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МФЦ Крыма приняли рекордное число заявок на пособия от беженцев
МФЦ Крыма приняли рекордное число заявок на пособия от беженцев - РИА Новости Крым, 24.11.2022
МФЦ Крыма приняли рекордное число заявок на пособия от беженцев
Более трех тысяч заявлений на социальные выплаты от жителей Херсонской области приняли МФЦ Крыма в начале этой недели, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T11:36
2022-11-24T11:36
2022-11-24T11:36
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соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Более трех тысяч заявлений на социальные выплаты от жителей Херсонской области приняли МФЦ Крыма в начале этой недели, сообщили в пресс-службе многофункционального центра.Вместе с тем, с 22 октября центры приняли более 7,8 тысяч заявлений на предоставление мер социальной поддержки от жителей Херсонской области.В настоящее время работники фиксируют снижение количества таких обращений, в связи с чем с сегодняшнего дня МФЦ региона возвращаются к стандартному режиму приема заявителей. Ранее сообщалось, что власти Севастополя выделили более 700 миллионов рублей на пособия беженцам.
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крым, соцзащита, херсонская область
МФЦ Крыма приняли рекордное число заявок на пособия от беженцев
В начале недели МФЦ Крыма приняли около 3,2 тыс. заявок на пособия от жителей Херсонщины