, а также повышения уровня пожарной безопасности в регионе.По информации заместителя начальника Главного управления МЧС России по РК Игоря Скуртула, в этом году в Крыму число пожаров выросло на 73%. Причиной большинства из них стал человеческий фактор. Огонь уничтожил порядка 20 гектаров зеленых насаждений.Читайте также на РИА Новости Крым:Огонь угрожал селу и заповеднику: в Крыму три часа тушили крупный пожарВыгорело 20 гектаров: в Крыму участились лесные пожарыЗачем в лесах Крыма устанавливают камеры – ГУ МЧС России по Крыму

https://crimea.ria.ru/20231025/pozhar-u-gory-boyko-pod-bakhchisaraem-bolee-dvukh-sutok-tushat-les-1132310594.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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