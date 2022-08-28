Беженцы из Украины в Великобритании лишатся поддержки и жилья
Беженцы из Украины в Великобритании останутся без жилья в связи с отменой поддержки
© РИА Новости . Доминик Вомер / Перейти в фотобанкЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Правительственная программа Великобритании "Дома для украинцев" будет свернута уже в следующем месяце, в связи с чем в 2023 году без жилья рискуют остаться около 50 тысяч беженцев из Украины. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на соответствующие документы.
"Министры отказываются предложить новый пакет поддержки, чтобы компенсировать надвигающийся кризис", – говорится в материале.
С марта по программе "Дома для Украины" в Великобританию прибыло 83 900 украинских беженцев. Здесь людям подобрали "спонсоров", согласившихся разместить их на полгода, за что власти стали выплачивать владельцам жилья 350 фунтов стерлингов ежемесячно.
Прогнозы делают неутешительные.
"От 15 000 до 21 000 украинцев могут остаться без крова к зиме, а к середине следующего года их число возрастет до более чем 50 000 человек", – отмечает издание, ссылаясь на данные аналитиков, в частности детской благотворительной организации Barnardo's.
Ранее в МИД РФ заявляли, что из Великобритании украинских беженцев могут депортировать в Африку.