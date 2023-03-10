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Житомир и Харьков после ракетной атаки остаются без света - РИА Новости Крым, 10.03.2023
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Житомир и Харьков после ракетной атаки остаются без света
Житомир и Харьков после ракетной атаки остаются без света - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Житомир и Харьков после ракетной атаки остаются без света
Часть Житомира и Харькова остаются без света после ракетного удара 9 марта, объекты критической инфраструктуры переведены на автономные источники питания. Об... РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T12:17
2023-03-10T12:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Часть Житомира и Харькова остаются без света после ракетного удара 9 марта, объекты критической инфраструктуры переведены на автономные источники питания. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".Взрывы прогремели в четверг утром в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Киевской, Одесской и других областях Украины. В ряде регионов возникли перебои со светом и теплом. В Минобороны России заявили, что Вооруженные силы РФ в ответ на террористические акции в Брянской области нанесли массированный удар возмездия по украинским объектам. Высокоточным оружием поражена украинская военная инфраструктура, оборонные предприятия и снабжающие их энергообъекты. Цель удара достигнута, подчеркнули в оборонном ведомстве.В компании отметили, что в результате ударов оборудование получило серьезные повреждения, поэтому в Житомирской и Харьковской областях будут применены графики почасовых отключений. Кроме того, аварийные отключения действуют в Днепропетровской области и Запорожье. Восстановительные работы требуют времени, поэтому срок восстановления энергоснабжения не уточняется, отметили в компании.2 марта на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и двое были ранены, в том числе 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Ответственность за атаку взял на себя воюющий на стороне киевского режима "Русский добровольческий корпус" (РДК). ФСБ назвала организатором нападения основателя и одного из руководителей "Русского добровольческого корпуса" Дениса Капустина. По информации спецслужб, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области украинские националисты были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа. Российские специалисты разминировали их.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака диверсантов на Брянскую областьЭто теракт – Путин о событиях в Брянской областиВзрывы во Львове, Полтаве и Кременчуге – обстановка в городах Украины
https://crimea.ria.ru/20230309/otvet-za-bryanskuyu-oblast--minoborony-ob-udarakh-po-obektam-na-ukraine-1127431332.html
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харьков, житомир, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости
Житомир и Харьков после ракетной атаки остаются без света

"Укрэнерго": часть Житомира и Харькова остаются без света после ракетного удара 9 марта

12:17 10.03.2023
 
© РИА Новости . Роман Галкин / Перейти в фотобанкЭлектролампочка
Электролампочка - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости . Роман Галкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Часть Житомира и Харькова остаются без света после ракетного удара 9 марта, объекты критической инфраструктуры переведены на автономные источники питания. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".
Взрывы прогремели в четверг утром в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Киевской, Одесской и других областях Украины. В ряде регионов возникли перебои со светом и теплом. В Минобороны России заявили, что Вооруженные силы РФ в ответ на террористические акции в Брянской области нанесли массированный удар возмездия по украинским объектам. Высокоточным оружием поражена украинская военная инфраструктура, оборонные предприятия и снабжающие их энергообъекты. Цель удара достигнута, подчеркнули в оборонном ведомстве.
"Из-за повреждений в Житомире и Харькове часть потребителей по-прежнему остаются без электроснабжения. Критическая инфраструктура этих городов работает преимущественно от автономных источников питания", - сообщается в Telegram-канале "Укрэнерго".
В компании отметили, что в результате ударов оборудование получило серьезные повреждения, поэтому в Житомирской и Харьковской областях будут применены графики почасовых отключений. Кроме того, аварийные отключения действуют в Днепропетровской области и Запорожье. Восстановительные работы требуют времени, поэтому срок восстановления энергоснабжения не уточняется, отметили в компании.
2 марта на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и двое были ранены, в том числе 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Ответственность за атаку взял на себя воюющий на стороне киевского режима "Русский добровольческий корпус" (РДК). ФСБ назвала организатором нападения основателя и одного из руководителей "Русского добровольческого корпуса" Дениса Капустина. По информации спецслужб, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области украинские националисты были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа. Российские специалисты разминировали их.
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