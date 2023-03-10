Рейтинг@Mail.ru
Армия России разгромила ВСУ под Угледаром и Гуляйполем - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230310/armiya-rossii-razgromila-vsu-pod-ugledarom-i-gulyaypolem-1127463144.html
Армия России разгромила ВСУ под Угледаром и Гуляйполем
Армия России разгромила ВСУ под Угледаром и Гуляйполем - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Армия России разгромила ВСУ под Угледаром и Гуляйполем
Российские войска за прошедшие сутки нанесли удар по подразделениям ВСУ в районе Угледара Донецкой Народной Республики и ряда населенных пунктов Запорожской... РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T13:37
2023-03-10T13:39
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
украина
россия
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127331850_0:282:3137:2047_1920x0_80_0_0_71da16d7af24b8bee971f2b5dc6af2ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки нанесли удар по подразделениям ВСУ в районе Угледара Донецкой Народной Республики и ряда населенных пунктов Запорожской области, уничтожено более 50 солдат противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.В свою очередь на Херсонском направлении в результате ударов российских войск противник потерял порядка 20 военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".Всего за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 83-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также по живой силе и технике в 127-ми районах. Кроме того, в районе населенного пункта Петропавловка ДНР поражен украинский зенитный ракетный комплекс "С-300".Также в районе Марьинки ДНР российские летчики сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Житомир и Харьков после ракетной атаки остаются без светаPatriot не поможет Украине – признание Белого домаОтвет за Брянскую область – Минобороны об ударах по объектам на Украине
https://crimea.ria.ru/20230309/nastuplenie-rossiyskikh-sil-na-donetskom-napravlenii--svodka-minoborony-1127435340.html
украина
россия
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127331850_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f8545c2030318d1852ade8a56611c474.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, новости
Армия России разгромила ВСУ под Угледаром и Гуляйполем

Минобороны: войска России уничтожили более 50 боевиков ВСУ под Угледаром и на Запорожье

13:37 10.03.2023 (обновлено: 13:39 10.03.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО
Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки нанесли удар по подразделениям ВСУ в районе Угледара Донецкой Народной Республики и ряда населенных пунктов Запорожской области, уничтожено более 50 солдат противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Гуляйполе, Преображенка и Щербаки Запорожской области. За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, один танк, три пикапа, а также гаубица Д-30", – говорится в сообщении.
В свою очередь на Херсонском направлении в результате ударов российских войск противник потерял порядка 20 военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Вчера, 15:05
Наступление российских сил на Донецком направлении – сводка Минобороны
Всего за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 83-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также по живой силе и технике в 127-ми районах. Кроме того, в районе населенного пункта Петропавловка ДНР поражен украинский зенитный ракетный комплекс "С-300".
Также в районе Марьинки ДНР российские летчики сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Житомир и Харьков после ракетной атаки остаются без света
Patriot не поможет Украине – признание Белого дома
Ответ за Брянскую область – Минобороны об ударах по объектам на Украине
 
СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаРоссияЗапорожская областьХерсонская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:13Лавров назвал протесты в Грузии попыткой силовой смены власти
14:46Крымские кардиологи впервые провели операцию на сосудах сердца и шеи
14:09В Севастополе завершается строительство филиала "Артека" – Минобороны
13:50Сколько боевиков потеряли ВСУ за сутки боев в Донбассе – Минобороны
13:37Армия России разгромила ВСУ под Угледаром и Гуляйполем
13:16Призывал к насилию: в Крыму ФСБ задержала интернет-экстремиста
13:12Шторм с ливнями и ветром обрушится на Крым
13:03Более 60 терактов предотвратили в России в прошлом году
13:00О ПВО, туристах и квартире Зеленского: Аксенов дал интервью Киселеву
12:45Аксенов заявил о росте численности населения Крыма
12:41Новое землетрясение в Черном море: чего ждать Крыму – сейсмолог
12:30Крымчане не разочаровались в своем выборе в 2014 году – Аксенов 1:02
12:25РНКБ с начала года профинансировал строительные объекты на 3 млрд рублей
12:17Житомир и Харьков после ракетной атаки остаются без света
12:15Глава Крыма оценил работу своей команды
11:45Аксенов рассказал о трафике и безопасности сухопутного коридора
11:30Аксенов объяснил, почему ЯМЭФ-2023 пройдет осенью и в Москве
11:22Смертельное ДТП в Крыму: погибшего водителя зажало в искореженном авто
11:10Закон отозван – манифестанты на свободе: итоги протестов в Грузии
11:00Когда достроят Соборную мечеть в Симферополе
Лента новостейМолния