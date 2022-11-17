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ВСУ усилили обстрел населенных пунктов ЛНР - РИА Новости Крым, 17.11.2022
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ВСУ усилили обстрел населенных пунктов ЛНР
ВСУ усилили обстрел населенных пунктов ЛНР - РИА Новости Крым, 17.11.2022
ВСУ усилили обстрел населенных пунктов ЛНР
Украинские боевики усилили обстрел населенных пунктов в Луганской Народной Республике на фоне попыток прорваться за линию обороны. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T11:02
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Украинские боевики усилили обстрел населенных пунктов в Луганской Народной Республике на фоне попыток прорваться за линию обороны. Об этом сообщил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.По словам Мирошника, только за последние сутки зафиксировано шесть обстрелов населенных пунктов Мирное, Перевальск, Зимогорье, Старобельск, Сватово, Белокуракино. Противник выпустил 23 ракеты, в том числе из РСЗО M142 HIMARS, уточнил он.Также Мирошник сообщил, что в результате массированных ударов один мирный житель погиб и пятеро получили ранения.Вместе с тем, по данным представительств ЛНР В СЦКК, с 24 февраля 2022 года в республике зафиксировано 1270 обстрелов со стороны ВСУ с применением тяжелого вооружения, включая ракеты "Точка-У", "Град", "Ураган", "Смерч" и американской РСЗО HIMARS.
https://crimea.ria.ru/20221117/obstrel-mikhaylovki-v-zaporozhskoy-oblasti-est-pogibshie-i-postradavshie-1125408116.html
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины)
ВСУ усилили обстрел населенных пунктов ЛНР

Мирошник: ВСУ усилили попытки прорвать линию обороны и обстрел населенных пунктов в ЛНР

11:02 17.11.2022
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныУкраинские военные
Украинские военные
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Украинские боевики усилили обстрел населенных пунктов в Луганской Народной Республике на фоне попыток прорваться за линию обороны. Об этом сообщил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.
По словам Мирошника, только за последние сутки зафиксировано шесть обстрелов населенных пунктов Мирное, Перевальск, Зимогорье, Старобельск, Сватово, Белокуракино. Противник выпустил 23 ракеты, в том числе из РСЗО M142 HIMARS, уточнил он.
"Увеличение числа обстрелов происходит на фоне концентрации сил нацистов возле северных границ республики и многочисленных попыток прорвать линию обороны", – считает глава представительства.
Также Мирошник сообщил, что в результате массированных ударов один мирный житель погиб и пятеро получили ранения.
Вместе с тем, по данным представительств ЛНР В СЦКК, с 24 февраля 2022 года в республике зафиксировано 1270 обстрелов со стороны ВСУ с применением тяжелого вооружения, включая ракеты "Точка-У", "Град", "Ураган", "Смерч" и американской РСЗО HIMARS.
"Жертвами агрессии ВФУ за вышеуказанный период стал 491 мирный житель, из которых 123 человека погибли и 368 получили ранения. В результате обстрелов семь детей погибло и двадцать восемь получили ранения", - констатировали в совместном центре контроля и координации.
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