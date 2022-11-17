https://crimea.ria.ru/20221117/vsu-usilili-obstrel-naselennykh-punktov-lnr-1125408841.html

ВСУ усилили обстрел населенных пунктов ЛНР

ВСУ усилили обстрел населенных пунктов ЛНР - РИА Новости Крым, 17.11.2022

ВСУ усилили обстрел населенных пунктов ЛНР

Украинские боевики усилили обстрел населенных пунктов в Луганской Народной Республике на фоне попыток прорваться за линию обороны. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T11:02

2022-11-17T11:02

2022-11-17T11:02

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Украинские боевики усилили обстрел населенных пунктов в Луганской Народной Республике на фоне попыток прорваться за линию обороны. Об этом сообщил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.По словам Мирошника, только за последние сутки зафиксировано шесть обстрелов населенных пунктов Мирное, Перевальск, Зимогорье, Старобельск, Сватово, Белокуракино. Противник выпустил 23 ракеты, в том числе из РСЗО M142 HIMARS, уточнил он.Также Мирошник сообщил, что в результате массированных ударов один мирный житель погиб и пятеро получили ранения.Вместе с тем, по данным представительств ЛНР В СЦКК, с 24 февраля 2022 года в республике зафиксировано 1270 обстрелов со стороны ВСУ с применением тяжелого вооружения, включая ракеты "Точка-У", "Град", "Ураган", "Смерч" и американской РСЗО HIMARS.

https://crimea.ria.ru/20221117/obstrel-mikhaylovki-v-zaporozhskoy-oblasti-est-pogibshie-i-postradavshie-1125408116.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины)