https://crimea.ria.ru/20221111/v-sevastopole-vydelili-bolee-700-mln-rubley-na-posobiya-bezhentsam-1125315421.html

В Севастополе выделили более 700 млн рублей на пособия беженцам

В Севастополе выделили более 700 млн рублей на пособия беженцам - РИА Новости Крым, 10.11.2022

В Севастополе выделили более 700 млн рублей на пособия беженцам

Изменения в госпрограмму соцзащиты внесло правительство Севастополя. Объем финансирования увеличился на 1,05 млрд рублей для выделения средств на выплаты... РИА Новости Крым, 10.11.2022

2022-11-11T08:06

2022-11-11T08:06

2022-11-10T18:39

новые регионы россии

севастополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Изменения в госпрограмму соцзащиты внесло правительство Севастополя. Объем финансирования увеличился на 1,05 млрд рублей для выделения средств на выплаты беженцам.Уточняется, что выплаты носят заявительный характер. Помощь получили более 3,5 тысяч беженцев.

новые регионы россии

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, севастополь, общество