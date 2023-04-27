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Бои за Артемовск: российские войска сковывают ВСУ на окраинах - РИА Новости Крым, 27.04.2023
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Бои за Артемовск: российские войска сковывают ВСУ на окраинах
Бои за Артемовск: российские войска сковывают ВСУ на окраинах - РИА Новости Крым, 27.04.2023
Бои за Артемовск: российские войска сковывают ВСУ на окраинах
Российские штурмовики зачистили от украинских военных формирований еще четыре квартала в Артемовске, подразделения ВДВ сковывают противника на окраинах. Об этом РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T15:42
2023-04-27T15:42
министерство обороны рф
сво
всу (вооруженные силы украины)
артемовск
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Российские штурмовики зачистили от украинских военных формирований еще четыре квартала в Артемовске, подразделения ВДВ сковывают противника на окраинах. Об этом сообщили в Минобороны России.Ранее в ведомстве заявляли, что подразделения ВДВ оказывают поддержку штурмовикам ЧВК "Вагнер" на флангах.Также на Донецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены подразделения украинских войск в районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Калинина.За сутки на этом направлении уничтожено более 400 украинских военнослужащих и наемников.Кроме того, уничтожены две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а в районе поселка Новгородское в ДНР – радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские силы взяли под контроль все пути снабжения ВСУ в Артемовске. Читайте также на РИА новости Крым:Мощный удар нанесен по пунктам дислокации резервов ВСУ "Май будет горячим": эксперт дал прогноз развития конфликта на Украине Что стоит за обещаниями "Азова"* захватывать города РФ – военный эксперт
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министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), артемовск, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, украина, россия
Бои за Артемовск: российские войска сковывают ВСУ на окраинах

Российские войска освободили в Артемовске еще четыре квартала и сковывают ВСУ на окраинах

15:42 27.04.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкМногоэтажки в западной части Артемовска
Многоэтажки в западной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Российские штурмовики зачистили от украинских военных формирований еще четыре квартала в Артемовске, подразделения ВДВ сковывают противника на окраинах. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях города Артемовск. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывают противника на северной и южной окраинах города", – сообщается в сводке.
Ранее в ведомстве заявляли, что подразделения ВДВ оказывают поддержку штурмовикам ЧВК "Вагнер" на флангах.
Также на Донецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены подразделения украинских войск в районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Калинина.
За сутки на этом направлении уничтожено более 400 украинских военнослужащих и наемников.
Кроме того, уничтожены две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а в районе поселка Новгородское в ДНР – радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские силы взяли под контроль все пути снабжения ВСУ в Артемовске.
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