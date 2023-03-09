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Прибыли под видом беженцев: кто готовил теракт в Приднестровье - РИА Новости Крым, 09.03.2023
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Прибыли под видом беженцев: кто готовил теракт в Приднестровье
Прибыли под видом беженцев: кто готовил теракт в Приднестровье - РИА Новости Крым, 09.03.2023
Прибыли под видом беженцев: кто готовил теракт в Приднестровье
К подготовке теракта в Приднестровье причастны специалисты Службы безопасности Украины. Задержанные по делу о покушении на должностных лиц ПМР прибыли в... РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T22:55
2023-03-09T23:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. К подготовке теракта в Приднестровье причастны специалисты Службы безопасности Украины. Задержанные по делу о покушении на должностных лиц ПМР прибыли в республику под видом беженцев из Украины. Об этом в четверг заявил глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский.В четверг в министерстве государственной безопасности ПМР сообщили о предотвращении покушения на должностных лиц республики. Подозреваемые были задержаны, против них возбуждены уголовные дела за приготовление к террористическому акту и к убийству двух и более лиц, в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц общеопасным способом.Беженцы из УкраиныВо время своего обращения к жителям республики в эфире телеканала "Первый Приднестровский" Красносельский заявил, что задержанные прибыли в регион под видом украинских беженцев, а один из них имел гражданство ПМР и Молдовы.Он отметил, что органы госбезопасности выявят "тех, кто завербован и оказывал содействие данной группе лиц".Что планировали украинские спецслужбыРанее со ссылкой на прокурора Приднестровья Анатолия Гурецкого сообщалось, что теракт планировали организовать в центре Тирасполя. Как сообщил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев, средства для совершения преступления были изготовлены на Украине. Он отметил, что при глава непризнанной республики Вадим Красносельский продолжил выполнять свои обязанности в стандартом режиме, но "с учетом ситуации в режиме повышенной безопасности". Также Игнатьев подчеркнул, что власти Приднестровья прорабатывают различные планы ответа в случае нападения Украины.Ранее Игнатьев охарактеризовал ситуацию на границах Приднестровья с Украиной и Молдавией как сложную и напряженную. В Минобороны России заявляли, что киевский режим в ближайшее время планирует провокацию против Приднестровья, ее осуществят подразделения Вооруженных сил Украины с привлечением запрещенного в РФ националистического формирования "Азов"*. В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. В частности, фиксировалось значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, а также развертывание артиллерии на огневых позициях и беспрецедентное увеличение числа полетов беспилотников ВСУ над территорией Приднестровья.Второй фронт против РФ По мнению доктора политических наук, профессора РАНХиГС Натальи Харитоновой, организованная украинскими спецслужбами попытка покушения на руководителей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики является очередной провокацией с целью открытия "второго фронта" против России.Она констатировала, что попытки поджечь ситуацию в ПМР становятся все более агрессивными.* террористическая организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Ставки повышаются: названа цель покушения СБУ на лидеров ПриднестровьяСБУ готовила убийство первых лиц Приднестровья Эксперт назвал условие возможного нападения Украины на Приднестровье
https://crimea.ria.ru/20230306/fsb-predotvratila-pokushenie-ukrainskikh-spetssluzhb-na-konstantina-malofeeva-1127365366.html
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Прибыли под видом беженцев: кто готовил теракт в Приднестровье

Глава ПМР: задержанные за подготовку теракта прибыли под видом беженцев из Украины

22:55 09.03.2023 (обновлено: 23:16 09.03.2023)
 
© Выступление на телеканале "Первый Приднестровский"Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
© Выступление на телеканале "Первый Приднестровский"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. К подготовке теракта в Приднестровье причастны специалисты Службы безопасности Украины. Задержанные по делу о покушении на должностных лиц ПМР прибыли в республику под видом беженцев из Украины. Об этом в четверг заявил глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский.
В четверг в министерстве государственной безопасности ПМР сообщили о предотвращении покушения на должностных лиц республики. Подозреваемые были задержаны, против них возбуждены уголовные дела за приготовление к террористическому акту и к убийству двух и более лиц, в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц общеопасным способом.

Беженцы из Украины

Во время своего обращения к жителям республики в эфире телеканала "Первый Приднестровский" Красносельский заявил, что задержанные прибыли в регион под видом украинских беженцев, а один из них имел гражданство ПМР и Молдовы.
"По имеющейся информации, данный теракт был санкционирован и подготовлен Службой безопасности Украины. Все лица, которые задержаны и находятся в розыске, также имеют прямое отношение к Службе безопасности Украины. Среди задержанных лиц есть гражданин Приднестровья, он же гражданин Молдовы, ранее судимый за разбойное нападение и содержание притонов. В последнее время жил в Одессе. Все остальные прибыли на территорию нашей республики под видом украинских беженцев", - заявил глава ПМР.
Он отметил, что органы госбезопасности выявят "тех, кто завербован и оказывал содействие данной группе лиц".
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Что планировали украинские спецслужбы

Ранее со ссылкой на прокурора Приднестровья Анатолия Гурецкого сообщалось, что теракт планировали организовать в центре Тирасполя.
Как сообщил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев, средства для совершения преступления были изготовлены на Украине. Он отметил, что при глава непризнанной республики Вадим Красносельский продолжил выполнять свои обязанности в стандартом режиме, но "с учетом ситуации в режиме повышенной безопасности". Также Игнатьев подчеркнул, что власти Приднестровья прорабатывают различные планы ответа в случае нападения Украины.
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Ранее Игнатьев охарактеризовал ситуацию на границах Приднестровья с Украиной и Молдавией как сложную и напряженную. В Минобороны России заявляли, что киевский режим в ближайшее время планирует провокацию против Приднестровья, ее осуществят подразделения Вооруженных сил Украины с привлечением запрещенного в РФ националистического формирования "Азов"*. В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. В частности, фиксировалось значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, а также развертывание артиллерии на огневых позициях и беспрецедентное увеличение числа полетов беспилотников ВСУ над территорией Приднестровья.

Второй фронт против РФ

По мнению доктора политических наук, профессора РАНХиГС Натальи Харитоновой, организованная украинскими спецслужбами попытка покушения на руководителей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики является очередной провокацией с целью открытия "второго фронта" против России.
Она констатировала, что попытки поджечь ситуацию в ПМР становятся все более агрессивными.
"Происходит повышение ставок в игре в этом регионе. Я имею в виду идею открытия "второго фронта" на территории Приднестровья, которая вынашивается уже примерно год – отвлечь силы Российской Федерации на еще один театр военных действий, но более локального значения", – считает эксперт.
* террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации
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