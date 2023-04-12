https://crimea.ria.ru/20230412/utechka-dokumentov-pentagona-mozhet-byt-namerennym-vbrosom--mid-rossii-1128130189.html

Утечка документов Пентагона может быть намеренным вбросом – МИД России

Утечка документов Пентагона может быть намеренным вбросом – МИД России - РИА Новости Крым, 12.04.2023

Утечка документов Пентагона может быть намеренным вбросом – МИД России

У российской стороны нет позиции по вопросу утечки секретных документов Пентагона, но не исключен преднамеренный вброс с целью дезинформации. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 12.04.2023

2023-04-12T10:51

2023-04-12T10:51

2023-04-12T10:51

россия

сша

пентагон

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сергей рябков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. У российской стороны нет позиции по вопросу утечки секретных документов Пентагона, но не исключен преднамеренный вброс с целью дезинформации. Об этом заявил журналистам замглавы МИД страны Сергей Рябков.По словам Рябкова, о подлинности попавших в общий доступ документов должны судить специалисты. Насколько нынешний шум и публикации имеют под собой реальное основание, вопрос остается открытым, добавил замминистра.Утечка "военных секретов" и оценки экспертовРанее американские СМИ сообщили, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил, что Киев изменил "некоторые военные планы" из-за произошедшей утечки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.Военный эксперт Александр Хроленко высказал версию, что утечка является организованной акцией, целью которых могут являться перенос либо отмена контрнаступления украинских войск и подготовка мирового общественного мнения к прекращению военной и финансовой помощи Киеву.Политолог Андрей Никифоров считает, что это был спланированный Киевом вброс, чтобы максимально отсрочить контрнаступление, создав себе алиби перед Западом. По словам эксперта, в Киеве понимают, что необходимо идти в контрнаступление, но с другой стороны очень боятся этой перспективы.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт: утечка секретных документов Пентагона – спланированный вбросУтечка документов Пентагона: шпионаж за Зеленским и новые планы ВСУВ Крыму ответили генералу Ходжесу по поводу скорого "захвата" полуострова

https://crimea.ria.ru/20230412/ssha-gotovyatsya-slit-ukrainu-ekspert-ob-utechke-dokumentov-pentagona-1128122573.html

https://crimea.ria.ru/20230408/zelenskomu-otvetili-s-peredovoy-na-zhelanie-deokkupirovat-krym-1128063433.html

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