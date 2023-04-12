https://crimea.ria.ru/20230412/v-krymu-nazvali-uslovie-uspeshnogo-otrazheniya-vozmozhnoy-ataki-na-poluostrov-1128137748.html

В Крыму назвали условие успешного отражения возможной атаки на полуостров

В Крыму назвали условие успешного отражения возможной атаки на полуостров - РИА Новости Крым, 12.04.2023

В Крыму назвали условие успешного отражения возможной атаки на полуостров

Киевский режим очень хочет нанести удар по Крыму, но у него ничего не выйдет, если каждый на своем месте здесь сделает то, что должен. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 12.04.2023

2023-04-12T14:53

2023-04-12T14:53

2023-04-12T14:53

владимир константинов

крым

контрнаступление всу

сво

украина

безопасность республики крым и севастополя

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим очень хочет нанести удар по Крыму, но у него ничего не выйдет, если каждый на своем месте здесь сделает то, что должен. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Все по теме контрнаступления ВСУ читайте тут >>>Он также заверил, что регион "готов к отражению любого вызова со стороны террористического режима".О предстоящем контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. Назвался даже срок – ближайшие две-три недели. По данным ряда западных СМИ, вероятным направлением контрнаступления украинских войск может стать Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области.Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым.В Крыму же в ответ на все заявления Киева не раз подчеркивали, что Западу не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Власти республики назвали самоубийственным сценарий по захвату полуострова украинскими войсками.Так, глава РК Сергей Аксенов заверил, что в регионе приняты меры по усилению обороны и подготовке к любому развитию событий в ходе специальной военной операции, поэтому "никакой катастрофы не будет".Он добавил, что считает решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову правильным и обоснованным.Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ: Картаполов оценил готовность российских войскНаступление ВСУ и "прорыв к Крыму": эксперт оценил реалистичность угрозКонтрнаступление ВСУ: чем ответит армия России

https://crimea.ria.ru/20230404/kogda-nachnetsya-vozmozhnoe-kontrnastuplenie-i-doydut-li-vsu-do-kryma-1127973023.html

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владимир константинов, крым, контрнаступление всу, сво, украина, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), владимир зеленский (президент украины)