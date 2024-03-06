https://crimea.ria.ru/20240306/na-kubani-zapretili-poseschat-lesa-do-kontsa-marta-1135471164.html

На Кубани запретили посещать леса до конца марта

На Кубани запретили посещать леса до конца марта - РИА Новости Крым, 06.03.2024

На Кубани запретили посещать леса до конца марта

Посещать леса запретили на Кубани с 6 по 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края. РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T20:53

2024-03-06T20:53

2024-03-06T20:53

кубань

противопожарный режим

новости

общество

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Посещать леса запретили на Кубани с 6 по 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.Данные меры введены приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 5 марта 2024 года № 328 "Об ограничении пребывания граждан в лесах" на землях лесного фонда."В лесу строго запрещено использовать открытый огонь, разводить костры, проводить выжигание сухой растительности", - подчеркивают в министерстве.В ведомстве уточняют, что за несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах может грозить административный штраф: для граждан - от 15 000, для должностных лиц - от 30 000, для юридических лиц - от 100 000 рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это действительно страшно": в Крыму ввели пятый класс пожарной опасностиОгонь угрожал селу и заповеднику: в Крыму три часа тушили крупный пожар В Крыму официально завершился пожароопасный сезон

кубань

краснодарский край

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2024

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кубань, противопожарный режим, новости, общество, краснодарский край