https://crimea.ria.ru/20240421/moldavskie-vlasti-tvoryat-bezzakonie-glava-gagauzii-1136734815.html

Молдавские власти творят беззаконие –глава Гагаузии

Молдавские власти творят беззаконие –глава Гагаузии - РИА Новости Крым, 21.04.2024

Молдавские власти творят беззаконие –глава Гагаузии

Власти Молдавии во главе с президентом страны Майей Санду действуют в обход демократических принципов, оказывая давление на Гагаузию. Об этом заявила глава... РИА Новости Крым, 21.04.2024

2024-04-21T16:09

2024-04-21T16:09

2024-04-21T16:09

россия

москва

молдавия

гагаузия

политика

в мире

новости

румыния

майя санду

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/02/1123420871_0:0:3214:1808_1920x0_80_0_0_89b095bde9e99009e6d0f40e790b9365.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Власти Молдавии во главе с президентом страны Майей Санду действуют в обход демократических принципов, оказывая давление на Гагаузию. Об этом заявила глава автономии Евгения Гуцул на съезде оппозиционных молдавских депутатов, выступающих за добрососедские отношения с Россией и вступление в ЕАЭС, который проходит в воскресенье в Москве.Глава республики подчеркнула, что давление со стороны власти длится на протяжении 3,5 лет. Такое отношение инициирует президент Санду, поскольку опасается победы оппозиции на парламентских выборах, пояснила Гуцул. И добавила, что не исключает, что при возвращении в Молдову, она может получить запрет на въезд в страну. В свою очередь председатель народного собрания Гагаузской автономии Дмитрий Константинов заявил, что Санду и ее окружение тайно работают над объединением страны с Румынией вопреки воле большинства населения и напомнил времена румынской оккупации в начале XX века, когда Бессарабия испытывала тяжелый гнет и репрессии.По итогу съезда в Москве лидеры партий "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы" подписали соглашение о создании предвыборного блока "Победа".Гагаузская автономия незамедлительно начнет процедуру отделения в случае, если Молдавия примет решение объединиться с Румынией, заявляла ранее Гуцул. При агрессии со стороны Кишинева автономия обратится к России, подчеркивала она. Читайте также на РИА Новости Крым:Новый плацдарм НАТО: втянут ли Молдавию в военный конфликтЗаморозка Молдавией договора об оружии в Европе: что ждет ПриднестровьеКак Запад использует Молдавию в военном "пасьянсе" против России

россия

москва

молдавия

гагаузия

румыния

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, молдавия, гагаузия, политика, в мире, новости, румыния, майя санду