https://crimea.ria.ru/20240302/tri-cheloveka-postradali-i-troe-evakuirovany-na-pozhare-v-sevastopole-1135356386.html
Три человека пострадали и трое эвакуированы на пожаре в Севастополе
Три человека пострадали и трое эвакуированы на пожаре в Севастополе - РИА Новости Крым, 02.03.2024
Три человека пострадали и трое эвакуированы на пожаре в Севастополе
Три человека пострадали при пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Корчагина в Севастополе, еще троих жильцов эвакуировали спасатели. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 02.03.2024
2024-03-02T12:28
2024-03-02T12:28
2024-03-02T12:41
севастополь
пожар
гу мчс россии по севастополю
происшествия
общество
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1a/1134484896_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_7f7cc911833f976b321dca70176d1a9f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Три человека пострадали при пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Корчагина в Севастополе, еще троих жильцов эвакуировали спасатели. Об этом сообщили в городском главке МЧС России.Огонь охватил квартиру на первом этаже. Сигнал о возгорании поступил спасателям 2 марта в 05:08, на место незамедлительно выехали два отделения и автолестница 6-й пожарно-спасательной части и два отделения 1-й части.Пожар был потушен на площади 15 квадратных метров. Читайте также на РИА Новости Крым:Столб черного дыма в районе Сапун-горы – что произошло в СевастополеПожар в Алуште – огонь охватил двухэтажный жилой домПожар в Кировском районе: загорелся магазин
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1a/1134484896_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_46c2d4dc4a2add00cf1068bc5126ed63.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, пожар, гу мчс россии по севастополю, происшествия, общество, новости крыма, крым
Три человека пострадали и трое эвакуированы на пожаре в Севастополе
Три человека пострадали и еще трое спасены на пожаре в многоквартирном доме Севастополя
12:28 02.03.2024 (обновлено: 12:41 02.03.2024)