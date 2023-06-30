https://crimea.ria.ru/20230630/obstanovka-ne-kerchenskoy-pereprave-dannye-na-30-iyunya-1129736090.html

Обстановка на Керченской переправе: данные на 30 июня

Обстановка на Керченской переправе: данные на 30 июня - РИА Новости Крым, 30.06.2023

Обстановка на Керченской переправе: данные на 30 июня

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 30.06.2023

2023-06-30T09:33

2023-06-30T09:33

2023-06-30T09:33

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

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росморречфлот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн, РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.Погода в Керченском проливеСогласно прогнозу Росгидромета, 30 июня ветер в районе переправы западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, гроза. Видимость в проливе хорошая, высота волн 50-100 см, температура воздуха +24...26, температура воды в море +22...23.Трафик на Керченской переправеПосле запуска морского сообщения через пролив перевезено более 148 тысяч автотранспортных средств."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 184 698 пассажиров, 148 752 единицы автотранспорта и 19 104 железнодорожных вагона. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 4 489 рейсов", - говорится в сообщении.По информации оперштаба Кубани, накануне в очереди на паромную переправу со стороны Краснодарского края стояли 250 машин.На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.Читайте также на РИА Новости Крым:Как быстрее пройти досмотр на Крымском мостуНа Крымском мосту образовалась 4-километровая пробкаКак работают пункты пропуска на севере Крыма: оперативные данные

керчь

крым

кубань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, транспорт, логистика, керчь, крым, кубань, новости крыма, росморречфлот