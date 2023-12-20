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В Крыму официально завершился пожароопасный сезон - РИА Новости Крым, 20.12.2023
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В Крыму официально завершился пожароопасный сезон
В Крыму официально завершился пожароопасный сезон - РИА Новости Крым, 20.12.2023
В Крыму официально завершился пожароопасный сезон
В Крыму официально завершился пожароопасный сезон. Соответствующее постановление утвердил Совет министров республики в среду. РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T18:17
2023-12-20T18:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В Крыму официально завершился пожароопасный сезон. Соответствующее постановление утвердил Совет министров республики в среду.Постановление правительства региона от 10 марта об установлении начала пожароопасного сезона признано утратившим силу.20 ноября в Крыму также отменили особый противопожарный режим, который вводился с целью предотвращения возможных пожаров, создания условий для успешного их тушения и минимизации ущерба, а также повышения уровня пожарной безопасности в регионе.По информации заместителя начальника Главного управления МЧС России по РК Игоря Скуртула, в этом году в Крыму число пожаров выросло на 73%. Причиной большинства из них стал человеческий фактор. Огонь уничтожил порядка 20 гектаров зеленых насаждений.Читайте также на РИА Новости Крым:Огонь угрожал селу и заповеднику: в Крыму три часа тушили крупный пожарВыгорело 20 гектаров: в Крыму участились лесные пожарыЗачем в лесах Крыма устанавливают камеры – ГУ МЧС России по Крыму
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В Крыму официально завершился пожароопасный сезон

Пожароопасный сезон в Крыму официально завершился

18:17 20.12.2023 (обновлено: 18:31 20.12.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкдети крым центр
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В Крыму официально завершился пожароопасный сезон. Соответствующее постановление утвердил Совет министров республики в среду.
"Считать окончанием пожароопасного сезона в 2023 году на территории Республики Крым 20 декабря 2023 года", - говорится в документе.
Постановление правительства региона от 10 марта об установлении начала пожароопасного сезона признано утратившим силу.
20 ноября в Крыму также отменили особый противопожарный режим, который вводился с целью предотвращения возможных пожаров, создания условий для успешного их тушения и минимизации ущерба, а также повышения уровня пожарной безопасности в регионе.
По информации заместителя начальника Главного управления МЧС России по РК Игоря Скуртула, в этом году в Крыму число пожаров выросло на 73%. Причиной большинства из них стал человеческий фактор. Огонь уничтожил порядка 20 гектаров зеленых насаждений.
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