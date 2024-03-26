https://crimea.ria.ru/20240326/pyat-chelovek-pogibli-i-troe-travmirovany-na-pozharakh-v-sevastopole-1136055289.html

Пять человек погибли и трое травмированы на пожарах в Севастополе

Пять человек погибли и трое травмированы на пожарах в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.03.2024

Пять человек погибли и трое травмированы на пожарах в Севастополе

Жертвами пожаров в многоквартирных и частных жилых домах Севастополя с начала года стали пять человек, еще трое получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T17:50

2024-03-26T17:50

2024-03-26T18:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Жертвами пожаров в многоквартирных и частных жилых домах Севастополя с начала года стали пять человек, еще трое получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС города.В ведомстве уточнили, что за истекший период в жилом фонде произошло 43 пожара. Из них 21 - в многоквартирных домах, 18 - в частных, еще четыре – в садовых домиках.Силами МЧС России спасены восемь человек.По данным ведомства, причиной большинства возгораний стало неосторожное обращение с огнем в быту, неосмотрительность при курении и неисправность электросетей.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в жилом доме Севастополя спасли мужчинуПоджег квартиру соседей: житель Севастополя обвиняется в двойном убийствеТри человека пострадали и трое эвакуированы на пожаре в Севастополе

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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