https://crimea.ria.ru/20230913/v-krymu-prodlen-zapret-na-poseschenie-lesov-1131370653.html
В Крыму продлен запрет на посещение лесов
В Крыму продлен запрет на посещение лесов - РИА Новости Крым, 13.09.2023
В Крыму продлен запрет на посещение лесов
На территории земель лесного фонда в Республике Крым продлено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда транспортных средств. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T10:25
2023-09-13T10:25
2023-09-13T10:25
мчс крыма
пожар
безопасность республики крым и севастополя
противопожарный режим
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/19/1125068207_0:82:1600:982_1920x0_80_0_0_dda479f6a207f64107cd85c52f9c8a49.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. На территории земель лесного фонда в Республике Крым продлено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.Согласно закону, запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в лесах и природных экосистемах, на прилегающих к ним территориях, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхоз палов и газосварочных работ.Посещение лесов ограничено за исключением мест отдыха граждан, которые разрешено использовать посещать на безвозмездной основе.Как сообщалось, с 8 июля 2023 года приказом МЧС Республики Крым на полуострове введен особый противопожарный режим, 24 августа он был продлен.Читайте также на РИА Новости Крым:Особый противопожарный период: что это значит для Крыма?Крымчанин решил спалить траву на участке и едва не сжег соседский домВ МЧС назвали главную причину пожаров в домах крымчан
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/19/1125068207_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_5cf5a9e52f34b7268ba62578f0265d39.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс крыма, пожар, безопасность республики крым и севастополя, противопожарный режим, крым, новости крыма
В Крыму продлен запрет на посещение лесов
МЧС: крымские леса закрыты для посещения граждан и проезда транспорта
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. На территории земель лесного фонда в Республике Крым продлено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
"С 13 сентября продлено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности на 21 календарный день", - говорится в сообщении.
Согласно закону, запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в лесах и природных экосистемах, на прилегающих к ним территориях, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхоз палов и газосварочных работ.
Посещение лесов ограничено за исключением мест отдыха граждан, которые разрешено использовать посещать на безвозмездной основе.
Как сообщалось
, с 8 июля 2023 года приказом МЧС Республики Крым на полуострове введен особый противопожарный режим, 24 августа он был продлен.
Читайте также на РИА Новости Крым: