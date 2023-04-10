https://crimea.ria.ru/20230410/ekspert-utechka-sekretnykh-dokumentov-pentagona--splanirovannyy-vbros-1128093069.html

Эксперт: утечка секретных документов Пентагона – спланированный вброс

Эксперт: утечка секретных документов Пентагона – спланированный вброс - РИА Новости Крым, 10.04.2023

Эксперт: утечка секретных документов Пентагона – спланированный вброс

Утечка секретных документов Пентагона и якобы вызванное этим изменение военных планов Киева, скорее всего, являются преднамеренным информационным вбросом с... РИА Новости Крым, 10.04.2023

2023-04-10T15:08

2023-04-10T15:08

2023-04-10T16:39

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Утечка секретных документов Пентагона и якобы вызванное этим изменение военных планов Киева, скорее всего, являются преднамеренным информационным вбросом с целью ввести в заблуждение противника и мировую общественность. Такое мнение высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный и политический эксперт Сергей Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму".Ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил, что Киев изменил "некоторые военные планы" из-за произошедшей утечки.По мнению аналитика, публикации в прессе вокруг "утечки секретных документов" создают информационный шум, под прикрытием которого Киев завершает подготовку к контрнаступлению."Что можно утверждать практически наверняка – это то, что Украина, за которой стоит весь Запад, стремится провести активные действия на фронте. В течение последних месяцев велась активная работа по сосредоточению и подготовке живой силы и техники. Во-первых, уже подготовлены расчеты для комплексов Patriot, экипажи для танков Challenger и Leopard. Во-вторых, по некоторым оценкам, до 70 самолетов Су-27, Су-25 и МиГ-29 будут поставляться Украине из стран бывшего Варшавского договора", – пояснил эксперт.По словам Горбачева, нет никаких сомнений, что ВСУ попытаются атаковать значительными силами на тех или иных направлениях, и к этому надо быть готовыми."Поэтому эта тема корректировки планов Киева из-за утечки, на мой взгляд, неактуальна. Планы всегда были, есть и будут у любой страны – и на период мирного, и на период военного времени. Планы у Украины есть, они реализуются, это данность, с которой надо считаться", - заключил специалист.Контрнаступление ВСУ: когда и где оно может произойтиВ последние недели официальные лица Украины, стран Запада, СМИ и экспертное сообщество обсуждают тему анонсированного Киевом контрнаступления. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская армия получила от западных союзников достаточно танков, артиллерийских систем, БМП и РСЗО, чтобы начать его. А украинские и западные военные эксперты высказывали мнение, что одним из направлений удара станет Запорожская область, поскольку ВСУ намерены выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым.На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что наступление украинских войск может начаться в ближайшие недели. При этом, отвечая на вопрос, будет ли Вашингтон поддерживать Киев в силовом "возвращении" Донбасса и Крыма, Блинкен отметил, что это решение "остается за Украиной".В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью СМИ заявил, что Украина намерена "деоккупировать" Крым за пять-семь месяцев, а также "зачистить" все русское на полуострове и "демонтировать Крымской мост".Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что в случае контрнаступления ВСУ на Крым и Донбасс российские войска пополнят коллекции "новенькими образцами" трофейного западного оружия. При этом армия России, по его словам, имеет укрепленные позиции и без труда предугадывает маневры противника.Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин считает, что ВСУ могут начать контрнаступление сразу по нескольким направлениям уже в ближайшее время. Речь может идти не только о южной и центральной, но и о северной линии, предполагает эксперт. В то же время, по оценкам аналитика, оставшегося у украинской армии резерва живой силы хватит на 6-8 бригад. При этом ВСУ располагают примерно полусотней самолетов и тремя-четырьмя танковыми батальонами. В такой ситуации украинские силы будут быстро разгромлены, уверен Подберезкин.Читайте также на РИА Новости Крым:Везде одни плюсы: Кадыров развеял угрозы контрнаступления ВСУЗеленскому ответили с передовой на желание "деоккупировать" КрымУкраина не сможет "вернуть" Крым и другие регионы – польский генерал

https://crimea.ria.ru/20230410/utechka-dokumentov-pentagona-shpionazh-za-zelenskim-i-novye-plany-vsu-1128081710.html

https://crimea.ria.ru/20230403/novye-boepripasy-dlya-ukrainskikh-boevykh-dronov--ekspert-otsenil-opasnost-1127934647.html

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