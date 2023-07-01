https://crimea.ria.ru/20230701/ochered-na-kerchenskoy-pereprave-rastet-1129747591.html

Очередь на Керченской переправе растет

Очередь на Керченской переправе растет - РИА Новости Крым, 01.07.2023

Очередь на Керченской переправе растет

Около 300 машин ждут своей очереди на Керченскую переправу в Крым, сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 01.07.2023

2023-07-01T12:56

2023-07-01T12:56

2023-07-01T12:56

керченская паромная переправа

кубань

краснодарский край

новости

транспорт

общество

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Около 300 машин ждут своей очереди на Керченскую переправу в Крым, сообщает оперштаб Краснодарского края.За прошедшие сутки паромы "Мария" и "Лаврентий" перевезли в Крым 198 автомобилей и 232 пассажира.Паромная переправа в субботу работает в штатном режиме, местами в проливе ожидается усиление ветра до 14 м/с, однако штормовых предупреждений нет. С начала работы через Керченский пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 185 466 пассажиров, 149 407 единиц автотранспорта и 19 168 железнодорожных вагонов.В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Ранее оперштаб Кубани сообщал, что в очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодарского края находятся 250 машин. Тогда в Керченском проливе действовало штормовое предупреждение из-за ливней.Читайте также на РИА Новости Крым:Пробка на Крымский мост со стороны Кубани растянулась на 5 километровВетрено, но без шторма: работа Керченской паромной переправы 1 июляВ очереди на переправу в Краснодарском крае ожидают 250 машин

https://crimea.ria.ru/20230609/eto-ne-navsegda-otkroyut-li-krymskiy-most-dlya-gruzovykh-avtomobiley-1129286041.html

кубань

краснодарский край

керченский пролив

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, кубань, краснодарский край, новости, транспорт, общество, керченский пролив