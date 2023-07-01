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Очередь на Керченской переправе растет - РИА Новости Крым, 01.07.2023
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Очередь на Керченской переправе растет
Очередь на Керченской переправе растет - РИА Новости Крым, 01.07.2023
Очередь на Керченской переправе растет
Около 300 машин ждут своей очереди на Керченскую переправу в Крым, сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 01.07.2023
2023-07-01T12:56
2023-07-01T12:56
керченская паромная переправа
кубань
краснодарский край
новости
транспорт
общество
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Около 300 машин ждут своей очереди на Керченскую переправу в Крым, сообщает оперштаб Краснодарского края.За прошедшие сутки паромы "Мария" и "Лаврентий" перевезли в Крым 198 автомобилей и 232 пассажира.Паромная переправа в субботу работает в штатном режиме, местами в проливе ожидается усиление ветра до 14 м/с, однако штормовых предупреждений нет. С начала работы через Керченский пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 185 466 пассажиров, 149 407 единиц автотранспорта и 19 168 железнодорожных вагонов.В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Ранее оперштаб Кубани сообщал, что в очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодарского края находятся 250 машин. Тогда в Керченском проливе действовало штормовое предупреждение из-за ливней.Читайте также на РИА Новости Крым:Пробка на Крымский мост со стороны Кубани растянулась на 5 километровВетрено, но без шторма: работа Керченской паромной переправы 1 июляВ очереди на переправу в Краснодарском крае ожидают 250 машин
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керченская паромная переправа, кубань, краснодарский край, новости, транспорт, общество, керченский пролив
Очередь на Керченской переправе растет

Почти 300 машин ждут проезда через Керченскую переправу в Крым - оперштаб

12:56 01.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНакопитель в районе аэропорта Керчь
Накопитель в районе аэропорта Керчь - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Около 300 машин ждут своей очереди на Керченскую переправу в Крым, сообщает оперштаб Краснодарского края.
За прошедшие сутки паромы "Мария" и "Лаврентий" перевезли в Крым 198 автомобилей и 232 пассажира.
"В очереди на Керченскую переправу 1 июля находится 289 транспортных средства. Они расположены на накопительной парковке в поселке Ильич. На месте работают волонтеры. Остальные накопительные площадки выведены в резерв", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
Паромная переправа в субботу работает в штатном режиме, местами в проливе ожидается усиление ветра до 14 м/с, однако штормовых предупреждений нет. С начала работы через Керченский пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 185 466 пассажиров, 149 407 единиц автотранспорта и 19 168 железнодорожных вагонов.
В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.
Ранее оперштаб Кубани сообщал, что в очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодарского края находятся 250 машин. Тогда в Керченском проливе действовало штормовое предупреждение из-за ливней.
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Керченская паромная переправаКубаньКраснодарский крайНовостиТранспортОбществоКерченский пролив
 
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