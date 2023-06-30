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Обстановка на Керченской переправе: данные на 30 июня - РИА Новости Крым, 30.06.2023
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Обстановка на Керченской переправе: данные на 30 июня
Обстановка на Керченской переправе: данные на 30 июня - РИА Новости Крым, 30.06.2023
Обстановка на Керченской переправе: данные на 30 июня
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 30.06.2023
2023-06-30T09:33
2023-06-30T09:33
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
транспорт
логистика
керчь
крым
кубань
новости крыма
росморречфлот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн, РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.Погода в Керченском проливеСогласно прогнозу Росгидромета, 30 июня ветер в районе переправы западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, гроза. Видимость в проливе хорошая, высота волн 50-100 см, температура воздуха +24...26, температура воды в море +22...23.Трафик на Керченской переправеПосле запуска морского сообщения через пролив перевезено более 148 тысяч автотранспортных средств."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 184 698 пассажиров, 148 752 единицы автотранспорта и 19 104 железнодорожных вагона. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 4 489 рейсов", - говорится в сообщении.По информации оперштаба Кубани, накануне в очереди на паромную переправу со стороны Краснодарского края стояли 250 машин.На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.Читайте также на РИА Новости Крым:Как быстрее пройти досмотр на Крымском мостуНа Крымском мосту образовалась 4-километровая пробкаКак работают пункты пропуска на севере Крыма: оперативные данные
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РИА Новости Крым
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96
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, транспорт, логистика, керчь, крым, кубань, новости крыма, росморречфлот
Обстановка на Керченской переправе: данные на 30 июня

Керченская переправа работает в штатном режиме - данные на пятницу, 30 июня

09:33 30.06.2023
 
© РИА Новости КрымПаром на Керченской переправе
Паром на Керченской переправе - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн, РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

Погода в Керченском проливе

Согласно прогнозу Росгидромета, 30 июня ветер в районе переправы западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, гроза. Видимость в проливе хорошая, высота волн 50-100 см, температура воздуха +24...26, температура воды в море +22...23.

Трафик на Керченской переправе

После запуска морского сообщения через пролив перевезено более 148 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 184 698 пассажиров, 148 752 единицы автотранспорта и 19 104 железнодорожных вагона. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 4 489 рейсов", - говорится в сообщении.
По информации оперштаба Кубани, накануне в очереди на паромную переправу со стороны Краснодарского края стояли 250 машин.
На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.
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Керченская паромная переправаСитуация на Керченской переправеТранспортЛогистикаКерчьКрымКубаньНовости КрымаРосморречфлот
 
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