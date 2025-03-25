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Газ взорвался в магазине в Махачкале – пострадали четверо
Газ взорвался в магазине в Махачкале – пострадали четверо - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Газ взорвался в магазине в Махачкале – пострадали четверо
В Махачкале ликвидируют последствия хлопка газа в магазине, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T11:29
2025-03-25T11:29
2025-03-25T11:33
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газ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Махачкале ликвидируют последствия хлопка газа в магазине, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщает МЧС России.На месте работают 25 спасателей и семь единиц техники МЧС России.Ранее во вторник хлопок газа произошел на 7 этаже 14-этажного жилого дома на улице Гапцахская в Махачкале. Пострадали два человека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок умер после взрыва газа в ТобольскеОдин из пострадавших при взрыве газа на Кубани получил 70% ожоговПри взрыве газа в доме Новосибирска погибли семь человек
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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махачкала, происшествия, газ, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), взрыв, новости, дагестан
Газ взорвался в магазине в Махачкале – пострадали четверо
В Махачкале в результате взрыва газа в магазине пострадали 4 человека – МЧС
11:29 25.03.2025 (обновлено: 11:33 25.03.2025)