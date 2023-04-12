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Утечка документов Пентагона может быть намеренным вбросом – МИД России - РИА Новости Крым, 12.04.2023
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Утечка документов Пентагона может быть намеренным вбросом – МИД России
Утечка документов Пентагона может быть намеренным вбросом – МИД России - РИА Новости Крым, 12.04.2023
Утечка документов Пентагона может быть намеренным вбросом – МИД России
У российской стороны нет позиции по вопросу утечки секретных документов Пентагона, но не исключен преднамеренный вброс с целью дезинформации. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T10:51
2023-04-12T10:51
россия
сша
пентагон
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей рябков
мнения
в мире
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. У российской стороны нет позиции по вопросу утечки секретных документов Пентагона, но не исключен преднамеренный вброс с целью дезинформации. Об этом заявил журналистам замглавы МИД страны Сергей Рябков.По словам Рябкова, о подлинности попавших в общий доступ документов должны судить специалисты. Насколько нынешний шум и публикации имеют под собой реальное основание, вопрос остается открытым, добавил замминистра.Утечка "военных секретов" и оценки экспертовРанее американские СМИ сообщили, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил, что Киев изменил "некоторые военные планы" из-за произошедшей утечки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.Военный эксперт Александр Хроленко высказал версию, что утечка является организованной акцией, целью которых могут являться перенос либо отмена контрнаступления украинских войск и подготовка мирового общественного мнения к прекращению военной и финансовой помощи Киеву.Политолог Андрей Никифоров считает, что это был спланированный Киевом вброс, чтобы максимально отсрочить контрнаступление, создав себе алиби перед Западом. По словам эксперта, в Киеве понимают, что необходимо идти в контрнаступление, но с другой стороны очень боятся этой перспективы.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт: утечка секретных документов Пентагона – спланированный вбросУтечка документов Пентагона: шпионаж за Зеленским и новые планы ВСУВ Крыму ответили генералу Ходжесу по поводу скорого "захвата" полуострова
https://crimea.ria.ru/20230412/ssha-gotovyatsya-slit-ukrainu-ekspert-ob-utechke-dokumentov-pentagona-1128122573.html
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россия, сша, пентагон, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей рябков, мнения, в мире, политика, украина, сво, утечка секретных документов по украине, новости
Утечка документов Пентагона может быть намеренным вбросом – МИД России

Замглавы МИД Рябков: утечка документов Пентагона может быть вбросом для дезинформации

10:51 12.04.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. У российской стороны нет позиции по вопросу утечки секретных документов Пентагона, но не исключен преднамеренный вброс с целью дезинформации. Об этом заявил журналистам замглавы МИД страны Сергей Рябков.
"У нас нет позиции. Наверное, кому-то интересно посмотреть эти документы, если это вообще документы. Может быть, это фейк, целенаправленный вброс. Поскольку США являются стороной конфликта и, по сути дела, ведут гибридную войну против нас, возможны такие приемы, чтобы противника, то есть РФ, ввести в заблуждение. Я ничего не утверждаю, но допускаю, что разного рода сценарии здесь мыслимы", – цитирует дипломата РИА Новости.
По словам Рябкова, о подлинности попавших в общий доступ документов должны судить специалисты. Насколько нынешний шум и публикации имеют под собой реальное основание, вопрос остается открытым, добавил замминистра.
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Утечка "военных секретов" и оценки экспертов

Ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил, что Киев изменил "некоторые военные планы" из-за произошедшей утечки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.
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Военный эксперт Александр Хроленко высказал версию, что утечка является организованной акцией, целью которых могут являться перенос либо отмена контрнаступления украинских войск и подготовка мирового общественного мнения к прекращению военной и финансовой помощи Киеву.
Политолог Андрей Никифоров считает, что это был спланированный Киевом вброс, чтобы максимально отсрочить контрнаступление, создав себе алиби перед Западом. По словам эксперта, в Киеве понимают, что необходимо идти в контрнаступление, но с другой стороны очень боятся этой перспективы.
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