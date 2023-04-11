https://crimea.ria.ru/20230411/v-krymu-otvetili-generalu-khodzhesu-po-povodu-skorogo-zakhvata-poluostrova-1128123092.html

В Крыму ответили генералу Ходжесу по поводу скорого "захвата" полуострова

В Крыму ответили генералу Ходжесу по поводу скорого "захвата" полуострова - РИА Новости Крым, 11.04.2023

В Крыму ответили генералу Ходжесу по поводу скорого "захвата" полуострова

Слова американского генерала Бена Ходжеса о "слабости" российских военно-воздушных сил и о том, что украинская армия "захватит" Крым до осени, вызывают... РИА Новости Крым, 11.04.2023

2023-04-11T19:39

2023-04-11T19:39

2023-04-11T19:39

радио "спутник в крыму"

бен ходжес

андрей никифоров

сергей горбачев

сша

крым

контрнаступление всу

нато

пентагон

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Слова американского генерала Бена Ходжеса о "слабости" российских военно-воздушных сил и о том, что украинская армия "захватит" Крым до осени, вызывают серьезные сомнения в профессионализме и адекватности этого военачальника. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".Сроки "захвата" Крыма будут переносить бесконечноРанее экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что ВСУ "возьмут Крым до конца августа". По словам генерала, действия российских ВВС в последние 14 месяцев его "не впечатляют". Военачальник считает, что, несмотря на численное превосходство ВВС, "очевидно, что у них нет ни подготовки, ни возможностей для реального достижения превосходства в воздухе".Политолог отметил, что Ходжес при его статусе должен бы понимать, что Вооруженные силы РФ намеренно не подставляет свою авиацию под удары поставляемых Украине западных систем ПВО."Именно поэтому война ведется в основном в таком наземном варианте, когда артиллерия играет главную роль. Поэтому Ходжесу хорошо бы сходить на какие-нибудь курсы переподготовки", – советует эксперт.Что касается обещаний "захватить" Крым, Никифоров отметил, что сроки этой "операции" регулярно сдвигаются и будут сдвигаться дальше, причем даже на "годы и десятилетия"."В общем, даже когда уже некому будет сюда входить, все равно найдется какой-нибудь праправнук Бена Ходжеса, который будет продолжать пророчить, что пройдет еще полгода – и мы выступим в Крым", - сыронизировал политолог.Утечка документов Пентагона – алиби для КиеваКомментируя скандал с утечкой секретных документов Пентагона по поводу планов украинской армии, Никифоров выразил уверенность, что это был спланированный Киевом вброс, чтобы максимально оттянуть контрнаступление.По словам Никифорова, при таких раскладах время работает на Россию, однако расслабляться не стоит, а даже наоборот, следует усиливать концентрацию и наращивать свои силы в зоне СВО.Ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил, что Киев изменил "некоторые военные планы" из-за произошедшей утечки.Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный и политический эксперт Сергей Горбачев считает, что информация об утечке и якобы вызванное этим изменение военных планов Киева, скорее всего, являются преднамеренным информационным вбросом с целью ввести в заблуждение противника и мировую общественность.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление ВСУ может обернуться войной Польши и Румынии с РФ – экспертПольша разместит HIMARS на границе с РоссиейЧем закончатся для Польши попытки стать "танковым кулаком Европы"

https://crimea.ria.ru/20230411/kontrnastuplenie-vsu-na-krym--aksenov-o-zaschitnykh-sooruzheniyakh-i-oborone-1128115025.html

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бен ходжес, андрей никифоров, сергей горбачев, сша, крым, контрнаступление всу, нато, пентагон, владимир зеленский (президент украины), украина, мнения