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Гагаузия объявит о независимости в случае объединения Молдавии и Румынии - РИА Новости Крым, 05.04.2024
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Гагаузия объявит о независимости в случае объединения Молдавии и Румынии
Гагаузия объявит о независимости в случае объединения Молдавии и Румынии - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Гагаузия объявит о независимости в случае объединения Молдавии и Румынии
Гагаузская автономия незамедлительно начнет процедуру отделения в случае, если Молдавия примет решение объединиться с Румынией. Об этом в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T20:22
2024-04-05T20:24
молдавия
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в мире
политика
новости
гагаузия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Гагаузская автономия незамедлительно начнет процедуру отделения в случае, если Молдавия примет решение объединиться с Румынией. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава автономии Евгения Гуцул.Елена Гуцул напомнила, что в 2014 в Гагаузии прошел референдум, в ходе которого жители региона проголосовали за автономию в составе независимой Молдавии."В Гагаузской автономии относятся к Румынии и румынской культуре с уважением и интересом. Это наши соседи, с которыми мы хотим развивать тесные экономические и культурные связи. Но мы также ожидаем, что и наши соседи будут относиться с должным уважением к молдавской государственности и особому правовому статусу Гагаузии", - добавила Гуцул, подчеркнув, что жители готовы продолжать отстаивать суверенитет Молдавии.Накануне о том, что объединение двух стран может произойти путем вступления Молдавии в Евросоюз, заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, который поддерживает эту идею.О создании совместной миссии на Украине странами НАТО заявил в четверг министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, создание миссии предусматривает в том числе увеличение количества украинских военных, которые смогут проходить обучение и подготовку на территории Польши.Блок НАТО на протяжении многих лет работал над тем, чтобы создать из Молдавии антироссийский плацдарм, сказала РИА Новости Крым доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова. Включение ее в состав страны-члена альянса Румынии может привести к ее милитаризации и дальнейшему втягиванию в конфликт.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский хочет блицкрига – эксперт о назначении Данилова в МолдавиюЗаморозка Молдавией договора об оружии в Европе: что ждет ПриднестровьеПриднестровье обратилось к России за помощью
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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молдавия, румыния, в мире, политика, новости, гагаузия
Гагаузия объявит о независимости в случае объединения Молдавии и Румынии

Гагаузия немедленно запустит процедуру отделения в случае объединения Молдавии с Румынией

20:22 05.04.2024 (обновлено: 20:24 05.04.2024)
 
© Sputnik / Mihai CarausГагаузия. Архивное фото
Гагаузия. Архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Гагаузская автономия незамедлительно начнет процедуру отделения в случае, если Молдавия примет решение объединиться с Румынией. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава автономии Евгения Гуцул.
"Если нынешняя молдавская власть пойдет на унию, Гагаузская автономия не будет молчать…Любые унионистские начинания означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения к независимой Гагаузской республике. Уверены, что жители многих сопредельных молдавских и болгарских сел поддержат нас и присоединятся к нам. Но мы все же надеемся, что разум возобладает", - написала она.
Елена Гуцул напомнила, что в 2014 в Гагаузии прошел референдум, в ходе которого жители региона проголосовали за автономию в составе независимой Молдавии.
"В Гагаузской автономии относятся к Румынии и румынской культуре с уважением и интересом. Это наши соседи, с которыми мы хотим развивать тесные экономические и культурные связи. Но мы также ожидаем, что и наши соседи будут относиться с должным уважением к молдавской государственности и особому правовому статусу Гагаузии", - добавила Гуцул, подчеркнув, что жители готовы продолжать отстаивать суверенитет Молдавии.
Накануне о том, что объединение двух стран может произойти путем вступления Молдавии в Евросоюз, заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, который поддерживает эту идею.
О создании совместной миссии на Украине странами НАТО заявил в четверг министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, создание миссии предусматривает в том числе увеличение количества украинских военных, которые смогут проходить обучение и подготовку на территории Польши.
Блок НАТО на протяжении многих лет работал над тем, чтобы создать из Молдавии антироссийский плацдарм, сказала РИА Новости Крым доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова. Включение ее в состав страны-члена альянса Румынии может привести к ее милитаризации и дальнейшему втягиванию в конфликт.
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