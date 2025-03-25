https://crimea.ria.ru/20250325/gaz-vzorvalsya-v-magazine-v-makhachkale--postradali-chetvero-1145207404.html

Газ взорвался в магазине в Махачкале – пострадали четверо

Газ взорвался в магазине в Махачкале – пострадали четверо - РИА Новости Крым, 25.03.2025

Газ взорвался в магазине в Махачкале – пострадали четверо

В Махачкале ликвидируют последствия хлопка газа в магазине, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T11:29

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махачкала

происшествия

газ

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

взрыв

новости

дагестан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Махачкале ликвидируют последствия хлопка газа в магазине, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщает МЧС России.На месте работают 25 спасателей и семь единиц техники МЧС России.Ранее во вторник хлопок газа произошел на 7 этаже 14-этажного жилого дома на улице Гапцахская в Махачкале. Пострадали два человека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок умер после взрыва газа в ТобольскеОдин из пострадавших при взрыве газа на Кубани получил 70% ожоговПри взрыве газа в доме Новосибирска погибли семь человек

махачкала

дагестан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

махачкала, происшествия, газ, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), взрыв, новости, дагестан