https://crimea.ria.ru/20230312/ataka-na-perevalsk-vsu-udarili-po-avtostantsii---skolko-pogibshikh-1127497987.html

Атака на Перевальск: ВСУ ударили по автостанции - сколько погибших

Атака на Перевальск: ВСУ ударили по автостанции - сколько погибших - РИА Новости Крым, 12.03.2023

Атака на Перевальск: ВСУ ударили по автостанции - сколько погибших

Украинские боевики выпустили ракету из РСЗО HIMARS по автостанции города Перевальска Луганской Народной Неспублики, в результате погибли и ранены мирные жители, РИА Новости Крым, 12.03.2023

2023-03-12T18:33

2023-03-12T18:33

2023-03-12T18:33

луганская народная республика (лнр)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости Крым. Украинские боевики выпустили ракету из РСЗО HIMARS по автостанции города Перевальска Луганской Народной Неспублики, в результате погибли и ранены мирные жители, в том числе дети, сообщило в воскресенье представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации.По данным представительства, при обстреле автостанции "Алчевск АС-1" в Перевальске погибли три мирных жителя, несколько человек получили ранения средней степени тяжести.При этом, по данным военного эксперта, подполковника в отставке Андрея Марочко, количесво пострадавших увеличилось о 11 человек, пишет РИА Новости.Сообщается также, что во время обстрела автовокзала под удар попал рейсовый автобус на Кипучую. Его посекло осколками, выбило стекла. Точное количество жертв все еще не известно, написал в своем Telegram-канале экс-посол ЛНР, луганский политик Родин Мирошник.Читайте также на РИА Новости КрымУкраина из "Градов" обстреляла Донецк, есть погибшиеВСУ усилили обстрел населенных пунктов ЛНРВСУ обстреляли из HIMARS гостинцу в Алчевске — под завалами люди

https://crimea.ria.ru/20230312/pyatsot-boevikov-v-sutki-vsu-teryayut-zhivuyu-silu-i-tekhniku-1127496915.html

луганская народная республика (лнр)

украина

новые регионы россии

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луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, украина, новые регионы россии, новости, общество