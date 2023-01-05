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Европа приняла почти 8 млн украинских беженцев - статистика ООН - РИА Новости Крым, 05.01.2023
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Европа приняла почти 8 млн украинских беженцев - статистика ООН
Европа приняла почти 8 млн украинских беженцев - статистика ООН - РИА Новости Крым, 05.01.2023
Европа приняла почти 8 млн украинских беженцев - статистика ООН
Число украинских беженцев в Европе с начала специальной военной операции достигло 7 915 287 человек, больше всего украинцев приняла Россия - более 2,8 млн... РИА Новости Крым, 05.01.2023
2023-01-05T12:11
2023-01-05T12:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Число украинских беженцев в Европе с начала специальной военной операции достигло 7 915 287 человек, больше всего украинцев приняла Россия - более 2,8 млн. Такую статистику приводит Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Уточняется, что в национальных программах временной поддержки беженцев учавствуют почти 5 млн украинцев. Всего в соседние с Украиной страны с начала спецоперации выехали 17 139 782 человека, только за последнюю неделю число беженцев увеличилось на 18 462. Вернулись в страну за это время более 9 млн человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинских беженцев в Польше заставят платить за жильеМФЦ Крыма приняли рекордное число заявок на пособия от беженцевМедучреждения Крыма приняли более 7 тысяч жителей новых регионов РФ
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украина, в мире, россия, сво, беженцы, оон, общество
Европа приняла почти 8 млн украинских беженцев - статистика ООН

ООН: число прибывших в Европу украинских беженцев приближается к 8 млн

12:11 05.01.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаБеженцы из Харьковской области на границе Белгородской области
Беженцы из Харьковской области на границе Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Число украинских беженцев в Европе с начала специальной военной операции достигло 7 915 287 человек, больше всего украинцев приняла Россия - более 2,8 млн. Такую статистику приводит Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
По данным организации, всего на территорию Российской Федерации въехали 2 852 395 украинцев. На втором месте - Польша, которая приняла 1 553 707 беженцев, на третьем Германия - 1 021 667 человек. Далее следуют Чехия, Италия, Великобритания. Болгария, Франция, Румыния Словакия и Молдавия.
Уточняется, что в национальных программах временной поддержки беженцев учавствуют почти 5 млн украинцев. Всего в соседние с Украиной страны с начала спецоперации выехали 17 139 782 человека, только за последнюю неделю число беженцев увеличилось на 18 462. Вернулись в страну за это время более 9 млн человек.
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