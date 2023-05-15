Уникальные операции и подвиг людей – упрдор "Тамань" о Крымском мосте
Упрдор "Тамань": строители Крымского моста совершили трудовой подвиг
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Работающие над возведением Крымского моста строители совершили настоящий трудовой подвиг, они создали уникальный объект в рекордно короткие сроки. Об этом рассказал начальник информационно-аналитического отдела Управления федеральных дорог "Тамань" Росавтодора Рустам Матвеенко в эфире радио "Спутник в Крыму".
15 мая 2023 года знаменитый Крымский мост празднует свой первый юбилей. Ровно пять лет назад завершилось строительство его автодорожной части. И в этот день мост для движения транспорта торжественно открыл президент России Владимир Путин. Он за рулем "КамАЗа" возглавил автоколонну строительной техники, которая использовалась при возведении объекта, и первым проехал по новому транспортному переходу. Уже на следующий день с Крымского и Таманского полуостровов навстречу друг другу поехали все автомобили.
"Это, в первую очередь, заслуга наших строителей. Объект глобальный, очень сложный, сроки были сжатые. И мы можем говорить, что это трудовой подвиг строителей, своего рода чудо", - рассказал Матвеенко.
Он напомнил, что Крымский мост сдали с опережением установленного контрактом срока. 19 километров автодорожной части возвели за 27 месяцев. Чуть позже – в декабре 2019-го – строители завершили работы и на железнодорожной части моста.
"Технологические процессы были понятны, но тут надо брать во внимание масштаб. Такие масштабы использовались нечасто. То есть каждая технологическая операция была проведена в новых масштабах. Это и погружение свай на большие глубины, и морская операция по транспортировке и подъему арок. В принципе в практике российских и мировых мостостроителей морские операции проводятся, но чтобы арка, которая весит более 5 тысяч тонн, была доставлена к месту монтажа, была правильно выставлена, поднята и установлена – это уникально. Эти сложности присутствовали, но еще раз доказали, что у нас есть таланты, которые это могут", - отметил он.
Всего с запуска движения по Крымскому мосту проехало более 23,7 млн транспортных средств.
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