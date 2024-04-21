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Молдавские власти творят беззаконие –глава Гагаузии
Молдавские власти творят беззаконие –глава Гагаузии - РИА Новости Крым, 21.04.2024
Молдавские власти творят беззаконие –глава Гагаузии
Власти Молдавии во главе с президентом страны Майей Санду действуют в обход демократических принципов, оказывая давление на Гагаузию. Об этом заявила глава... РИА Новости Крым, 21.04.2024
2024-04-21T16:09
2024-04-21T16:09
2024-04-21T16:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Власти Молдавии во главе с президентом страны Майей Санду действуют в обход демократических принципов, оказывая давление на Гагаузию. Об этом заявила глава автономии Евгения Гуцул на съезде оппозиционных молдавских депутатов, выступающих за добрососедские отношения с Россией и вступление в ЕАЭС, который проходит в воскресенье в Москве.Глава республики подчеркнула, что давление со стороны власти длится на протяжении 3,5 лет. Такое отношение инициирует президент Санду, поскольку опасается победы оппозиции на парламентских выборах, пояснила Гуцул. И добавила, что не исключает, что при возвращении в Молдову, она может получить запрет на въезд в страну. В свою очередь председатель народного собрания Гагаузской автономии Дмитрий Константинов заявил, что Санду и ее окружение тайно работают над объединением страны с Румынией вопреки воле большинства населения и напомнил времена румынской оккупации в начале XX века, когда Бессарабия испытывала тяжелый гнет и репрессии.По итогу съезда в Москве лидеры партий "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы" подписали соглашение о создании предвыборного блока "Победа".Гагаузская автономия незамедлительно начнет процедуру отделения в случае, если Молдавия примет решение объединиться с Румынией, заявляла ранее Гуцул. При агрессии со стороны Кишинева автономия обратится к России, подчеркивала она. Читайте также на РИА Новости Крым:Новый плацдарм НАТО: втянут ли Молдавию в военный конфликтЗаморозка Молдавией договора об оружии в Европе: что ждет ПриднестровьеКак Запад использует Молдавию в военном "пасьянсе" против России
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россия, москва, молдавия, гагаузия, политика, в мире, новости, румыния, майя санду
Молдавские власти творят беззаконие –глава Гагаузии
Молдавские оппозиционные партии на съезде в Москве создали предвыборный блок "Победа"
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Власти Молдавии во главе с президентом страны Майей Санду действуют в обход демократических принципов, оказывая давление на Гагаузию. Об этом заявила глава автономии Евгения Гуцул на съезде оппозиционных молдавских депутатов, выступающих за добрососедские отношения с Россией и вступление в ЕАЭС, который проходит в воскресенье в Москве.
"То, что на сегодняшний день делает PAS (Партия "Действие и солидарность") во главе с Майей Санду - это не демократия. Это беззаконие", - цитирует РИА Новости Гуцул.
Глава республики подчеркнула, что давление со стороны власти длится на протяжении 3,5 лет. Такое отношение инициирует президент Санду, поскольку опасается победы оппозиции на парламентских выборах, пояснила Гуцул. И добавила, что не исключает, что при возвращении в Молдову, она может получить запрет на въезд в страну.
В свою очередь председатель народного собрания Гагаузской автономии Дмитрий Константинов заявил, что Санду и ее окружение тайно работают над объединением страны с Румынией вопреки воле большинства населения и напомнил времена румынской оккупации в начале XX века, когда Бессарабия испытывала тяжелый гнет и репрессии.
По итогу съезда в Москве лидеры партий "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы" подписали соглашение о создании предвыборного блока "Победа".
Гагаузская автономия незамедлительно начнет процедуру отделения
в случае, если Молдавия примет решение объединиться с Румынией, заявляла ранее Гуцул. При агрессии со стороны Кишинева автономия обратится к России
, подчеркивала она.
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