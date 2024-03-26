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Пять человек погибли и трое травмированы на пожарах в Севастополе
Пять человек погибли и трое травмированы на пожарах в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Пять человек погибли и трое травмированы на пожарах в Севастополе
Жертвами пожаров в многоквартирных и частных жилых домах Севастополя с начала года стали пять человек, еще трое получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T17:50
2024-03-26T17:50
2024-03-26T18:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Жертвами пожаров в многоквартирных и частных жилых домах Севастополя с начала года стали пять человек, еще трое получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС города.В ведомстве уточнили, что за истекший период в жилом фонде произошло 43 пожара. Из них 21 - в многоквартирных домах, 18 - в частных, еще четыре – в садовых домиках.Силами МЧС России спасены восемь человек.По данным ведомства, причиной большинства возгораний стало неосторожное обращение с огнем в быту, неосмотрительность при курении и неисправность электросетей.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в жилом доме Севастополя спасли мужчинуПоджег квартиру соседей: житель Севастополя обвиняется в двойном убийствеТри человека пострадали и трое эвакуированы на пожаре в Севастополе
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Пять человек погибли и трое травмированы на пожарах в Севастополе
МЧС: пять человек погибли и еще трое пострадали на пожарах в Севастополе с начала года
17:50 26.03.2024 (обновлено: 18:08 26.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Жертвами пожаров в многоквартирных и частных жилых домах Севастополя с начала года стали пять человек, еще трое получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС города.
В ведомстве уточнили, что за истекший период в жилом фонде произошло 43 пожара. Из них 21 - в многоквартирных домах, 18 - в частных, еще четыре – в садовых домиках.
"К сожалению, эти происшествия повлекли гибель пятерых граждан, – сказано в сообщении. – Травмированы трое, в том числе один несовершеннолетний".
Силами МЧС России спасены восемь человек.
По данным ведомства, причиной большинства возгораний стало неосторожное обращение с огнем в быту, неосмотрительность при курении и неисправность электросетей.
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