Житомир и Харьков после ракетной атаки остаются без света
"Укрэнерго": часть Житомира и Харькова остаются без света после ракетного удара 9 марта
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Часть Житомира и Харькова остаются без света после ракетного удара 9 марта, объекты критической инфраструктуры переведены на автономные источники питания. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".
Взрывы прогремели в четверг утром в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Киевской, Одесской и других областях Украины. В ряде регионов возникли перебои со светом и теплом. В Минобороны России заявили, что Вооруженные силы РФ в ответ на террористические акции в Брянской области нанесли массированный удар возмездия по украинским объектам. Высокоточным оружием поражена украинская военная инфраструктура, оборонные предприятия и снабжающие их энергообъекты. Цель удара достигнута, подчеркнули в оборонном ведомстве.
"Из-за повреждений в Житомире и Харькове часть потребителей по-прежнему остаются без электроснабжения. Критическая инфраструктура этих городов работает преимущественно от автономных источников питания", - сообщается в Telegram-канале "Укрэнерго".
В компании отметили, что в результате ударов оборудование получило серьезные повреждения, поэтому в Житомирской и Харьковской областях будут применены графики почасовых отключений. Кроме того, аварийные отключения действуют в Днепропетровской области и Запорожье. Восстановительные работы требуют времени, поэтому срок восстановления энергоснабжения не уточняется, отметили в компании.
2 марта на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и двое были ранены, в том числе 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Ответственность за атаку взял на себя воюющий на стороне киевского режима "Русский добровольческий корпус" (РДК). ФСБ назвала организатором нападения основателя и одного из руководителей "Русского добровольческого корпуса" Дениса Капустина. По информации спецслужб, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области украинские националисты были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа. Российские специалисты разминировали их.
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