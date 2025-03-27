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Признание Крыма и новых регионов со стороны США возможно - эксперт - РИА Новости Крым, 27.03.2025
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Признание Крыма и новых регионов со стороны США возможно - эксперт
Признание Крыма и новых регионов со стороны США возможно - эксперт - РИА Новости Крым, 27.03.2025
Признание Крыма и новых регионов со стороны США возможно - эксперт
США могут признать Крым и новые регионы Донбасса и Новороссии в обмен на некоторые уступки со стороны России, но это будет иметь негативные последствия для... РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T16:25
2025-03-27T16:25
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ЛИВАДИЯ, 27 мар - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. США могут признать Крым и новые регионы Донбасса и Новороссии в обмен на некоторые уступки со стороны России, но это будет иметь негативные последствия для администрации президента Дональда Трампа. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым высказал исполняющий обязанности директора Института США и Канады РАН Сергей Кислицын в кулуарах проходящего в Ливадийском дворце Международного научно-дипломатического конгресса, посвященного 80-летию Ялтинской конференции. Кроме того, по мнению Кислицына, такое решение гипотетически будет иметь серьезные политические последствия для отношений США с Европой и во внутренней политике Америки."Многие лица, принимающие решения в Европе, приняли на себя серьезные политические обязательства по поводу сохранения территорий Украины в границах 1991 года. Соответственно, попытки стран-членов НАТО официально признать Крым и новые регионы РФ приведут к разборкам между этими странами, и последствия для администрации Трампа будут очень непростыми", - пояснил политолог. Что касается перспектив ослабления антироссийских санкций США, необходимо учитывать, что они действуют в качестве законов, их отмена требует согласования с Конгрессом, указал американист. Президент США имеет возможность точечного ограничения действия санкций против отдельных компаний и отдельных физических лиц РФ, отметил Кислицын. Такой вариант вполне возможен, считает эксперт.В Ливадийском дворце в Ялте в четверг начал работу Международный научно-дипломатический конгресс, посвященный 80-летию Ялтинской (Крымской) конференции правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции. В нем принимают участие более 100 видных государственных деятелей, политиков, историков, руководителей ведущих академических научных институтов, а также представители зарубежных экспертных кругов и иностранной общественности.Информационными партнерами Конгресса выступают сайт РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".Другие партнеры мероприятия: МГИМО МИД России, Дипломатическая академия МИД России, Комиссия Всемирного русского народного собора по связям с международными организациями и соотечественниками, проживающими за рубежом, Институт международных политических и экономических стратегий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили перспективы восстановления отношений с ЗападомМатвиенко: наследие Ялты-1945 бесценно для решения современных проблемВсе крупные события в мире за последние 11 лет связаны с Крымом - Аксенов
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новости крыма, крым, ливадия, видео, политика, мнения, сша, дональд трамп
Признание Крыма и новых регионов со стороны США возможно - эксперт

Трамп может признать Крым и новые регионы в обмен на уступки от РФ - политолог

16:25 27.03.2025
 
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ЛИВАДИЯ, 27 мар - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. США могут признать Крым и новые регионы Донбасса и Новороссии в обмен на некоторые уступки со стороны России, но это будет иметь негативные последствия для администрации президента Дональда Трампа. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым высказал исполняющий обязанности директора Института США и Канады РАН Сергей Кислицын в кулуарах проходящего в Ливадийском дворце Международного научно-дипломатического конгресса, посвященного 80-летию Ялтинской конференции.
"Для администрации Трампа, я полагаю, подобные решения могут быть частью каких-то собственных внешнеполитических разменов. Отдельный вопрос: что администрация Трампа захочет получить взамен от России или российских партнеров", - сказал эксперт.
Кроме того, по мнению Кислицына, такое решение гипотетически будет иметь серьезные политические последствия для отношений США с Европой и во внутренней политике Америки.
"Многие лица, принимающие решения в Европе, приняли на себя серьезные политические обязательства по поводу сохранения территорий Украины в границах 1991 года. Соответственно, попытки стран-членов НАТО официально признать Крым и новые регионы РФ приведут к разборкам между этими странами, и последствия для администрации Трампа будут очень непростыми", - пояснил политолог.
Что касается перспектив ослабления антироссийских санкций США, необходимо учитывать, что они действуют в качестве законов, их отмена требует согласования с Конгрессом, указал американист.
Президент США имеет возможность точечного ограничения действия санкций против отдельных компаний и отдельных физических лиц РФ, отметил Кислицын. Такой вариант вполне возможен, считает эксперт.
В Ливадийском дворце в Ялте в четверг начал работу Международный научно-дипломатический конгресс, посвященный 80-летию Ялтинской (Крымской) конференции правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции. В нем принимают участие более 100 видных государственных деятелей, политиков, историков, руководителей ведущих академических научных институтов, а также представители зарубежных экспертных кругов и иностранной общественности.
Информационными партнерами Конгресса выступают сайт РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".
Другие партнеры мероприятия: МГИМО МИД России, Дипломатическая академия МИД России, Комиссия Всемирного русского народного собора по связям с международными организациями и соотечественниками, проживающими за рубежом, Институт международных политических и экономических стратегий.
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