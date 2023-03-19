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Когда восстановят центр Мариуполя –Хуснуллин назвал сроки

Когда восстановят центр Мариуполя –Хуснуллин назвал сроки - РИА Новости Крым, 19.03.2023

Когда восстановят центр Мариуполя –Хуснуллин назвал сроки

Центральную часть Мариуполя планируют восстановить к концу текущего года. Такие сроки назвал президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер страны Марат Хуснуллин, РИА Новости Крым, 19.03.2023

2023-03-19T10:59

2023-03-19T10:59

2023-03-19T10:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Центральную часть Мариуполя планируют восстановить к концу текущего года. Такие сроки назвал президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер страны Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.Президент Путин прибыл в Мариуполь в воскресенье. За рулем автомобиля он проехал по благоустроенному городу, побывал в разных его районах, в том числе, осмотрел береговую линию около яхт-клуба, здание театра и памятные места. А также встретился в горожанами для обсуждения ряда вопросов и тем. В том числе, на встрече с местными жителями речь шла о строительстве микрорайонов, больниц, школ, детских садов."Сильно разбит центр, в центральной части часть зданий – памятники. Долго думали, сносить, не сносить. Приняли решение сохранить, сделали всю проектно-сметную документацию", - доложил президенту вице-премьер.По его словам, центр Мариуполя планируется восстановить "хотя бы фасадную часть" к концу 2023 года. При этом часть домов, которые не подлежат восстановлению, уже снесли."Вообще мы снесли 307 домов, которые не подлежат восстановлению. Это достаточно много. Остальные активно очень восстанавливаем", - рассказал Хуснуллин.Ранее сообщалось, что мариупольцы активно возвращаются в свои восстановленные дома, мирная жизнь в благоустроенном городе налаживается.Читайте также на РИА Новости Крым:Владимир Путин посетил Мариуполь"Удобно, красиво": что Путин увидел в благоустроенном МариуполеХуснуллин: жители активно возвращаются в благоустроенный Мариуполь

https://crimea.ria.ru/20221120/kak-vozrozhdayut-mariupol-i-kogda-zavershat-raboty---khusnullin-1125452698.html

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