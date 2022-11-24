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Имя воина-афганца Бережного присвоили школе в Симферополе - РИА Новости Крым, 24.11.2022
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Имя воина-афганца Бережного присвоили школе в Симферополе
Имя воина-афганца Бережного присвоили школе в Симферополе - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Имя воина-афганца Бережного присвоили школе в Симферополе
Школе в Симферополе присвоили имя служившего в Афганистане снайпера Сергея Бережного, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T14:58
2022-11-24T14:58
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Школе в Симферополе присвоили имя служившего в Афганистане снайпера Сергея Бережного, сообщает пресс-служба городской администрации.Имя воина-афганца будет носить общеобразовательная школа №22. В 2020 году на фасаде здания появилась мемориальная доска в честь Бережного, а в апреле 2022 года в его есть в школе организовали музейный уголок.Ранее в Симферополе и Сакском районе Крыма увековечили память трех героев специальной военной операции.
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симферополь, общество
Имя воина-афганца Бережного присвоили школе в Симферополе

Симферопольская школа №22 будет носить имя служившего в Афганистане снайпера Бережного

14:58 24.11.2022
 
© Пресс-служба администрации СимферополяСимферопольской школе № 22 присвоено имя воина-афганца Дмитрия Бережного
Симферопольской школе № 22 присвоено имя воина-афганца Дмитрия Бережного
© Пресс-служба администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Школе в Симферополе присвоили имя служившего в Афганистане снайпера Сергея Бережного, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Сергей Дмитриевич в 1983 году был призван в Вооруженные силы СССР. Служил в Афганистане снайпером, принимал участие в семи боевых операциях в провинциях Фарах и Герат. Награжден орденом Красной звезды (посмертно)", – говорится в сообщении пресс-службы.

Имя воина-афганца будет носить общеобразовательная школа №22. В 2020 году на фасаде здания появилась мемориальная доска в честь Бережного, а в апреле 2022 года в его есть в школе организовали музейный уголок.
Ранее в Симферополе и Сакском районе Крыма увековечили память трех героев специальной военной операции.
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