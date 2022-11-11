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В Севастополе выделили более 700 млн рублей на пособия беженцам - РИА Новости Крым, 10.11.2022
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В Севастополе выделили более 700 млн рублей на пособия беженцам
В Севастополе выделили более 700 млн рублей на пособия беженцам - РИА Новости Крым, 10.11.2022
В Севастополе выделили более 700 млн рублей на пособия беженцам
Изменения в госпрограмму соцзащиты внесло правительство Севастополя. Объем финансирования увеличился на 1,05 млрд рублей для выделения средств на выплаты... РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-11T08:06
2022-11-10T18:39
новые регионы россии
севастополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Изменения в госпрограмму соцзащиты внесло правительство Севастополя. Объем финансирования увеличился на 1,05 млрд рублей для выделения средств на выплаты беженцам.Уточняется, что выплаты носят заявительный характер. Помощь получили более 3,5 тысяч беженцев.
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новые регионы россии, севастополь, общество
В Севастополе выделили более 700 млн рублей на пособия беженцам

Власти Севастополя выделили более 700 млн рублей на пособия беженцам

08:06 11.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа пункте по приёму беженцев из Украины на пропускном пункте Чонгар
На пункте по приёму беженцев из Украины на пропускном пункте Чонгар - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Изменения в госпрограмму соцзащиты внесло правительство Севастополя. Объем финансирования увеличился на 1,05 млрд рублей для выделения средств на выплаты беженцам.

"Предоставление социальных выплат гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории ДНР, ЛНР и Украины, и прибывшим на территорию Российской Федерации. Осуществляется финансирование за счет средств резервного фонда правительства Российской Федерации в объеме 700,8 млн рублей", – сообщила директор департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Елена Сулягина.

Уточняется, что выплаты носят заявительный характер. Помощь получили более 3,5 тысяч беженцев.
 
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