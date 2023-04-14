Рейтинг@Mail.ru
Жители полуострова ответили украинским "возвращателям" Крыма - РИА Новости Крым, 14.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230414/zhiteli-poluostrova-otvetili-ukrainskim-vozvraschatelyam-kryma-1128185325.html
Жители полуострова ответили украинским "возвращателям" Крыма
Жители полуострова ответили украинским "возвращателям" Крыма - РИА Новости Крым, 14.04.2023
Жители полуострова ответили украинским "возвращателям" Крыма
, как они относятся к заявлениям украинских политиков о захвате полуострова в ближайшие месяцы. РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T18:16
2023-04-14T18:16
опрос
риа новости крым
крым
симферополь
новости крыма
общество
контрнаступление всу
сво
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128185211_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_56453841f699de11dec4d6dc5927d1d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Жители Симферополя ответили на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, как они относятся к заявлениям украинских политиков о захвате полуострова в ближайшие месяцы.Гость Крыма из Новосибирска Максим Адам уверен, что все эти заявления – "болтовня", которая напоминает пропаганду Геббельса, и слушать ее не надо. Многие участники опроса, проводимого на улицах крымской столицы, просили передать привет солдатам на передовую, пожелать им победы и скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми.В последние дни с украинской стороны звучало множество заявлений о предстоящем скором захвате Крыма. В частности, о том, что "деоккупация" полуострова – это обязательное условия мира, говорил президент соседней страныВладимир Зеленский. Его советник Михаил Подоляк был еще более категоричен: он дал крымчанам "два дня на выход". На эти заявления ответил глава российского МИДа Сергей Лавров, сказав, что запад на протяжении многих лет взращивал украинский режим "в качестве режима, который вознамерился уничтожить все русское и взял курс на угнетение русских".Подробные ответы симферопольцев смотрите в нашем видео.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров оценил слова советника главы офиса Зеленского о захвате КрымаБудет ли отложено контрнаступление ВСУ – прогноз экспертаКогда ВСУ начнут наступать и будет ли атака на Крым – заявление Блинкена
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Крымчане ответили на угрозы Киева захватить Крым
Крымчане ответили на угрозы Киева захватить Крым
2023-04-14T18:16
true
PT1M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128185211_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9a06257349e515c0cff9ec86431655c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
опрос, риа новости крым, крым, симферополь, новости крыма, общество, контрнаступление всу, сво, всу (вооруженные силы украины), видео
Жители полуострова ответили украинским "возвращателям" Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Жители Симферополя ответили на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, как они относятся к заявлениям украинских политиков о захвате полуострова в ближайшие месяцы.
2023-04-14T18:16
true
PT1M38S
Жители полуострова ответили украинским "возвращателям" Крыма

Крымчане – Зеленскому: прекратите эту болтовню!

18:16 14.04.2023
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Жители Симферополя ответили на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, как они относятся к заявлениям украинских политиков о захвате полуострова в ближайшие месяцы.
"Я не слушаю эти глупости. У меня дочь военнослужащая, зять военнослужащий, я ориентируюсь на них. Все спокойно! Я уверена, что все будет хорошо. Живем спокойно и радуемся, весна, хорошая погода, что может быть плохого? А все остальное – это глупости", - сказала жительница Симферополя Алена Завгородняя.
Гость Крыма из Новосибирска Максим Адам уверен, что все эти заявления – "болтовня", которая напоминает пропаганду Геббельса, и слушать ее не надо. Многие участники опроса, проводимого на улицах крымской столицы, просили передать привет солдатам на передовую, пожелать им победы и скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми.
В последние дни с украинской стороны звучало множество заявлений о предстоящем скором захвате Крыма. В частности, о том, что "деоккупация" полуострова – это обязательное условия мира, говорил президент соседней страныВладимир Зеленский. Его советник Михаил Подоляк был еще более категоричен: он дал крымчанам "два дня на выход". На эти заявления ответил глава российского МИДа Сергей Лавров, сказав, что запад на протяжении многих лет взращивал украинский режим "в качестве режима, который вознамерился уничтожить все русское и взял курс на угнетение русских".
Подробные ответы симферопольцев смотрите в нашем видео.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Лавров оценил слова советника главы офиса Зеленского о захвате Крыма
Будет ли отложено контрнаступление ВСУ – прогноз эксперта
Когда ВСУ начнут наступать и будет ли атака на Крым – заявление Блинкена
ОпросРИА Новости КрымКрымСимферопольНовости КрымаОбществоКонтрнаступление ВСУСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:30В Симферополе автобус врезался в иномарку, которая влетела в забор
18:16Жители полуострова ответили украинским "возвращателям" Крыма 1:38
18:11В Ялте завершается отопительный сезон - власти объявили дату
17:50В Севастополе автоледи без прав сбила ребенка на "зебре"
17:27Какую работу ищут крымчане и что предлагают работодатели
16:27В Белоруссии готовят площадки под стратегическое ядерное оружие – МО
16:14Весенний призыв в Крыму: куда отправят служить срочников
16:11СБУ готовит провокации в храмах Украины на Пасху с целью обвинить Россию
16:01Бои за Артемовск: "вагнеровцы" продвигаются в западной части города
15:56В Херсонской области на Пасху отменяется комендантский час
15:31ФСБ задержала в Крыму двоих украинских боевиков нацбата
15:22Выскочила на дорогу: в Севастополе водитель сбил ребенка 1,5 лет
15:15Москва учитывает попытки Запада открыть "второй фронт" против РФ – Лавров
15:08Ждать ли вторую волну мобилизации – ответ военного комиссара
14:37Сбил инспектора ГИБДД: крымчанин сядет за смертельное ДТП на "Тавриде"
14:25Белорусская сеть зашла в Россию с аналогами товаров IKEA
14:07Трое на одного: в Алуште присяжные вынесли вердикт за смерть человека
13:56Следком расследует преступную деятельность сторонников АУЕ* в Крыму
13:49Лавров оценил слова советника главы офиса Зеленского о захвате Крыма
13:38В Индонезии мощное землетрясение в 6,8 баллов - что известно
Лента новостейМолния