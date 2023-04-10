Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: утечка секретных документов Пентагона – спланированный вброс - РИА Новости Крым, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230410/ekspert-utechka-sekretnykh-dokumentov-pentagona--splanirovannyy-vbros-1128093069.html
Эксперт: утечка секретных документов Пентагона – спланированный вброс
Эксперт: утечка секретных документов Пентагона – спланированный вброс - РИА Новости Крым, 10.04.2023
Эксперт: утечка секретных документов Пентагона – спланированный вброс
Утечка секретных документов Пентагона и якобы вызванное этим изменение военных планов Киева, скорее всего, являются преднамеренным информационным вбросом с... РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-10T15:08
2023-04-10T16:39
радио "спутник в крыму"
украина
контрнаступление всу
утечка секретных документов по украине
сво
безопасность
мнения
новости
всу (вооруженные силы украины)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111777/93/1117779327_183:0:2654:1390_1920x0_80_0_0_9da77994ab8ebb97351c22303baa4818.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Утечка секретных документов Пентагона и якобы вызванное этим изменение военных планов Киева, скорее всего, являются преднамеренным информационным вбросом с целью ввести в заблуждение противника и мировую общественность. Такое мнение высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный и политический эксперт Сергей Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму".Ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил, что Киев изменил "некоторые военные планы" из-за произошедшей утечки.По мнению аналитика, публикации в прессе вокруг "утечки секретных документов" создают информационный шум, под прикрытием которого Киев завершает подготовку к контрнаступлению."Что можно утверждать практически наверняка – это то, что Украина, за которой стоит весь Запад, стремится провести активные действия на фронте. В течение последних месяцев велась активная работа по сосредоточению и подготовке живой силы и техники. Во-первых, уже подготовлены расчеты для комплексов Patriot, экипажи для танков Challenger и Leopard. Во-вторых, по некоторым оценкам, до 70 самолетов Су-27, Су-25 и МиГ-29 будут поставляться Украине из стран бывшего Варшавского договора", – пояснил эксперт.По словам Горбачева, нет никаких сомнений, что ВСУ попытаются атаковать значительными силами на тех или иных направлениях, и к этому надо быть готовыми."Поэтому эта тема корректировки планов Киева из-за утечки, на мой взгляд, неактуальна. Планы всегда были, есть и будут у любой страны – и на период мирного, и на период военного времени. Планы у Украины есть, они реализуются, это данность, с которой надо считаться", - заключил специалист.Контрнаступление ВСУ: когда и где оно может произойтиВ последние недели официальные лица Украины, стран Запада, СМИ и экспертное сообщество обсуждают тему анонсированного Киевом контрнаступления. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская армия получила от западных союзников достаточно танков, артиллерийских систем, БМП и РСЗО, чтобы начать его. А украинские и западные военные эксперты высказывали мнение, что одним из направлений удара станет Запорожская область, поскольку ВСУ намерены выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым.На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что наступление украинских войск может начаться в ближайшие недели. При этом, отвечая на вопрос, будет ли Вашингтон поддерживать Киев в силовом "возвращении" Донбасса и Крыма, Блинкен отметил, что это решение "остается за Украиной".В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью СМИ заявил, что Украина намерена "деоккупировать" Крым за пять-семь месяцев, а также "зачистить" все русское на полуострове и "демонтировать Крымской мост".Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что в случае контрнаступления ВСУ на Крым и Донбасс российские войска пополнят коллекции "новенькими образцами" трофейного западного оружия. При этом армия России, по его словам, имеет укрепленные позиции и без труда предугадывает маневры противника.Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин считает, что ВСУ могут начать контрнаступление сразу по нескольким направлениям уже в ближайшее время. Речь может идти не только о южной и центральной, но и о северной линии, предполагает эксперт. В то же время, по оценкам аналитика, оставшегося у украинской армии резерва живой силы хватит на 6-8 бригад. При этом ВСУ располагают примерно полусотней самолетов и тремя-четырьмя танковыми батальонами. В такой ситуации украинские силы будут быстро разгромлены, уверен Подберезкин.Читайте также на РИА Новости Крым:Везде одни плюсы: Кадыров развеял угрозы контрнаступления ВСУЗеленскому ответили с передовой на желание "деоккупировать" КрымУкраина не сможет "вернуть" Крым и другие регионы – польский генерал
https://crimea.ria.ru/20230410/utechka-dokumentov-pentagona-shpionazh-za-zelenskim-i-novye-plany-vsu-1128081710.html
https://crimea.ria.ru/20230403/novye-boepripasy-dlya-ukrainskikh-boevykh-dronov--ekspert-otsenil-opasnost-1127934647.html
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111777/93/1117779327_492:0:2345:1390_1920x0_80_0_0_6cf6c2488c2ed1d566cb2b607aa4edf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, контрнаступление всу, утечка секретных документов по украине, сво, безопасность, мнения, новости, всу (вооруженные силы украины), россия, сергей горбачев
Эксперт: утечка секретных документов Пентагона – спланированный вброс

Эксперт Горбачев считает спланированным вбросом утечку секретных документов Пентагона

15:08 10.04.2023 (обновлено: 16:39 10.04.2023)
 
