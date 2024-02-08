https://crimea.ria.ru/20240208/pozhar-v-lesu-nad-yaltoy-proizoshel-na-territorii-zapovednika-1134809293.html

Пожар в лесу над Ялтой произошел на территории заповедника

Пожар в лесу над Ялтой произошел на территории заповедника - РИА Новости Крым, 08.02.2024

Пожар в лесу над Ялтой произошел на территории заповедника

Лесной пожар, который вспыхнул над Ялтой вечером в четверг, произошел на территории Ялтинского горно-лесного заповедника. Об этом сообщили в "Заповедном Крыму". РИА Новости Крым, 08.02.2024

2024-02-08T21:44

2024-02-08T21:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Лесной пожар, который вспыхнул над Ялтой вечером в четверг, произошел на территории Ялтинского горно-лесного заповедника. Об этом сообщили в "Заповедном Крыму".В республиканском главке МЧС России сообщали, что данные о возгорании поступили в 18:25. Площадь пожара составляла 0,04 га, огонь удалось локализовать в 20:35. В ликвидации задействованы одиннадцать человек и шесть единиц техники, из них от МЧС две единицы техники и пять спасателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Огонь, вода и сильные люди – кто и как тушит пожары в Крыму: фотолентаПожар в горах Ялты: огонь уничтожил 500 квадратовВ Крыму в семь раз сократилось число лесных пожаров

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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