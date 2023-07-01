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Ветрено, но без шторма: работа Керченской паромной переправы 1 июля
Ветрено, но без шторма: работа Керченской паромной переправы 1 июля - РИА Новости Крым, 01.07.2023
Ветрено, но без шторма: работа Керченской паромной переправы 1 июля
Паромная переправа в Крым в субботу работает в штатном режиме, местами в проливе ожидается усиление ветра до 14 м/с. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 01.07.2023
2023-07-01T10:49
2023-07-01T10:49
2023-07-01T10:46
крым
керчь
керченская паромная переправа
керченский пролив
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погода в крыму
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Паромная переправа в Крым в субботу работает в штатном режиме, местами в проливе ожидается усиление ветра до 14 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.Погода на Керченской переправеВ районе Керченского пролива погода благоприятствует судоходству. Действующих штормовых предупреждений нет."Согласно прогнозу Росгидромета, 1 июля ветер западный, во второй половине дня южный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без существенных осадков. Видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +27…29 градусов", - говорится в сообщении.Керченская переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям при планировании поездок через пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой и погодой.Трафик Керченской переправыПосле запуска морского сообщения через пролив перевезено почти 150 тысяч автотранспортных средств."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 185 466 пассажиров, 149 407 единиц автотранспорта и 19 168 железнодорожных вагонов", - проинформировали в ведомстве.Работающими на линии паромами совокупно выполнено 4 505 рейсов.Ограничения на переправеНа переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.Читайте также на РИА Новости Крым:Пробка на Крымский мост со стороны Кубани растянулась на 5 километровОбстановка на Керченской переправе: данные на 30 июняКак работают пункты пропуска на севере Крыма: оперативные данные
https://crimea.ria.ru/20230630/kholodnyy-front-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vykhodnye-1129745259.html
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, росморречфлот, транспорт, морской транспорт, погода в крыму, погода, общество, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Паромная переправа в Крым в субботу работает в штатном режиме, местами в проливе ожидается усиление ветра до 14 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Погода на Керченской переправе
В районе Керченского пролива погода благоприятствует судоходству. Действующих штормовых предупреждений нет.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 1 июля ветер западный, во второй половине дня южный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без существенных осадков. Видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +27…29 градусов", - говорится в сообщении.
Керченская переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям при планировании поездок через пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой и погодой.
Трафик Керченской переправы
После запуска морского сообщения через пролив перевезено почти 150 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 185 466 пассажиров, 149 407 единиц автотранспорта и 19 168 железнодорожных вагонов", - проинформировали в ведомстве.
Работающими на линии паромами совокупно выполнено 4 505 рейсов.
Ограничения на переправе
На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.
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