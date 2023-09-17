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В Крыму в семь раз сократилось число лесных пожаров - РИА Новости Крым, 17.09.2023
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В Крыму в семь раз сократилось число лесных пожаров
В Крыму в семь раз сократилось число лесных пожаров - РИА Новости Крым, 17.09.2023
В Крыму в семь раз сократилось число лесных пожаров
Частота лесных пожаров в Крыму за четыре года сократилась в семь раз, а их площадь – более чем в 20. Об этом в своем Telegram-канале, поздравляя с Днем... РИА Новости Крым, 17.09.2023
2023-09-17T11:26
2023-09-17T11:36
крым
владимир константинов
пожар
природа
экология
общество
оопт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Частота лесных пожаров в Крыму за четыре года сократилась в семь раз, а их площадь – более чем в 20. Об этом в своем Telegram-канале, поздравляя с Днем работников леса, написал спикер Госсовета РК Владимир Константинов.Добиться таких результатов удалось благодаря закупке лесопожарной техники и необходимого оборудования. Кроме того, в лесной местности устанавливаются видеокамеры, которые позволяют практически в режиме реального времени выявлять очаги возгорания и оперативно ликвидировать их. Также проводятся работы по реконструкции и созданию полезащитных полос, реализуются компенсационные мероприятия, в рамках которых восстановлены зеленые насаждения на площади более 50 га.По словам Константинова, в республике также развивается 20 лесных питомников общей площадью 63 гектара. В регионе создано 194 региональных особо охраняемых природных территории. Из них 78 относятся к лесному фонду и занимают площадь более 39 тысяч гектаров. Также по территории лесного фонда Крыма проложено 32 экологических экскурсионных маршрута, на всей протяженности которых установлены беседки, навесы, информационные знаки.Ранее заместитель начальника ГУ МЧС России по РК Игорь Скуртул в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что за последние пять лет в регионе снизилось количество пожаров на 40%. Однако в этом году выросло количество возгораний сухой травы и растительности. Больше стало и лесных пожаров: 17 за этот год (12 в прошлом). Огнем было уничтожено 20 га зеленых насаждений как на землях министерства экологии, так и на особо охраняемых природных территориях.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем в лесах Крыма устанавливают камеры – ГУ МЧС России по КрымуВ Крыму продлен запрет на посещение лесовВ Крыму ликвидировали крупнейший с начала года лесной пожар
https://crimea.ria.ru/20230910/vygorelo-14-gektarov-v-feodosii-sutki-tushili-goryaschee-pole-1131305320.html
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крым, владимир константинов, пожар, природа, экология, общество, оопт
В Крыму в семь раз сократилось число лесных пожаров

Площадь лесных пожаров в Крыму сократилась в 24 раза, а их частота – в семь раз

11:26 17.09.2023 (обновлено: 11:36 17.09.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЛесной пожар в Шимановском районе Амурской области
Лесной пожар в Шимановском районе Амурской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости . Игорь Агеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Частота лесных пожаров в Крыму за четыре года сократилась в семь раз, а их площадь – более чем в 20. Об этом в своем Telegram-канале, поздравляя с Днем работников леса, написал спикер Госсовета РК Владимир Константинов.
"Площадь лесных пожаров в Крыму, по сравнению с 2019 годом, сократилась с 484,6 га до 19,8 га, а их количество – с 69 до 10", – сообщил Константинов.
Добиться таких результатов удалось благодаря закупке лесопожарной техники и необходимого оборудования. Кроме того, в лесной местности устанавливаются видеокамеры, которые позволяют практически в режиме реального времени выявлять очаги возгорания и оперативно ликвидировать их. Также проводятся работы по реконструкции и созданию полезащитных полос, реализуются компенсационные мероприятия, в рамках которых восстановлены зеленые насаждения на площади более 50 га.
По словам Константинова, в республике также развивается 20 лесных питомников общей площадью 63 гектара. В регионе создано 194 региональных особо охраняемых природных территории. Из них 78 относятся к лесному фонду и занимают площадь более 39 тысяч гектаров. Также по территории лесного фонда Крыма проложено 32 экологических экскурсионных маршрута, на всей протяженности которых установлены беседки, навесы, информационные знаки.
Ранее заместитель начальника ГУ МЧС России по РК Игорь Скуртул в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что за последние пять лет в регионе снизилось количество пожаров на 40%. Однако в этом году выросло количество возгораний сухой травы и растительности. Больше стало и лесных пожаров: 17 за этот год (12 в прошлом). Огнем было уничтожено 20 га зеленых насаждений как на землях министерства экологии, так и на особо охраняемых природных территориях.
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КрымВладимир КонстантиновПожарПриродаЭкологияОбществоООПТ
 
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