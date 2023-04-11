Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ответили генералу Ходжесу по поводу скорого "захвата" полуострова - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230411/v-krymu-otvetili-generalu-khodzhesu-po-povodu-skorogo-zakhvata-poluostrova-1128123092.html
В Крыму ответили генералу Ходжесу по поводу скорого "захвата" полуострова
В Крыму ответили генералу Ходжесу по поводу скорого "захвата" полуострова - РИА Новости Крым, 11.04.2023
В Крыму ответили генералу Ходжесу по поводу скорого "захвата" полуострова
Слова американского генерала Бена Ходжеса о "слабости" российских военно-воздушных сил и о том, что украинская армия "захватит" Крым до осени, вызывают... РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T19:39
2023-04-11T19:39
радио "спутник в крыму"
бен ходжес
андрей никифоров
сергей горбачев
сша
крым
контрнаступление всу
нато
пентагон
владимир зеленский (президент украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/19/1118984622_0:20:1620:931_1920x0_80_0_0_d32d6402f7c058efcb8cca848d04b968.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Слова американского генерала Бена Ходжеса о "слабости" российских военно-воздушных сил и о том, что украинская армия "захватит" Крым до осени, вызывают серьезные сомнения в профессионализме и адекватности этого военачальника. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".Сроки "захвата" Крыма будут переносить бесконечноРанее экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что ВСУ "возьмут Крым до конца августа". По словам генерала, действия российских ВВС в последние 14 месяцев его "не впечатляют". Военачальник считает, что, несмотря на численное превосходство ВВС, "очевидно, что у них нет ни подготовки, ни возможностей для реального достижения превосходства в воздухе".Политолог отметил, что Ходжес при его статусе должен бы понимать, что Вооруженные силы РФ намеренно не подставляет свою авиацию под удары поставляемых Украине западных систем ПВО."Именно поэтому война ведется в основном в таком наземном варианте, когда артиллерия играет главную роль. Поэтому Ходжесу хорошо бы сходить на какие-нибудь курсы переподготовки", – советует эксперт.Что касается обещаний "захватить" Крым, Никифоров отметил, что сроки этой "операции" регулярно сдвигаются и будут сдвигаться дальше, причем даже на "годы и десятилетия"."В общем, даже когда уже некому будет сюда входить, все равно найдется какой-нибудь праправнук Бена Ходжеса, который будет продолжать пророчить, что пройдет еще полгода – и мы выступим в Крым", - сыронизировал политолог.Утечка документов Пентагона – алиби для КиеваКомментируя скандал с утечкой секретных документов Пентагона по поводу планов украинской армии, Никифоров выразил уверенность, что это был спланированный Киевом вброс, чтобы максимально оттянуть контрнаступление.По словам Никифорова, при таких раскладах время работает на Россию, однако расслабляться не стоит, а даже наоборот, следует усиливать концентрацию и наращивать свои силы в зоне СВО.Ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил, что Киев изменил "некоторые военные планы" из-за произошедшей утечки.Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный и политический эксперт Сергей Горбачев считает, что информация об утечке и якобы вызванное этим изменение военных планов Киева, скорее всего, являются преднамеренным информационным вбросом с целью ввести в заблуждение противника и мировую общественность.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление ВСУ может обернуться войной Польши и Румынии с РФ – экспертПольша разместит HIMARS на границе с РоссиейЧем закончатся для Польши попытки стать "танковым кулаком Европы"
https://crimea.ria.ru/20230411/kontrnastuplenie-vsu-na-krym--aksenov-o-zaschitnykh-sooruzheniyakh-i-oborone-1128115025.html
сша
крым
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/19/1118984622_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_fb3ed13929a60e0a3e666c94e4f3e897.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бен ходжес, андрей никифоров, сергей горбачев, сша, крым, контрнаступление всу, нато, пентагон, владимир зеленский (президент украины), украина, мнения
В Крыму ответили генералу Ходжесу по поводу скорого "захвата" полуострова

Политолог Никифоров посоветовал Ходжесу пройти курсы переподготовки после его слов о Крыме

19:39 11.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛасточкино гнездо
Ласточкино гнездо - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Слова американского генерала Бена Ходжеса о "слабости" российских военно-воздушных сил и о том, что украинская армия "захватит" Крым до осени, вызывают серьезные сомнения в профессионализме и адекватности этого военачальника. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".

