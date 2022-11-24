https://crimea.ria.ru/20221124/imya-voina-afgantsa-berezhnogo-prisvoili-shkole-v-simferopole-1125527409.html

Имя воина-афганца Бережного присвоили школе в Симферополе

Имя воина-афганца Бережного присвоили школе в Симферополе - РИА Новости Крым, 24.11.2022

Имя воина-афганца Бережного присвоили школе в Симферополе

Школе в Симферополе присвоили имя служившего в Афганистане снайпера Сергея Бережного, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T14:58

2022-11-24T14:58

2022-11-24T14:58

симферополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Школе в Симферополе присвоили имя служившего в Афганистане снайпера Сергея Бережного, сообщает пресс-служба городской администрации.Имя воина-афганца будет носить общеобразовательная школа №22. В 2020 году на фасаде здания появилась мемориальная доска в честь Бережного, а в апреле 2022 года в его есть в школе организовали музейный уголок.Ранее в Симферополе и Сакском районе Крыма увековечили память трех героев специальной военной операции.

https://crimea.ria.ru/20221109/v-simferopole-poyavilas-pervaya-pamyatnaya-doska-geroyu-svo--1125294394.html

симферополь

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2022

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симферополь, общество