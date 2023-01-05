https://crimea.ria.ru/20230105/evropa-prinyala-pochti-8-mln-ukrainskikh-bezhentsev---statistika-oon-1126257727.html
Европа приняла почти 8 млн украинских беженцев - статистика ООН
Европа приняла почти 8 млн украинских беженцев - статистика ООН - РИА Новости Крым, 05.01.2023
Европа приняла почти 8 млн украинских беженцев - статистика ООН
Число украинских беженцев в Европе с начала специальной военной операции достигло 7 915 287 человек, больше всего украинцев приняла Россия - более 2,8 млн... РИА Новости Крым, 05.01.2023
2023-01-05T12:11
2023-01-05T12:11
2023-01-05T12:11
украина
в мире
россия
сво
беженцы
оон
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0c/1124478700_0:188:1280:908_1920x0_80_0_0_c6cda02b459af3054ca1c742002fb8af.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Число украинских беженцев в Европе с начала специальной военной операции достигло 7 915 287 человек, больше всего украинцев приняла Россия - более 2,8 млн. Такую статистику приводит Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Уточняется, что в национальных программах временной поддержки беженцев учавствуют почти 5 млн украинцев. Всего в соседние с Украиной страны с начала спецоперации выехали 17 139 782 человека, только за последнюю неделю число беженцев увеличилось на 18 462. Вернулись в страну за это время более 9 млн человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинских беженцев в Польше заставят платить за жильеМФЦ Крыма приняли рекордное число заявок на пособия от беженцевМедучреждения Крыма приняли более 7 тысяч жителей новых регионов РФ
https://crimea.ria.ru/20221213/zhilischnyy-sertifikat-v-krymu-kak-poluchit-bilet-v-novuyu-zhizn--1125827367.html
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0c/1124478700_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ceaaec71f9576ef69f6f10275d9d428d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, россия, сво, беженцы, оон, общество
Европа приняла почти 8 млн украинских беженцев - статистика ООН
ООН: число прибывших в Европу украинских беженцев приближается к 8 млн