https://crimea.ria.ru/20221124/mfts-kryma-prinyali-rekordnoe-chislo-zayavok-na-posobiya-ot-bezhentsev-1125523005.html

МФЦ Крыма приняли рекордное число заявок на пособия от беженцев

МФЦ Крыма приняли рекордное число заявок на пособия от беженцев - РИА Новости Крым, 24.11.2022

МФЦ Крыма приняли рекордное число заявок на пособия от беженцев

Более трех тысяч заявлений на социальные выплаты от жителей Херсонской области приняли МФЦ Крыма в начале этой недели, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T11:36

2022-11-24T11:36

2022-11-24T11:36

крым

соцзащита

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Более трех тысяч заявлений на социальные выплаты от жителей Херсонской области приняли МФЦ Крыма в начале этой недели, сообщили в пресс-службе многофункционального центра.Вместе с тем, с 22 октября центры приняли более 7,8 тысяч заявлений на предоставление мер социальной поддержки от жителей Херсонской области.В настоящее время работники фиксируют снижение количества таких обращений, в связи с чем с сегодняшнего дня МФЦ региона возвращаются к стандартному режиму приема заявителей. Ранее сообщалось, что власти Севастополя выделили более 700 миллионов рублей на пособия беженцам.

https://crimea.ria.ru/20221120/zhile-za-sertifikat-est-li-v-krymu-dostupnye-kvartiry-1125456838.html

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крым, соцзащита, херсонская область