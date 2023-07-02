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Как работает Керченская переправа в воскресенье 2 июля

Как работает Керченская переправа в воскресенье 2 июля - РИА Новости Крым, 02.07.2023

Как работает Керченская переправа в воскресенье 2 июля

Погода в Керченском проливе благоприятствует судоходству, паромная переправа работает в штатном режиме. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 02.07.2023

2023-07-02T10:17

2023-07-02T10:17

2023-07-02T10:17

керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Погода в Керченском проливе благоприятствует судоходству, паромная переправа работает в штатном режиме. Об этом сообщили в Росморречфлоте.По данным Росгидромета, 2 июля в районе пролива ветер южный 6-11 м/с, порывами до 14 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 30-80 см. Температура воздуха составляет +27...29 градусов, температура воды в море +23...24.Керченская переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям при планировании поездок через пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой и погодой.Трафик и ограничения на Керченской переправеПосле запуска морского сообщения через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 186 322 пассажиров, 150 111 единиц автотранспорта и 19 312 железнодорожных вагона. Паромы выполнили 4 524 рейса, уточнили в ведомстве. Со стороны Краснодарского края продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.Накануне в очереди на паромы в направлении Крыма стояли 300 машин. Их размещают на накопительной парковке в поселке Ильич.В связи с возросшим трафиком и увеличением подлежащего досмотру багажа на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края образовались очереди. Ко второй половине дня субботы пробка растянулась на 9 км. К утру воскресенья, по данным минтранса Крыма, затор составляет 5,5 километров, время ожидания - до трех часов. На выезде из Крыма - пробка 0,2 км, ждать придется около 20 минут.Читайте также на РИА Новости Крым:Многокилометровая пробка в Крым: названа причина затора на Крымском мостуАвтобус Геническ - Симферополь изменит маршрутМогут ли студенты в Крыму получить скидку на билеты в поезда

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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