https://crimea.ria.ru/20230701/vetreno-no-bez-shtorma-rabota-kerchenskoy-paromnoy-perepravy-1-iyulya-1129745406.html

Ветрено, но без шторма: работа Керченской паромной переправы 1 июля

Ветрено, но без шторма: работа Керченской паромной переправы 1 июля - РИА Новости Крым, 01.07.2023

Ветрено, но без шторма: работа Керченской паромной переправы 1 июля

Паромная переправа в Крым в субботу работает в штатном режиме, местами в проливе ожидается усиление ветра до 14 м/с. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 01.07.2023

2023-07-01T10:49

2023-07-01T10:49

2023-07-01T10:46

крым

керчь

керченская паромная переправа

керченский пролив

росморречфлот

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погода в крыму

погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Паромная переправа в Крым в субботу работает в штатном режиме, местами в проливе ожидается усиление ветра до 14 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.Погода на Керченской переправеВ районе Керченского пролива погода благоприятствует судоходству. Действующих штормовых предупреждений нет."Согласно прогнозу Росгидромета, 1 июля ветер западный, во второй половине дня южный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без существенных осадков. Видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +27…29 градусов", - говорится в сообщении.Керченская переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям при планировании поездок через пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой и погодой.Трафик Керченской переправыПосле запуска морского сообщения через пролив перевезено почти 150 тысяч автотранспортных средств."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 185 466 пассажиров, 149 407 единиц автотранспорта и 19 168 железнодорожных вагонов", - проинформировали в ведомстве.Работающими на линии паромами совокупно выполнено 4 505 рейсов.Ограничения на переправеНа переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.Читайте также на РИА Новости Крым:Пробка на Крымский мост со стороны Кубани растянулась на 5 километровОбстановка на Керченской переправе: данные на 30 июняКак работают пункты пропуска на севере Крыма: оперативные данные

https://crimea.ria.ru/20230630/kholodnyy-front-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vykhodnye-1129745259.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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