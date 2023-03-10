https://crimea.ria.ru/20230310/zhitomir-i-kharkov-posle-raketnoy-ataki-ostayutsya-bez-sveta-1127458815.html

Житомир и Харьков после ракетной атаки остаются без света

Житомир и Харьков после ракетной атаки остаются без света - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Житомир и Харьков после ракетной атаки остаются без света

Часть Житомира и Харькова остаются без света после ракетного удара 9 марта, объекты критической инфраструктуры переведены на автономные источники питания. Об... РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T12:17

2023-03-10T12:17

2023-03-10T12:17

харьков

житомир

сво

всу (вооруженные силы украины)

украина

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110035/97/1100359788_0:18:2943:1673_1920x0_80_0_0_ae9a658f0e87b1c48351ef4e92a1c188.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Часть Житомира и Харькова остаются без света после ракетного удара 9 марта, объекты критической инфраструктуры переведены на автономные источники питания. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".Взрывы прогремели в четверг утром в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Киевской, Одесской и других областях Украины. В ряде регионов возникли перебои со светом и теплом. В Минобороны России заявили, что Вооруженные силы РФ в ответ на террористические акции в Брянской области нанесли массированный удар возмездия по украинским объектам. Высокоточным оружием поражена украинская военная инфраструктура, оборонные предприятия и снабжающие их энергообъекты. Цель удара достигнута, подчеркнули в оборонном ведомстве.В компании отметили, что в результате ударов оборудование получило серьезные повреждения, поэтому в Житомирской и Харьковской областях будут применены графики почасовых отключений. Кроме того, аварийные отключения действуют в Днепропетровской области и Запорожье. Восстановительные работы требуют времени, поэтому срок восстановления энергоснабжения не уточняется, отметили в компании.2 марта на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и двое были ранены, в том числе 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Ответственность за атаку взял на себя воюющий на стороне киевского режима "Русский добровольческий корпус" (РДК). ФСБ назвала организатором нападения основателя и одного из руководителей "Русского добровольческого корпуса" Дениса Капустина. По информации спецслужб, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области украинские националисты были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа. Российские специалисты разминировали их.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака диверсантов на Брянскую областьЭто теракт – Путин о событиях в Брянской областиВзрывы во Львове, Полтаве и Кременчуге – обстановка в городах Украины

https://crimea.ria.ru/20230309/otvet-za-bryanskuyu-oblast--minoborony-ob-udarakh-po-obektam-na-ukraine-1127431332.html

харьков

житомир

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

харьков, житомир, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости