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На Кубани запретили посещать леса до конца марта - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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На Кубани запретили посещать леса до конца марта
На Кубани запретили посещать леса до конца марта - РИА Новости Крым, 06.03.2024
На Кубани запретили посещать леса до конца марта
Посещать леса запретили на Кубани с 6 по 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края. РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T20:53
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кубань
противопожарный режим
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Посещать леса запретили на Кубани с 6 по 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.Данные меры введены приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 5 марта 2024 года № 328 "Об ограничении пребывания граждан в лесах" на землях лесного фонда."В лесу строго запрещено использовать открытый огонь, разводить костры, проводить выжигание сухой растительности", - подчеркивают в министерстве.В ведомстве уточняют, что за несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах может грозить административный штраф: для граждан - от 15 000, для должностных лиц - от 30 000, для юридических лиц - от 100 000 рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это действительно страшно": в Крыму ввели пятый класс пожарной опасностиОгонь угрожал селу и заповеднику: в Крыму три часа тушили крупный пожар В Крыму официально завершился пожароопасный сезон
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кубань, противопожарный режим, новости, общество, краснодарский край
На Кубани запретили посещать леса до конца марта

Ограничения на посещение леса введены на Кубани в целях пожарной безопасности

20:53 06.03.2024
 
© РИА Новости КрымЛеса закрыты
Леса закрыты - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Посещать леса запретили на Кубани с 6 по 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.
"На территории лесного фонда региона запрещается пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, за исключением лиц, осуществляющих работы по охране лесов от пожаров и использующих леса на основании договоров аренды лесных участков, и их транспортных средств", - говорится в сообщении.
Данные меры введены приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 5 марта 2024 года № 328 "Об ограничении пребывания граждан в лесах" на землях лесного фонда.
"В лесу строго запрещено использовать открытый огонь, разводить костры, проводить выжигание сухой растительности", - подчеркивают в министерстве.
В ведомстве уточняют, что за несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах может грозить административный штраф: для граждан - от 15 000, для должностных лиц - от 30 000, для юридических лиц - от 100 000 рублей.
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