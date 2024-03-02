https://crimea.ria.ru/20240302/tri-cheloveka-postradali-i-troe-evakuirovany-na-pozhare-v-sevastopole-1135356386.html

Три человека пострадали и трое эвакуированы на пожаре в Севастополе

Три человека пострадали и трое эвакуированы на пожаре в Севастополе - РИА Новости Крым, 02.03.2024

Три человека пострадали и трое эвакуированы на пожаре в Севастополе

Три человека пострадали при пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Корчагина в Севастополе, еще троих жильцов эвакуировали спасатели. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 02.03.2024

2024-03-02T12:28

2024-03-02T12:28

2024-03-02T12:41

севастополь

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Три человека пострадали при пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Корчагина в Севастополе, еще троих жильцов эвакуировали спасатели. Об этом сообщили в городском главке МЧС России.Огонь охватил квартиру на первом этаже. Сигнал о возгорании поступил спасателям 2 марта в 05:08, на место незамедлительно выехали два отделения и автолестница 6-й пожарно-спасательной части и два отделения 1-й части.Пожар был потушен на площади 15 квадратных метров. Читайте также на РИА Новости Крым:Столб черного дыма в районе Сапун-горы – что произошло в СевастополеПожар в Алуште – огонь охватил двухэтажный жилой домПожар в Кировском районе: загорелся магазин

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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