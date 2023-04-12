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В Крыму назвали условие успешного отражения возможной атаки на полуостров
В Крыму назвали условие успешного отражения возможной атаки на полуостров - РИА Новости Крым, 12.04.2023
В Крыму назвали условие успешного отражения возможной атаки на полуостров
Киевский режим очень хочет нанести удар по Крыму, но у него ничего не выйдет, если каждый на своем месте здесь сделает то, что должен. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T14:53
2023-04-12T14:53
2023-04-12T14:53
владимир константинов
крым
контрнаступление всу
сво
украина
безопасность республики крым и севастополя
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим очень хочет нанести удар по Крыму, но у него ничего не выйдет, если каждый на своем месте здесь сделает то, что должен. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Все по теме контрнаступления ВСУ читайте тут >>>Он также заверил, что регион "готов к отражению любого вызова со стороны террористического режима".О предстоящем контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. Назвался даже срок – ближайшие две-три недели. По данным ряда западных СМИ, вероятным направлением контрнаступления украинских войск может стать Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области.Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым.В Крыму же в ответ на все заявления Киева не раз подчеркивали, что Западу не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Власти республики назвали самоубийственным сценарий по захвату полуострова украинскими войсками.Так, глава РК Сергей Аксенов заверил, что в регионе приняты меры по усилению обороны и подготовке к любому развитию событий в ходе специальной военной операции, поэтому "никакой катастрофы не будет".Он добавил, что считает решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову правильным и обоснованным.Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ: Картаполов оценил готовность российских войскНаступление ВСУ и "прорыв к Крыму": эксперт оценил реалистичность угрозКонтрнаступление ВСУ: чем ответит армия России
https://crimea.ria.ru/20230404/kogda-nachnetsya-vozmozhnoe-kontrnastuplenie-i-doydut-li-vsu-do-kryma-1127973023.html
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владимир константинов, крым, контрнаступление всу, сво, украина, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), владимир зеленский (президент украины)
В Крыму назвали условие успешного отражения возможной атаки на полуостров
Константинов об украинских угрозах Крыму: мы готовы отразить любой вызов
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим очень хочет нанести удар по Крыму, но у него ничего не выйдет, если каждый на своем месте здесь сделает то, что должен. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
"Сохраняя спокойствие при виде информационных помоев, которые несут цепные псы (президента Украины Владимира) Зеленского, надо помнить, что "не та собака кусает, что много лает". Тем не менее, необходима предельная бдительность. Они очень хотят ударить по Крыму, но если каждый на своем месте сделает то, что должен, ничего у них не выйдет", - сказал Константинов на сессии крымского парламента.
Он также заверил, что регион "готов к отражению любого вызова со стороны террористического режима".
О предстоящем контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. Назвался даже срок – ближайшие две-три недели. По данным ряда западных СМИ, вероятным направлением контрнаступления украинских войск может стать Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области.
Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым.
В Крыму же в ответ на все заявления Киева не раз подчеркивали, что Западу не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Власти республики назвали самоубийственным сценарий по захвату полуострова украинскими войсками.
Так, глава РК Сергей Аксенов заверил, что в регионе приняты меры по усилению обороны и подготовке к любому развитию событий в ходе специальной военной операции, поэтому "никакой катастрофы не будет"
.
Он добавил, что считает решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову правильным и обоснованным.
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