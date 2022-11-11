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В Севастополе выделили более 700 млн рублей на пособия беженцам
В Севастополе выделили более 700 млн рублей на пособия беженцам - РИА Новости Крым, 10.11.2022
В Севастополе выделили более 700 млн рублей на пособия беженцам
Изменения в госпрограмму соцзащиты внесло правительство Севастополя. Объем финансирования увеличился на 1,05 млрд рублей для выделения средств на выплаты... РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-11T08:06
2022-11-11T08:06
2022-11-10T18:39
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Изменения в госпрограмму соцзащиты внесло правительство Севастополя. Объем финансирования увеличился на 1,05 млрд рублей для выделения средств на выплаты беженцам.Уточняется, что выплаты носят заявительный характер. Помощь получили более 3,5 тысяч беженцев.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новые регионы россии, севастополь, общество
В Севастополе выделили более 700 млн рублей на пособия беженцам
Власти Севастополя выделили более 700 млн рублей на пособия беженцам