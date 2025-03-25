Рейтинг@Mail.ru
Газ взорвался в магазине в Махачкале – пострадали четверо - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250325/gaz-vzorvalsya-v-magazine-v-makhachkale--postradali-chetvero-1145207404.html
Газ взорвался в магазине в Махачкале – пострадали четверо
Газ взорвался в магазине в Махачкале – пострадали четверо - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Газ взорвался в магазине в Махачкале – пострадали четверо
В Махачкале ликвидируют последствия хлопка газа в магазине, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T11:29
2025-03-25T11:33
махачкала
происшествия
газ
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
взрыв
новости
дагестан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/19/1145207617_0:136:708:534_1920x0_80_0_0_cf311f7c57ab6b7f5daff65f644ca5ff.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Махачкале ликвидируют последствия хлопка газа в магазине, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщает МЧС России.На месте работают 25 спасателей и семь единиц техники МЧС России.Ранее во вторник хлопок газа произошел на 7 этаже 14-этажного жилого дома на улице Гапцахская в Махачкале. Пострадали два человека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок умер после взрыва газа в ТобольскеОдин из пострадавших при взрыве газа на Кубани получил 70% ожоговПри взрыве газа в доме Новосибирска погибли семь человек
махачкала
дагестан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/19/1145207617_0:69:708:600_1920x0_80_0_0_6b8623e79cb4bee49dafa0d17ec53e85.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
махачкала, происшествия, газ, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), взрыв, новости, дагестан
Газ взорвался в магазине в Махачкале – пострадали четверо

В Махачкале в результате взрыва газа в магазине пострадали 4 человека – МЧС

11:29 25.03.2025 (обновлено: 11:33 25.03.2025)
 
© МЧС РоссииВ Махачкале в результате взрыва газа в магазине пострадали 4 человека
В Махачкале в результате взрыва газа в магазине пострадали 4 человека
© МЧС России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Махачкале ликвидируют последствия хлопка газа в магазине, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщает МЧС России.
"Происшествие случилось на улице Шамиля. Площадь пожара - 15 квадратных метров. Предварительно, пострадали четыре человека, все госпитализированы", - говорится в сообщении.
На месте работают 25 спасателей и семь единиц техники МЧС России.
Ранее во вторник хлопок газа произошел на 7 этаже 14-этажного жилого дома на улице Гапцахская в Махачкале. Пострадали два человека.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ребенок умер после взрыва газа в Тобольске
Один из пострадавших при взрыве газа на Кубани получил 70% ожогов
При взрыве газа в доме Новосибирска погибли семь человек
 
МахачкалаПроисшествияГазМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ВзрывНовостиДагестан
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:43В Керчи поймали севастопольца с 4 килограммами "синтетики"
13:32В Курском приграничье российские бойцы отразили три контратаки ВСУ
13:23Утечка на подземном газопроводе - названа причина взрыва в Махачкале
13:06Полмира мечтает о "диктатуре" по примеру Белоруссии – Лукашенко
12:52Российских журналистов в ЛНР специально хотели убить – Кремль
12:45Заявление по переговорам России и США – будут ли озвучены итоги
12:41Оправдывала теракты: в Херсонской области задержана россиянка
12:27Переговоры по Украине: США обсуждают с Киевом безопасность в Черном море
12:17Лукашенко принес присягу президента Белоруссии
12:13В Крыму бойцы СВО смогут получить 1 млн рублей вместо земельного участка
11:45Женщина погибла на пожаре в многоэтажке в Евпатории
11:29Газ взорвался в магазине в Махачкале – пострадали четверо
11:26В Крыму 22 человека погибли в пожарах с начала года – МЧС
11:14Крымский мост сейчас: пробка выросла в три раза
11:02Семьям погибших в ДТП с автобусом под Симферополем выплатят по 1,5 млн
10:5310 человек пострадали в ДТП в Крыму
10:37ДТП с автобусом в Симферополе: Бастрыкин затребовал доклад по делу
10:10Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России пошла на спад
10:00Программа долгосрочных сбережений: создать финансовую "подушку" к пенсии
09:58Взрыв в многоэтажке в Махачкале – что известно
Лента новостейМолния