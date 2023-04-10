https://crimea.ria.ru/20230410/utechka-dokumentov-pentagona-shpionazh-za-zelenskim-i-novye-plany-vsu-1128081710.html

Утечка документов Пентагона: шпионаж за Зеленским и новые планы ВСУ

Утечка документов Пентагона: шпионаж за Зеленским и новые планы ВСУ - РИА Новости Крым, 10.04.2023

Утечка документов Пентагона: шпионаж за Зеленским и новые планы ВСУ

США шпионили за украинским президентом Владимиром Зеленским, это подтверждают просочившиеся в сеть секретные документы Пентагона. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 10.04.2023

2023-04-10T10:13

2023-04-10T10:13

2023-04-10T10:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. США шпионили за украинским президентом Владимиром Зеленским, это подтверждают просочившиеся в сеть секретные документы Пентагона. Об этом со ссылкой на телеканал CNN сообщает РИА Новости."Один документ раскрывает, что США шпионили за Зеленским", — указал канал.Уточняется, что в отчете американской разведки идет речь о том, что Зеленский в конце февраля "предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области" с помощью беспилотных летательных аппаратов, так как у Украины нет нужного для этого дальнобойного оружия. Телеканал отмечает, что украинские чиновники глубоко разочарованы утечкой.Смена военных планов ВСУПо данным CNN, из-за утечки секретных документов, которые описывали состояние дел в украинской армии, ВСУ пересмотрели "некоторые военные планы"."Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки информации", — говорится в сообщении.При этом телеканал никак не уточнил, в чем именно заключаются изменения и какого они масштаба.Утечка секретных данныхНа прошлой неделе СМИ сообщили, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание The New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах".По информации издания, в сеть могли попасть свыше 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. После инцидента офис Зеленского заявил, что украинский президент на заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил вопросы предотвращения утечек о планах ВСУ. А представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию об утечке, подчеркнул, что у Москвы нет сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт.Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что участие в вооруженном конфликте на Украине на стороне Киева принимают около 50 стран, входящих в так называемую контактную группу "Рамштайн". По его мнению, провокационные шаги Запада в разрезе украинского кризиса противоречат постулату о недопустимости ядерной войны и в конце концов могут привести к масштабному конфликту.Читайте также на РИА Новости Крым:Утечка секретных документов по Украине – реакция КремляВ НАТО назвали победу России на Украине самым большим риском для альянсаСтолтенберг назвал роль НАТО в конфликте на Украине

https://crimea.ria.ru/20230405/ssha-vlili-v-armiyu-ukrainy-35-mlrd-dollarov-1127999316.html

https://crimea.ria.ru/20220519/zelenskogo-navernyaka-likvidiruyut--mnenie-politologa-1123281082.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, украина, политика, в мире, владимир зеленский (президент украины), нато, пентагон, новости