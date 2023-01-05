https://crimea.ria.ru/20230105/evropa-prinyala-pochti-8-mln-ukrainskikh-bezhentsev---statistika-oon-1126257727.html

Европа приняла почти 8 млн украинских беженцев - статистика ООН

Европа приняла почти 8 млн украинских беженцев - статистика ООН - РИА Новости Крым, 05.01.2023

Европа приняла почти 8 млн украинских беженцев - статистика ООН

Число украинских беженцев в Европе с начала специальной военной операции достигло 7 915 287 человек, больше всего украинцев приняла Россия - более 2,8 млн... РИА Новости Крым, 05.01.2023

2023-01-05T12:11

2023-01-05T12:11

2023-01-05T12:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Число украинских беженцев в Европе с начала специальной военной операции достигло 7 915 287 человек, больше всего украинцев приняла Россия - более 2,8 млн. Такую статистику приводит Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Уточняется, что в национальных программах временной поддержки беженцев учавствуют почти 5 млн украинцев. Всего в соседние с Украиной страны с начала спецоперации выехали 17 139 782 человека, только за последнюю неделю число беженцев увеличилось на 18 462. Вернулись в страну за это время более 9 млн человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинских беженцев в Польше заставят платить за жильеМФЦ Крыма приняли рекордное число заявок на пособия от беженцевМедучреждения Крыма приняли более 7 тысяч жителей новых регионов РФ

https://crimea.ria.ru/20221213/zhilischnyy-sertifikat-v-krymu-kak-poluchit-bilet-v-novuyu-zhizn--1125827367.html

украина

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, россия, сво, беженцы, оон, общество