https://crimea.ria.ru/20230427/boi-za-artemovsk-rossiyskie-voyska-skovyvayut-vsu-na-okrainakh-1128396479.html

Бои за Артемовск: российские войска сковывают ВСУ на окраинах

Бои за Артемовск: российские войска сковывают ВСУ на окраинах - РИА Новости Крым, 27.04.2023

Бои за Артемовск: российские войска сковывают ВСУ на окраинах

Российские штурмовики зачистили от украинских военных формирований еще четыре квартала в Артемовске, подразделения ВДВ сковывают противника на окраинах. Об этом РИА Новости Крым, 27.04.2023

2023-04-27T15:42

2023-04-27T15:42

2023-04-27T15:42

министерство обороны рф

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Российские штурмовики зачистили от украинских военных формирований еще четыре квартала в Артемовске, подразделения ВДВ сковывают противника на окраинах. Об этом сообщили в Минобороны России.Ранее в ведомстве заявляли, что подразделения ВДВ оказывают поддержку штурмовикам ЧВК "Вагнер" на флангах.Также на Донецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены подразделения украинских войск в районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Калинина.За сутки на этом направлении уничтожено более 400 украинских военнослужащих и наемников.Кроме того, уничтожены две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а в районе поселка Новгородское в ДНР – радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские силы взяли под контроль все пути снабжения ВСУ в Артемовске. Читайте также на РИА новости Крым:Мощный удар нанесен по пунктам дислокации резервов ВСУ "Май будет горячим": эксперт дал прогноз развития конфликта на Украине Что стоит за обещаниями "Азова"* захватывать города РФ – военный эксперт

https://crimea.ria.ru/20230427/may-budet-goryachim-ekspert-dal-prognoz-razvitiya-konflikta-na-ukraine-1128394903.html

артемовск

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россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), артемовск, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, украина, россия