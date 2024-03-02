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Три человека пострадали и трое эвакуированы на пожаре в Севастополе - РИА Новости Крым, 02.03.2024
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Три человека пострадали и трое эвакуированы на пожаре в Севастополе
Три человека пострадали и трое эвакуированы на пожаре в Севастополе - РИА Новости Крым, 02.03.2024
Три человека пострадали и трое эвакуированы на пожаре в Севастополе
Три человека пострадали при пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Корчагина в Севастополе, еще троих жильцов эвакуировали спасатели. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 02.03.2024
2024-03-02T12:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Три человека пострадали при пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Корчагина в Севастополе, еще троих жильцов эвакуировали спасатели. Об этом сообщили в городском главке МЧС России.Огонь охватил квартиру на первом этаже. Сигнал о возгорании поступил спасателям 2 марта в 05:08, на место незамедлительно выехали два отделения и автолестница 6-й пожарно-спасательной части и два отделения 1-й части.Пожар был потушен на площади 15 квадратных метров. Читайте также на РИА Новости Крым:Столб черного дыма в районе Сапун-горы – что произошло в СевастополеПожар в Алуште – огонь охватил двухэтажный жилой домПожар в Кировском районе: загорелся магазин
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севастополь, пожар, гу мчс россии по севастополю, происшествия, общество, новости крыма, крым
Три человека пострадали и трое эвакуированы на пожаре в Севастополе

Три человека пострадали и еще трое спасены на пожаре в многоквартирном доме Севастополя

12:28 02.03.2024 (обновлено: 12:41 02.03.2024)
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюПожар в жилом доме в Севастополе
Пожар в жилом доме в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Три человека пострадали при пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Корчагина в Севастополе, еще троих жильцов эвакуировали спасатели. Об этом сообщили в городском главке МЧС России.
Огонь охватил квартиру на первом этаже. Сигнал о возгорании поступил спасателям 2 марта в 05:08, на место незамедлительно выехали два отделения и автолестница 6-й пожарно-спасательной части и два отделения 1-й части.
"Огнеборцы проникли в жилище и подали на тушение ствол. Параллельно эвакуировали троих жильцов из соседних задымленных квартир. Трое же человек из горящей квартиры госпитализированы в состоянии средней тяжести - с отравлением угарным газом и ожогами верхних дыхательных путей", - сказано в сообщении.
Пожар был потушен на площади 15 квадратных метров.
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