Сроки "захвата" Крыма будут переносить бесконечно

Ранее экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что ВСУ "возьмут Крым до конца августа". По словам генерала, действия российских ВВС в последние 14 месяцев его "не впечатляют". Военачальник считает, что, несмотря на численное превосходство ВВС, "очевидно, что у них нет ни подготовки, ни возможностей для реального достижения превосходства в воздухе".
"Наши ВВС существуют не для того, чтобы впечатлять Бена Ходжеса, а для других целей, которые они решают, в том числе в зоне проведения спецоперации. Не знаю, насколько он вообще квалифицированный генерал. Иногда задумываешься: у них вообще кто-то занимается тем, что положено? Все это напоминает шоу, когда певцы друг другу на ринге морды "чистят", а боксеры состязаются в вокале. Похоже, что США выстроили всю свою кадровую политику по такому принципу", - сказал Никифоров.
Политолог отметил, что Ходжес при его статусе должен бы понимать, что Вооруженные силы РФ намеренно не подставляет свою авиацию под удары поставляемых Украине западных систем ПВО.
"Именно поэтому война ведется в основном в таком наземном варианте, когда артиллерия играет главную роль. Поэтому Ходжесу хорошо бы сходить на какие-нибудь курсы переподготовки", – советует эксперт.
Что касается обещаний "захватить" Крым, Никифоров отметил, что сроки этой "операции" регулярно сдвигаются и будут сдвигаться дальше, причем даже на "годы и десятилетия".
"В общем, даже когда уже некому будет сюда входить, все равно найдется какой-нибудь праправнук Бена Ходжеса, который будет продолжать пророчить, что пройдет еще полгода – и мы выступим в Крым", - сыронизировал политолог.

Утечка документов Пентагона – алиби для Киева

Комментируя скандал с утечкой секретных документов Пентагона по поводу планов украинской армии, Никифоров выразил уверенность, что это был спланированный Киевом вброс, чтобы максимально оттянуть контрнаступление.
"Это вброс, и сделан он только для того, чтобы отсрочить то самое контрнаступление, создав себе алиби – мол, "стратегические планы ушли к противнику, а значит, надо все это срочно перепланировать". В Киеве понимают, что необходимо идти в контрнаступление, но с другой стороны очень боятся этой перспективы. Поэтому они мучительно долго оттягивают свой неизбежный конец", – считает аналитик.
По словам Никифорова, при таких раскладах время работает на Россию, однако расслабляться не стоит, а даже наоборот, следует усиливать концентрацию и наращивать свои силы в зоне СВО.
Ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил, что Киев изменил "некоторые военные планы" из-за произошедшей утечки.
Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный и политический эксперт Сергей Горбачев считает, что информация об утечке и якобы вызванное этим изменение военных планов Киева, скорее всего, являются преднамеренным информационным вбросом с целью ввести в заблуждение противника и мировую общественность.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Наступление ВСУ может обернуться войной Польши и Румынии с РФ – эксперт
Польша разместит HIMARS на границе с Россией
Чем закончатся для Польши попытки стать "танковым кулаком Европы"
Сергей Аксенов
13:43
Контрнаступление ВСУ на Крым – Аксенов о защитных сооружениях и обороне
 
Радио "Спутник в Крыму"Бен ХоджесАндрей НикифоровСергей ГорбачевСШАКрымКонтрнаступление ВСУНАТОПентагонВладимир Зеленский (президент Украины)УкраинаМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:39В Крыму ответили генералу Ходжесу по поводу скорого "захвата" полуострова
19:15Вагон-столовая появится в поездах в Крым
19:10Автобусных рейсов Санкт-Петербург - Симферополь станет в два раза больше
18:42Получит ли Польша земли Западной Украины – политолог
18:27Севастополец получил 7 лет колонии за совращение пятилетней девочки
18:20Сильный ветер и дождь могут нарушить системы жизнеобеспечения Крыма
18:07Крымчанину грозит тюрьма за повторную дискредитацию армии России
18:02Как в Крыму будут увеличивать доходы населения до средних по стране
17:54Ненефтегазовые доходы бюджета РФ выросли на 1,4 триллиона рублей – Путин
17:47Керченская переправа возобновила работу
17:42ДТП с автобусом на трассе Симферополь-Севастополь: есть пострадавший
17:07Какой часовой пояс установлен в новых регионах
16:16Альтернативный маршрут в Крым пройдет по Арабатской стрелке
16:01РФ вышла из Глобального альянса национальных институтов прав человека
15:45Запрет на вейпы для несовершеннолетних одобрен в первом чтении
15:31"Умную бомбу" и девять украинских дронов сбила российская ПВО
15:29В Симферопольском районе три села остались без света
15:20Хроника спецоперации: какие потери несут ВСУ на разных направлениях
15:03США создают компоненты биооружия близ границ России – Минобороны
14:53В Москву прибыл глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Лента новостейМолния