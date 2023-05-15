https://crimea.ria.ru/20230515/unikalnye-operatsii-i-podvig-lyudey--uprdor-taman-o-krymskom-moste-1128723046.html

Уникальные операции и подвиг людей – упрдор "Тамань" о Крымском мосте

Уникальные операции и подвиг людей – упрдор "Тамань" о Крымском мосте - РИА Новости Крым, 15.05.2023

Уникальные операции и подвиг людей – упрдор "Тамань" о Крымском мосте

Работающие над возведением Крымского моста строители совершили настоящий трудовой подвиг, они создали уникальный объект в рекордно короткие сроки. Об этом... РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-15T11:04

2023-05-15T11:04

2023-05-15T11:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Работающие над возведением Крымского моста строители совершили настоящий трудовой подвиг, они создали уникальный объект в рекордно короткие сроки. Об этом рассказал начальник информационно-аналитического отдела Управления федеральных дорог "Тамань" Росавтодора Рустам Матвеенко в эфире радио "Спутник в Крыму".15 мая 2023 года знаменитый Крымский мост празднует свой первый юбилей. Ровно пять лет назад завершилось строительство его автодорожной части. И в этот день мост для движения транспорта торжественно открыл президент России Владимир Путин. Он за рулем "КамАЗа" возглавил автоколонну строительной техники, которая использовалась при возведении объекта, и первым проехал по новому транспортному переходу. Уже на следующий день с Крымского и Таманского полуостровов навстречу друг другу поехали все автомобили.Он напомнил, что Крымский мост сдали с опережением установленного контрактом срока. 19 километров автодорожной части возвели за 27 месяцев. Чуть позже – в декабре 2019-го – строители завершили работы и на железнодорожной части моста.Всего с запуска движения по Крымскому мосту проехало более 23,7 млн транспортных средств.Читайте также на РИА Новости Крым:Открыто движение по второму железнодорожному пути Крымского мостаПроехать Крымский мост стало прощеСпецпроект РИА Новости Крым "Соединяя берега: Крымскому мосту 5 лет"

https://crimea.ria.ru/20230515/velikolepnaya-pyaterka-pervyy-yubiley-krymskogo-mosta-1128699291.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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