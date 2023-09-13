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В Крыму продлен запрет на посещение лесов - РИА Новости Крым, 13.09.2023
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В Крыму продлен запрет на посещение лесов
В Крыму продлен запрет на посещение лесов - РИА Новости Крым, 13.09.2023
В Крыму продлен запрет на посещение лесов
На территории земель лесного фонда в Республике Крым продлено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда транспортных средств. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T10:25
2023-09-13T10:25
мчс крыма
пожар
безопасность республики крым и севастополя
противопожарный режим
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. На территории земель лесного фонда в Республике Крым продлено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.Согласно закону, запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в лесах и природных экосистемах, на прилегающих к ним территориях, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхоз палов и газосварочных работ.Посещение лесов ограничено за исключением мест отдыха граждан, которые разрешено использовать посещать на безвозмездной основе.Как сообщалось, с 8 июля 2023 года приказом МЧС Республики Крым на полуострове введен особый противопожарный режим, 24 августа он был продлен.Читайте также на РИА Новости Крым:Особый противопожарный период: что это значит для Крыма?Крымчанин решил спалить траву на участке и едва не сжег соседский домВ МЧС назвали главную причину пожаров в домах крымчан
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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мчс крыма, пожар, безопасность республики крым и севастополя, противопожарный режим, крым, новости крыма
В Крыму продлен запрет на посещение лесов

МЧС: крымские леса закрыты для посещения граждан и проезда транспорта

10:25 13.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Алла ДружиновичТабличка "Внимание" на шлагбауме у входа в лесополосу
Табличка Внимание на шлагбауме у входа в лесополосу - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости Крым . Алла Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. На территории земель лесного фонда в Республике Крым продлено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
"С 13 сентября продлено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности на 21 календарный день", - говорится в сообщении.
Согласно закону, запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в лесах и природных экосистемах, на прилегающих к ним территориях, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхоз палов и газосварочных работ.
Посещение лесов ограничено за исключением мест отдыха граждан, которые разрешено использовать посещать на безвозмездной основе.
Как сообщалось, с 8 июля 2023 года приказом МЧС Республики Крым на полуострове введен особый противопожарный режим, 24 августа он был продлен.
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МЧС КрымаПожарБезопасность Республики Крым и СевастополяПротивопожарный режимКрымНовости Крыма
 
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