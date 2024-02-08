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Пожар в лесу над Ялтой произошел на территории заповедника - РИА Новости Крым, 08.02.2024
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Пожар в лесу над Ялтой произошел на территории заповедника
Пожар в лесу над Ялтой произошел на территории заповедника - РИА Новости Крым, 08.02.2024
Пожар в лесу над Ялтой произошел на территории заповедника
Лесной пожар, который вспыхнул над Ялтой вечером в четверг, произошел на территории Ялтинского горно-лесного заповедника. Об этом сообщили в "Заповедном Крыму". РИА Новости Крым, 08.02.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Лесной пожар, который вспыхнул над Ялтой вечером в четверг, произошел на территории Ялтинского горно-лесного заповедника. Об этом сообщили в "Заповедном Крыму".В республиканском главке МЧС России сообщали, что данные о возгорании поступили в 18:25. Площадь пожара составляла 0,04 га, огонь удалось локализовать в 20:35. В ликвидации задействованы одиннадцать человек и шесть единиц техники, из них от МЧС две единицы техники и пять спасателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Огонь, вода и сильные люди – кто и как тушит пожары в Крыму: фотолентаПожар в горах Ялты: огонь уничтожил 500 квадратовВ Крыму в семь раз сократилось число лесных пожаров
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крым, ялта, пожар, фгбу "заповедный крым", юбк, природа, новости крыма, заповедники крыма
Пожар в лесу над Ялтой произошел на территории заповедника

Пожар в лесу на ЮБК произошел на территории Ялтинского горно-лесного заповедника

21:44 08.02.2024 (обновлено: 21:49 08.02.2024)
 
© ФГБУ "Заповедный Крым"Пожар на территории Ялтинского горно-лесного заповедника
Пожар на территории Ялтинского горно-лесного заповедника
© ФГБУ "Заповедный Крым"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Лесной пожар, который вспыхнул над Ялтой вечером в четверг, произошел на территории Ялтинского горно-лесного заповедника. Об этом сообщили в "Заповедном Крыму".
В республиканском главке МЧС России сообщали, что данные о возгорании поступили в 18:25. Площадь пожара составляла 0,04 га, огонь удалось локализовать в 20:35. В ликвидации задействованы одиннадцать человек и шесть единиц техники, из них от МЧС две единицы техники и пять спасателей.

"Возгорание произошло на территории государственного природного заповедника Ялтинский горно-лесной на Ливадийском участке. Тушению огня препятствовала крутизна склона - около 45 градусов, скалистые каменные россыпи", - рассказали подробности в организации и поблагодарили лесников и пожарно-спасательные подразделения за оперативную и слаженную работу.

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