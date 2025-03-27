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Признание Крыма и новых регионов со стороны США возможно - эксперт

Признание Крыма и новых регионов со стороны США возможно - эксперт - РИА Новости Крым, 27.03.2025

Признание Крыма и новых регионов со стороны США возможно - эксперт

США могут признать Крым и новые регионы Донбасса и Новороссии в обмен на некоторые уступки со стороны России, но это будет иметь негативные последствия для... РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T16:25

2025-03-27T16:25

2025-03-27T16:25

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ЛИВАДИЯ, 27 мар - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. США могут признать Крым и новые регионы Донбасса и Новороссии в обмен на некоторые уступки со стороны России, но это будет иметь негативные последствия для администрации президента Дональда Трампа. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым высказал исполняющий обязанности директора Института США и Канады РАН Сергей Кислицын в кулуарах проходящего в Ливадийском дворце Международного научно-дипломатического конгресса, посвященного 80-летию Ялтинской конференции. Кроме того, по мнению Кислицына, такое решение гипотетически будет иметь серьезные политические последствия для отношений США с Европой и во внутренней политике Америки."Многие лица, принимающие решения в Европе, приняли на себя серьезные политические обязательства по поводу сохранения территорий Украины в границах 1991 года. Соответственно, попытки стран-членов НАТО официально признать Крым и новые регионы РФ приведут к разборкам между этими странами, и последствия для администрации Трампа будут очень непростыми", - пояснил политолог. Что касается перспектив ослабления антироссийских санкций США, необходимо учитывать, что они действуют в качестве законов, их отмена требует согласования с Конгрессом, указал американист. Президент США имеет возможность точечного ограничения действия санкций против отдельных компаний и отдельных физических лиц РФ, отметил Кислицын. Такой вариант вполне возможен, считает эксперт.В Ливадийском дворце в Ялте в четверг начал работу Международный научно-дипломатический конгресс, посвященный 80-летию Ялтинской (Крымской) конференции правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции. В нем принимают участие более 100 видных государственных деятелей, политиков, историков, руководителей ведущих академических научных институтов, а также представители зарубежных экспертных кругов и иностранной общественности.Информационными партнерами Конгресса выступают сайт РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".Другие партнеры мероприятия: МГИМО МИД России, Дипломатическая академия МИД России, Комиссия Всемирного русского народного собора по связям с международными организациями и соотечественниками, проживающими за рубежом, Институт международных политических и экономических стратегий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили перспективы восстановления отношений с ЗападомМатвиенко: наследие Ялты-1945 бесценно для решения современных проблемВсе крупные события в мире за последние 11 лет связаны с Крымом - Аксенов

https://crimea.ria.ru/20250327/priznanie-kryma-mozhet-stat-chastyu-dogovorennostey-rf-i-ssha---de-goll-1145273330.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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