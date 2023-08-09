Молдаване сокращают расходы на украинских беженцев
Власти Молдавии начали закрывать центры для украинских беженцев: слишком дорого содержать
© CHRISTOPHE ARCHAMBAULTПалаточный городок, разбитый вдоль украинско-молдавской границы на юго-востоке Молдовы. Фото AFP
© CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Власти Молдавии начали закрывать центры для украинских беженцев, сообщает Sputnik Молдова. На их содержание не хватает денег, объяснил журналистам министр социальной защиты страны Алексей Бузу. По его словам, беженцы должны скорее интегрироваться в общество.
"Это сложно сделать, если они остаются в центрах. Ни один беженец не выбрасывается на улицу без альтернативы. Мы говорим с ними и пытаемся предоставить альтернативы проживания и интеграции", — сказал он.
Эти центры были созданы в кризисный период и на ограниченное время, уточнил Бузу. Европейские государства предоставляли помощь на их содержание, однако государственные деньги на них также выделяются. Иногда в таком центре на 200 человек живут 60 беженцев, а затраты на его обслуживание остаются прежними. Поэтому власти приняли решение "оптимизировать эту систему ответственным образом".
По информации МВД Молдовы, в начале спецоперации на Украине, с 24 февраля по 20 апреля 2022 года, на территорию страны из Украины въехали 390 178 человек. При этом выехали из страны за этот период 291 768 украинских граждан.
По состоянию на 20 апреля 2022 года на территории Молдовы находилось более 90 тысяч украинцев, из которых значительная часть содержалась в центрах для беженцев.
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