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Беженцы из Украины в Великобритании лишатся поддержки и жилья

Беженцы из Украины в Великобритании лишатся поддержки и жилья - РИА Новости Крым, 28.08.2022

Беженцы из Украины в Великобритании лишатся поддержки и жилья

со ссылкой на соответствующие документы. РИА Новости Крым, 28.08.2022

2022-08-28T16:03

2022-08-28T16:03

2022-08-28T16:03

украина

общество

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в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Правительственная программа Великобритании "Дома для украинцев" будет свернута уже в следующем месяце, в связи с чем в 2023 году без жилья рискуют остаться около 50 тысяч беженцев из Украины. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на соответствующие документы."Министры отказываются предложить новый пакет поддержки, чтобы компенсировать надвигающийся кризис", – говорится в материале.В Польше сокращают поддержку украинцев, чтобы заставить их работать>>С марта по программе "Дома для Украины" в Великобританию прибыло 83 900 украинских беженцев. Здесь людям подобрали "спонсоров", согласившихся разместить их на полгода, за что власти стали выплачивать владельцам жилья 350 фунтов стерлингов ежемесячно.Прогнозы делают неутешительные.Ранее в МИД РФ заявляли, что из Великобритании украинских беженцев могут депортировать в Африку.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, общество, политика, в мире