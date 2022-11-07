https://crimea.ria.ru/20221107/ukrainskikh-bezhentsev-v-polshe-zastavyat-platit-za-zhile-1125269017.html

Украинских беженцев в Польше заставят платить за жилье

Украинских беженцев в Польше заставят платить за жилье - РИА Новости Крым, 07.11.2022

Украинских беженцев в Польше заставят платить за жилье

Украинских беженцев в Польше заставят платить за жилье, места общего проживания позволят занимать бесплатно только старикам, многодетным и беременным, заявил в... РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T20:38

2022-11-07T20:38

2022-11-07T20:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Украинских беженцев в Польше заставят платить за жилье, места общего проживания позволят занимать бесплатно только старикам, многодетным и беременным, заявил в эфире польской радиостанции замминистра внутренних дел страны, уполномоченный правительства Польской республики по делам беженцев Павел Шефернакер."У нас до сих пор 85 тысяч человек живут в местах общего проживания. Эти места оплачиваются государством. Это продолжается уже несколько месяцев. Мы хотим ввести механизм, который позволит людям, которые уже адаптировались в Польше, попросту принимать участие в оплате этих мест", - цитирует Шефернакера РИА Новости.По мнению властей, те, кто давно находятся в Польше, не только способны оплачивать свое проживание, но и таким образом еще быстрее адаптируются в новой стране. При этом первые три месяца им позволят платить по 50% стоимости жилья, дальше придется вносить полную стоимость.Кроме того, принято решение о заморозке материальной помощи беженцам, которые возвращаются на родину. Так польские власти хотят исключить злоупотребления на фоне множественных случаев, когда некоторые украинцы по много раз за короткое время выезжают на Украину, а потом возвращаются обратно. Тем, кто вернется и останется в стране, выплаты разморозят.Ранее сообщалось, что беженцы из Украины в Великобритании лишатся поддержки и жилья.

https://crimea.ria.ru/20221020/v-germanii-sozhgli-priyut-dlya-bezhentsev-iz-ukrainy--smi-1124993380.html

https://crimea.ria.ru/20220701/v-polshe-sokraschayut-podderzhku-ukraintsev-chtoby-zastavit-ikh-rabotat-1123715816.html

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польша, в мире, украина