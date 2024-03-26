Рейтинг@Mail.ru
Пять человек погибли и трое травмированы на пожарах в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240326/pyat-chelovek-pogibli-i-troe-travmirovany-na-pozharakh-v-sevastopole-1136055289.html
Пять человек погибли и трое травмированы на пожарах в Севастополе
Пять человек погибли и трое травмированы на пожарах в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Пять человек погибли и трое травмированы на пожарах в Севастополе
Жертвами пожаров в многоквартирных и частных жилых домах Севастополя с начала года стали пять человек, еще трое получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T17:50
2024-03-26T18:08
севастополь
пожар
крым
новости
новости крыма
гу мчс россии по севастополю
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0c/1134883120_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5825b2eff7b78695c628c4b0012bd8ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Жертвами пожаров в многоквартирных и частных жилых домах Севастополя с начала года стали пять человек, еще трое получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС города.В ведомстве уточнили, что за истекший период в жилом фонде произошло 43 пожара. Из них 21 - в многоквартирных домах, 18 - в частных, еще четыре – в садовых домиках.Силами МЧС России спасены восемь человек.По данным ведомства, причиной большинства возгораний стало неосторожное обращение с огнем в быту, неосмотрительность при курении и неисправность электросетей.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в жилом доме Севастополя спасли мужчинуПоджег квартиру соседей: житель Севастополя обвиняется в двойном убийствеТри человека пострадали и трое эвакуированы на пожаре в Севастополе
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0c/1134883120_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_29ada55979c902210f47436925720bea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, пожар, крым, новости, новости крыма, гу мчс россии по севастополю, инфографика
Пять человек погибли и трое травмированы на пожарах в Севастополе

МЧС: пять человек погибли и еще трое пострадали на пожарах в Севастополе с начала года

17:50 26.03.2024 (обновлено: 18:08 26.03.2024)
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Жертвами пожаров в многоквартирных и частных жилых домах Севастополя с начала года стали пять человек, еще трое получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС города.
В ведомстве уточнили, что за истекший период в жилом фонде произошло 43 пожара. Из них 21 - в многоквартирных домах, 18 - в частных, еще четыре – в садовых домиках.
"К сожалению, эти происшествия повлекли гибель пятерых граждан, – сказано в сообщении. – Травмированы трое, в том числе один несовершеннолетний".
Силами МЧС России спасены восемь человек.
По данным ведомства, причиной большинства возгораний стало неосторожное обращение с огнем в быту, неосмотрительность при курении и неисправность электросетей.
Как не допустить пожар
Читайте также на РИА Новости Крым:
На пожаре в жилом доме Севастополя спасли мужчину
Поджег квартиру соседей: житель Севастополя обвиняется в двойном убийстве
Три человека пострадали и трое эвакуированы на пожаре в Севастополе
 
СевастопольПожарКрымНовостиНовости КрымаГУ МЧС России по Севастополю
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:21УЕФА просят допустить клубы из Крыма к участию в Лиге конференций
18:12Более 150 зданий повреждены в результате атаки ВСУ на Севастополь
17:58В трагические периоды значение культуры возрастает еще больше – Путин
17:50Пять человек погибли и трое травмированы на пожарах в Севастополе
17:28В Судаке разрушается набережная – когда приступят к ремонту
17:08Полицейский сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в Туапсе
16:43Зеленский уволил Данилова с поста секретаря СНБО Украины
16:36Аварийно-спасательные работы в "Крокус Сити Холле" завершены
16:30В реанимации умерла раненная украинскими боевиками 6-летняя девочка
16:15Директор ФСБ Бортников: Буданов* - законная цель для России
16:01Десятый чемпионат крымской футбольной Премьер-лиги: кто с кем сыграет
15:45Разбойное нападение на многодетную семью - житель Крыма пойдет под суд
15:31Террористическая угроза в России сохраняется – директор ФСБ
15:13Число совершенных мигрантами преступлений за год выросло на 75% - Краснов
15:08ФСБ: террористов из "Крокуса" хотели встретить на Украине как героев
14:49Будет ли дополнительная мобилизация в России - ответ Шойгу
14:47Спецслужбы Украины содействовали теракту в "Крокусе" – директор ФСБ
14:38Путин: органы прокуратуры Донбасса и Новороссии будем укреплять и дальше
14:23Справимся сами: Лавров о помощи Запада в расследовании теракта
14:09Путин поручил взять под контроль ситуацию в миграционной сфере
Лента новостейМолния