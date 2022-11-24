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МФЦ Крыма приняли рекордное число заявок на пособия от беженцев - РИА Новости Крым, 24.11.2022
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МФЦ Крыма приняли рекордное число заявок на пособия от беженцев
МФЦ Крыма приняли рекордное число заявок на пособия от беженцев - РИА Новости Крым, 24.11.2022
МФЦ Крыма приняли рекордное число заявок на пособия от беженцев
Более трех тысяч заявлений на социальные выплаты от жителей Херсонской области приняли МФЦ Крыма в начале этой недели, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T11:36
2022-11-24T11:36
крым
соцзащита
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Более трех тысяч заявлений на социальные выплаты от жителей Херсонской области приняли МФЦ Крыма в начале этой недели, сообщили в пресс-службе многофункционального центра.Вместе с тем, с 22 октября центры приняли более 7,8 тысяч заявлений на предоставление мер социальной поддержки от жителей Херсонской области.В настоящее время работники фиксируют снижение количества таких обращений, в связи с чем с сегодняшнего дня МФЦ региона возвращаются к стандартному режиму приема заявителей. Ранее сообщалось, что власти Севастополя выделили более 700 миллионов рублей на пособия беженцам.
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крым, соцзащита, херсонская область
МФЦ Крыма приняли рекордное число заявок на пособия от беженцев

В начале недели МФЦ Крыма приняли около 3,2 тыс. заявок на пособия от жителей Херсонщины

11:36 24.11.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОткрытие флагманского МФЦ в ЮВАО
Открытие флагманского МФЦ в ЮВАО - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Более трех тысяч заявлений на социальные выплаты от жителей Херсонской области приняли МФЦ Крыма в начале этой недели, сообщили в пресс-службе многофункционального центра.
"В течение трех дней с 21 по 23 ноября 2022 года количество принятых заявлений составило порядка 3,2 тысяч или половину того, что было принято за весь предшествующий месяц", - говорится в опубликованном на официальном сайте учреждения сообщении.
Вместе с тем, с 22 октября центры приняли более 7,8 тысяч заявлений на предоставление мер социальной поддержки от жителей Херсонской области.
В настоящее время работники фиксируют снижение количества таких обращений, в связи с чем с сегодняшнего дня МФЦ региона возвращаются к стандартному режиму приема заявителей.

Ранее сообщалось, что власти Севастополя выделили более 700 миллионов рублей на пособия беженцам.
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