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкФлаги США и Украины.
Флаги США и Украины.
© Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Утечка секретных документов Пентагона и якобы вызванное этим изменение военных планов Киева, скорее всего, являются преднамеренным информационным вбросом с целью ввести в заблуждение противника и мировую общественность. Такое мнение высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный и политический эксперт Сергей Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму".
Ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил, что Киев изменил "некоторые военные планы" из-за произошедшей утечки.
"Реально масштабные планы, которые формируются на протяжении длительного времени, так быстро не могут пересматриваться. Думаю, подобного рода вбросы осуществляются преднамеренно, с тем, чтобы, с одной стороны, ввести в заблуждение противника и общественность, с другой стороны, решить какие-то иные задачи в ходе проводимых пиар-кампаний. Уж очень неправдоподобным все это выглядит", – сказал Горбачев.
По мнению аналитика, публикации в прессе вокруг "утечки секретных документов" создают информационный шум, под прикрытием которого Киев завершает подготовку к контрнаступлению.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Фото AFP
10:13
Утечка документов Пентагона: шпионаж за Зеленским и новые планы ВСУ
"Что можно утверждать практически наверняка – это то, что Украина, за которой стоит весь Запад, стремится провести активные действия на фронте. В течение последних месяцев велась активная работа по сосредоточению и подготовке живой силы и техники. Во-первых, уже подготовлены расчеты для комплексов Patriot, экипажи для танков Challenger и Leopard. Во-вторых, по некоторым оценкам, до 70 самолетов Су-27, Су-25 и МиГ-29 будут поставляться Украине из стран бывшего Варшавского договора", – пояснил эксперт.
По словам Горбачева, нет никаких сомнений, что ВСУ попытаются атаковать значительными силами на тех или иных направлениях, и к этому надо быть готовыми.
"Поэтому эта тема корректировки планов Киева из-за утечки, на мой взгляд, неактуальна. Планы всегда были, есть и будут у любой страны – и на период мирного, и на период военного времени. Планы у Украины есть, они реализуются, это данность, с которой надо считаться", - заключил специалист.

Контрнаступление ВСУ: когда и где оно может произойти

В последние недели официальные лица Украины, стран Запада, СМИ и экспертное сообщество обсуждают тему анонсированного Киевом контрнаступления. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская армия получила от западных союзников достаточно танков, артиллерийских систем, БМП и РСЗО, чтобы начать его. А украинские и западные военные эксперты высказывали мнение, что одним из направлений удара станет Запорожская область, поскольку ВСУ намерены выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым.
На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что наступление украинских войск может начаться в ближайшие недели. При этом, отвечая на вопрос, будет ли Вашингтон поддерживать Киев в силовом "возвращении" Донбасса и Крыма, Блинкен отметил, что это решение "остается за Украиной".
В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью СМИ заявил, что Украина намерена "деоккупировать" Крым за пять-семь месяцев, а также "зачистить" все русское на полуострове и "демонтировать Крымской мост".
Беспилотный разведывательный аппарат - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
3 апреля, 08:47Эксклюзивы РИА Новости Крым
Новые боеприпасы для украинских боевых дронов – эксперт оценил опасность
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что в случае контрнаступления ВСУ на Крым и Донбасс российские войска пополнят коллекции "новенькими образцами" трофейного западного оружия. При этом армия России, по его словам, имеет укрепленные позиции и без труда предугадывает маневры противника.
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин считает, что ВСУ могут начать контрнаступление сразу по нескольким направлениям уже в ближайшее время. Речь может идти не только о южной и центральной, но и о северной линии, предполагает эксперт. В то же время, по оценкам аналитика, оставшегося у украинской армии резерва живой силы хватит на 6-8 бригад. При этом ВСУ располагают примерно полусотней самолетов и тремя-четырьмя танковыми батальонами. В такой ситуации украинские силы будут быстро разгромлены, уверен Подберезкин.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Везде одни плюсы: Кадыров развеял угрозы контрнаступления ВСУ
Зеленскому ответили с передовой на желание "деоккупировать" Крым
Украина не сможет "вернуть" Крым и другие регионы – польский генерал
 
Радио "Спутник в Крыму"УкраинаКонтрнаступление ВСУУтечка секретных документов по УкраинеСВОБезопасностьМненияНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)РоссияСергей Горбачев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:51Ожесточенные бои за Артемовск: сколько осталось до освобождения
16:31Грозила опасность: из плена возвращены 106 российских военных
15:54Туризм в Крыму получит дополнительную помощь из бюджета – Путин
15:33Путин поручил поднять доходы крымчан до среднероссийского уровня
15:24В Севастополе водителя большегруза осудят за ДТП с полицейской машиной
15:08Эксперт: утечка секретных документов Пентагона – спланированный вброс
14:53Пункты управления бригад теробороны Украины разбиты в ДНР и под Херсоном
14:43Армия России громит ВСУ: за сутки уничтожены более 500 боевиков
14:29Автобус с пассажирами попал в ДТП в Симферополе – двое в больнице
14:10Паромы вновь курсируют через Керченский пролив
13:53Ждать ли пасхального перемирия на Украине
13:32Комитет Госдумы одобрил пожизненное заключение за госизмену
13:18Лукашенко попросил у Шойгу полных гарантий безопасности для Белоруссии
13:12ДТП с двумя иномарками в Симферопольском районе – есть пострадавшие
12:49На Украине массово захватывают храмы канонической церкви
12:26Умер музыкант группы ABBA
12:13Клиенты РНКБ в I квартале оформили 25 тысяч виртуальных карт
12:12120 фактов: в Крыму ветврачи обманом помогали фермерам получать госпомощь
12:01На Крым надвигается буря с ливнями и штормовым ветром
11:43Стрельба на востоке Крыма – в Ленинском районе пройдут учения Росгвардии
Лента новостейМолния