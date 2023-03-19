Рейтинг@Mail.ru
Когда восстановят центр Мариуполя –Хуснуллин назвал сроки - РИА Новости Крым, 19.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230319/kogda-vosstanovyat-tsentr-mariupolya-khusnullin-nazval-sroki--1127640477.html
Когда восстановят центр Мариуполя –Хуснуллин назвал сроки
Когда восстановят центр Мариуполя –Хуснуллин назвал сроки - РИА Новости Крым, 19.03.2023
Когда восстановят центр Мариуполя –Хуснуллин назвал сроки
Центральную часть Мариуполя планируют восстановить к концу текущего года. Такие сроки назвал президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер страны Марат Хуснуллин, РИА Новости Крым, 19.03.2023
2023-03-19T10:59
2023-03-19T10:59
владимир путин посетил мариуполь
марат хуснуллин
мариуполь
владимир путин (политик)
новости
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/13/1127640361_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_0530028282525595aea9bd69e35a85bf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Центральную часть Мариуполя планируют восстановить к концу текущего года. Такие сроки назвал президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер страны Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.Президент Путин прибыл в Мариуполь в воскресенье. За рулем автомобиля он проехал по благоустроенному городу, побывал в разных его районах, в том числе, осмотрел береговую линию около яхт-клуба, здание театра и памятные места. А также встретился в горожанами для обсуждения ряда вопросов и тем. В том числе, на встрече с местными жителями речь шла о строительстве микрорайонов, больниц, школ, детских садов."Сильно разбит центр, в центральной части часть зданий – памятники. Долго думали, сносить, не сносить. Приняли решение сохранить, сделали всю проектно-сметную документацию", - доложил президенту вице-премьер.По его словам, центр Мариуполя планируется восстановить "хотя бы фасадную часть" к концу 2023 года. При этом часть домов, которые не подлежат восстановлению, уже снесли."Вообще мы снесли 307 домов, которые не подлежат восстановлению. Это достаточно много. Остальные активно очень восстанавливаем", - рассказал Хуснуллин.Ранее сообщалось, что мариупольцы активно возвращаются в свои восстановленные дома, мирная жизнь в благоустроенном городе налаживается.Читайте также на РИА Новости Крым:Владимир Путин посетил Мариуполь"Удобно, красиво": что Путин увидел в благоустроенном МариуполеХуснуллин: жители активно возвращаются в благоустроенный Мариуполь
https://crimea.ria.ru/20221120/kak-vozrozhdayut-mariupol-i-kogda-zavershat-raboty---khusnullin-1125452698.html
мариуполь
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/13/1127640361_151:0:2880:2047_1920x0_80_0_0_c6cb1d562bd30008d69034503720c558.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин посетил мариуполь, марат хуснуллин, мариуполь, владимир путин (политик), новости, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр)
Когда восстановят центр Мариуполя –Хуснуллин назвал сроки

Хуснуллин: реконструкцию центра Мариуполя планируют завершить к концу 2023 года

10:59 19.03.2023
 
© РИА Новости . Александр Сухов / Перейти в фотобанкГорожане на площади Свободы в Мариуполе
Горожане на площади Свободы в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости . Александр Сухов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Центральную часть Мариуполя планируют восстановить к концу текущего года. Такие сроки назвал президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер страны Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.
Президент Путин прибыл в Мариуполь в воскресенье. За рулем автомобиля он проехал по благоустроенному городу, побывал в разных его районах, в том числе, осмотрел береговую линию около яхт-клуба, здание театра и памятные места. А также встретился в горожанами для обсуждения ряда вопросов и тем. В том числе, на встрече с местными жителями речь шла о строительстве микрорайонов, больниц, школ, детских садов.
"Сильно разбит центр, в центральной части часть зданий – памятники. Долго думали, сносить, не сносить. Приняли решение сохранить, сделали всю проектно-сметную документацию", - доложил президенту вице-премьер.
Рабочие во время строительства нового жилого дома на одной из улиц Мариуполя. - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
20 ноября 2022, 10:06
Как возрождают Мариуполь и когда завершат работы - Хуснуллин
По его словам, центр Мариуполя планируется восстановить "хотя бы фасадную часть" к концу 2023 года. При этом часть домов, которые не подлежат восстановлению, уже снесли.
"Вообще мы снесли 307 домов, которые не подлежат восстановлению. Это достаточно много. Остальные активно очень восстанавливаем", - рассказал Хуснуллин.
Ранее сообщалось, что мариупольцы активно возвращаются в свои восстановленные дома, мирная жизнь в благоустроенном городе налаживается.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Владимир Путин посетил Мариуполь
"Удобно, красиво": что Путин увидел в благоустроенном Мариуполе
Хуснуллин: жители активно возвращаются в благоустроенный Мариуполь
 
Владимир Путин посетил МариупольМарат ХуснуллинМариупольВладимир Путин (политик)НовостиСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:13Разведка боем и переброска сил для ВСУ сорвана на Купянском направлении
11:54На пароме в Крым: как работает Керченская переправа 19 марта
11:32В Казахстане проходят досрочные выборы
11:06Трое детей в реанимации – последствия ДТП с пьяным водителем в Крыму
10:59Когда восстановят центр Мариуполя –Хуснуллин назвал сроки
10:44Снова смерти: коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю
10:21"Удобно, красиво": что Путин увидел в благоустроенном Мариуполе
10:05Погибли 14 человек: последствия землетрясения в Эквадоре
09:30Хуснуллин: жители активно возвращаются в благоустроенный Мариуполь
08:37Как сделать бутерброд полезным завтраком – диетолог
08:24Зачем нужно изучать историю – эксперт
08:04Владимир Путин посетил Мариуполь
08:01Во сне иммунитет убивает раковые клетки – врач
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
23:31Пьяный водитель сбил семью с детьми в Крыму: пять человек в больнице
21:48Как в Севастополе дети в казематах пишут письма бойцам в зону СВО
21:15Главные события Крыма и мира: 18 марта
20:55Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эквадоре
20:41Крымские татары Херсонщины жестко отреагировали на сожжение Корана
20:20Кадыров поздравил Аксенова и крымчан с Днем воссоединения с Россией
Лента новостейМолния