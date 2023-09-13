https://crimea.ria.ru/20230913/v-krymu-prodlen-zapret-na-poseschenie-lesov-1131370653.html

В Крыму продлен запрет на посещение лесов

В Крыму продлен запрет на посещение лесов - РИА Новости Крым, 13.09.2023

В Крыму продлен запрет на посещение лесов

На территории земель лесного фонда в Республике Крым продлено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда транспортных средств. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T10:25

2023-09-13T10:25

2023-09-13T10:25

мчс крыма

пожар

безопасность республики крым и севастополя

противопожарный режим

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. На территории земель лесного фонда в Республике Крым продлено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.Согласно закону, запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в лесах и природных экосистемах, на прилегающих к ним территориях, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхоз палов и газосварочных работ.Посещение лесов ограничено за исключением мест отдыха граждан, которые разрешено использовать посещать на безвозмездной основе.Как сообщалось, с 8 июля 2023 года приказом МЧС Республики Крым на полуострове введен особый противопожарный режим, 24 августа он был продлен.Читайте также на РИА Новости Крым:Особый противопожарный период: что это значит для Крыма?Крымчанин решил спалить траву на участке и едва не сжег соседский домВ МЧС назвали главную причину пожаров в домах крымчан

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс крыма, пожар, безопасность республики крым и севастополя, противопожарный режим, крым, новости крыма