https://crimea.ria.ru/20230414/zhiteli-poluostrova-otvetili-ukrainskim-vozvraschatelyam-kryma-1128185325.html
Жители полуострова ответили украинским "возвращателям" Крыма
Жители полуострова ответили украинским "возвращателям" Крыма - РИА Новости Крым, 14.04.2023
Жители полуострова ответили украинским "возвращателям" Крыма
, как они относятся к заявлениям украинских политиков о захвате полуострова в ближайшие месяцы. РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T18:16
2023-04-14T18:16
2023-04-14T18:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Жители Симферополя ответили на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, как они относятся к заявлениям украинских политиков о захвате полуострова в ближайшие месяцы.Гость Крыма из Новосибирска Максим Адам уверен, что все эти заявления – "болтовня", которая напоминает пропаганду Геббельса, и слушать ее не надо. Многие участники опроса, проводимого на улицах крымской столицы, просили передать привет солдатам на передовую, пожелать им победы и скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми.В последние дни с украинской стороны звучало множество заявлений о предстоящем скором захвате Крыма. В частности, о том, что "деоккупация" полуострова – это обязательное условия мира, говорил президент соседней страныВладимир Зеленский. Его советник Михаил Подоляк был еще более категоричен: он дал крымчанам "два дня на выход". На эти заявления ответил глава российского МИДа Сергей Лавров, сказав, что запад на протяжении многих лет взращивал украинский режим "в качестве режима, который вознамерился уничтожить все русское и взял курс на угнетение русских".Подробные ответы симферопольцев смотрите в нашем видео.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров оценил слова советника главы офиса Зеленского о захвате КрымаБудет ли отложено контрнаступление ВСУ – прогноз экспертаКогда ВСУ начнут наступать и будет ли атака на Крым – заявление Блинкена
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Крымчане ответили на угрозы Киева захватить Крым
Крымчане ответили на угрозы Киева захватить Крым
2023-04-14T18:16
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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опрос, риа новости крым, крым, симферополь, новости крыма, общество, контрнаступление всу, сво, всу (вооруженные силы украины), видео
Жители полуострова ответили украинским "возвращателям" Крыма
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