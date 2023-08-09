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Молдаване сокращают расходы на украинских беженцев

Молдаване сокращают расходы на украинских беженцев - РИА Новости Крым, 09.08.2023

Молдаване сокращают расходы на украинских беженцев

Власти Молдавии начали закрывать центры для украинских беженцев, сообщает Sputnik Молдова. На их содержание не хватает денег, объяснил журналистам министр... РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T19:28

2023-08-09T19:28

2023-08-09T19:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Власти Молдавии начали закрывать центры для украинских беженцев, сообщает Sputnik Молдова. На их содержание не хватает денег, объяснил журналистам министр социальной защиты страны Алексей Бузу. По его словам, беженцы должны скорее интегрироваться в общество."Это сложно сделать, если они остаются в центрах. Ни один беженец не выбрасывается на улицу без альтернативы. Мы говорим с ними и пытаемся предоставить альтернативы проживания и интеграции", — сказал он.По информации МВД Молдовы, в начале спецоперации на Украине, с 24 февраля по 20 апреля 2022 года, на территорию страны из Украины въехали 390 178 человек. При этом выехали из страны за этот период 291 768 украинских граждан.По состоянию на 20 апреля 2022 года на территории Молдовы находилось более 90 тысяч украинцев, из которых значительная часть содержалась в центрах для беженцев.В марте 2023 года спецслужбы Приднестровья заявили о предотвращении покушения на должностных лиц ПМР. По делу были задержаны сотрудники Службы безопасности Украины, проникнувшие в республику под видом украинских беженцев.Читайте также на РИА Новости Крым:Молдавию пытаются втянуть в войну против России – депутат парламента Киев готовит провокацию против Приднестровья - Минобороны РФЕвропа приняла почти 8 млн украинских беженцев - статистика ООН

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молдавия, украина, в мире, общество, беженцы, политика, экономика, новости