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Уникальные операции и подвиг людей – упрдор "Тамань" о Крымском мосте - РИА Новости Крым, 15.05.2023
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Уникальные операции и подвиг людей – упрдор "Тамань" о Крымском мосте
Уникальные операции и подвиг людей – упрдор "Тамань" о Крымском мосте - РИА Новости Крым, 15.05.2023
Уникальные операции и подвиг людей – упрдор "Тамань" о Крымском мосте
Работающие над возведением Крымского моста строители совершили настоящий трудовой подвиг, они создали уникальный объект в рекордно короткие сроки. Об этом... РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T11:04
2023-05-15T11:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Работающие над возведением Крымского моста строители совершили настоящий трудовой подвиг, они создали уникальный объект в рекордно короткие сроки. Об этом рассказал начальник информационно-аналитического отдела Управления федеральных дорог "Тамань" Росавтодора Рустам Матвеенко в эфире радио "Спутник в Крыму".15 мая 2023 года знаменитый Крымский мост празднует свой первый юбилей. Ровно пять лет назад завершилось строительство его автодорожной части. И в этот день мост для движения транспорта торжественно открыл президент России Владимир Путин. Он за рулем "КамАЗа" возглавил автоколонну строительной техники, которая использовалась при возведении объекта, и первым проехал по новому транспортному переходу. Уже на следующий день с Крымского и Таманского полуостровов навстречу друг другу поехали все автомобили.Он напомнил, что Крымский мост сдали с опережением установленного контрактом срока. 19 километров автодорожной части возвели за 27 месяцев. Чуть позже – в декабре 2019-го – строители завершили работы и на железнодорожной части моста.Всего с запуска движения по Крымскому мосту проехало более 23,7 млн транспортных средств.Читайте также на РИА Новости Крым:Открыто движение по второму железнодорожному пути Крымского мостаПроехать Крымский мост стало прощеСпецпроект РИА Новости Крым "Соединяя берега: Крымскому мосту 5 лет"
https://crimea.ria.ru/20230515/velikolepnaya-pyaterka-pervyy-yubiley-krymskogo-mosta-1128699291.html
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Уникальные операции и подвиг людей – упрдор "Тамань" о Крымском мосте

Упрдор "Тамань": строители Крымского моста совершили трудовой подвиг

11:04 15.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Работающие над возведением Крымского моста строители совершили настоящий трудовой подвиг, они создали уникальный объект в рекордно короткие сроки. Об этом рассказал начальник информационно-аналитического отдела Управления федеральных дорог "Тамань" Росавтодора Рустам Матвеенко в эфире радио "Спутник в Крыму".
15 мая 2023 года знаменитый Крымский мост празднует свой первый юбилей. Ровно пять лет назад завершилось строительство его автодорожной части. И в этот день мост для движения транспорта торжественно открыл президент России Владимир Путин. Он за рулем "КамАЗа" возглавил автоколонну строительной техники, которая использовалась при возведении объекта, и первым проехал по новому транспортному переходу. Уже на следующий день с Крымского и Таманского полуостровов навстречу друг другу поехали все автомобили.
"Это, в первую очередь, заслуга наших строителей. Объект глобальный, очень сложный, сроки были сжатые. И мы можем говорить, что это трудовой подвиг строителей, своего рода чудо", - рассказал Матвеенко.
Президент РФ Владимир Путин за рулем автомобили КамАЗ во время проезда колонны строительной техники по автодорожной части Крымского моста на торжественной церемонии открытия транспортного перехода. 15 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
08:28
Великолепная пятерка: первый юбилей Крымского моста
Он напомнил, что Крымский мост сдали с опережением установленного контрактом срока. 19 километров автодорожной части возвели за 27 месяцев. Чуть позже – в декабре 2019-го – строители завершили работы и на железнодорожной части моста.
"Технологические процессы были понятны, но тут надо брать во внимание масштаб. Такие масштабы использовались нечасто. То есть каждая технологическая операция была проведена в новых масштабах. Это и погружение свай на большие глубины, и морская операция по транспортировке и подъему арок. В принципе в практике российских и мировых мостостроителей морские операции проводятся, но чтобы арка, которая весит более 5 тысяч тонн, была доставлена к месту монтажа, была правильно выставлена, поднята и установлена – это уникально. Эти сложности присутствовали, но еще раз доказали, что у нас есть таланты, которые это могут", - отметил он.
Всего с запуска движения по Крымскому мосту проехало более 23,7 млн транспортных средств.
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Радио "Спутник в Крыму"Крымский мостТранспортЛогистикаКрымНовости КрымаНовостиКубаньКраснодарский крайОбществоУпрдор "Тамань"Рустам Матвеенко
 
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