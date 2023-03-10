https://crimea.ria.ru/20230310/armiya-rossii-razgromila-vsu-pod-ugledarom-i-gulyaypolem-1127463144.html

Армия России разгромила ВСУ под Угледаром и Гуляйполем

Армия России разгромила ВСУ под Угледаром и Гуляйполем - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Армия России разгромила ВСУ под Угледаром и Гуляйполем

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удар по подразделениям ВСУ в районе Угледара Донецкой Народной Республики и ряда населенных пунктов Запорожской... РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T13:37

2023-03-10T13:37

2023-03-10T13:39

сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки нанесли удар по подразделениям ВСУ в районе Угледара Донецкой Народной Республики и ряда населенных пунктов Запорожской области, уничтожено более 50 солдат противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.В свою очередь на Херсонском направлении в результате ударов российских войск противник потерял порядка 20 военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".Всего за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 83-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также по живой силе и технике в 127-ми районах. Кроме того, в районе населенного пункта Петропавловка ДНР поражен украинский зенитный ракетный комплекс "С-300".Также в районе Марьинки ДНР российские летчики сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Житомир и Харьков после ракетной атаки остаются без светаPatriot не поможет Украине – признание Белого домаОтвет за Брянскую область – Минобороны об ударах по объектам на Украине

https://crimea.ria.ru/20230309/nastuplenie-rossiyskikh-sil-na-donetskom-napravlenii--svodka-minoborony-1127435340.html

украина

россия

запорожская область

херсонская область

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2023

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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, новости