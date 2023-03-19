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Хуснуллин: жители активно возвращаются в благоустроенный Мариуполь

Хуснуллин: жители активно возвращаются в благоустроенный Мариуполь - РИА Новости Крым, 19.03.2023

Хуснуллин: жители активно возвращаются в благоустроенный Мариуполь

Жители Мариуполя активно возвращаются в свой благоустроенный город. Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину во время... РИА Новости Крым, 19.03.2023

2023-03-19T09:30

2023-03-19T09:30

2023-03-19T09:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Жители Мариуполя активно возвращаются в свой благоустроенный город. Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину во время его рабочей поездки в Донбасс, пишет РИА Новости.Российский лидер прибыл в Мариуполь в воскресенье. Он проехал за рулем автомобиля по городу, побывал в разных его районах, осмотрел береговую линию около яхт-клуба, здание театра и памятные места. Кроме того, российский лидер обсудил с местными жителями ряд тем.Также он показал президенту здание мариупольской филармонии, сообщил, что восстановительные работы на объекте длились всего три месяца. По словам Хуснуллина, труппа уже собрана, руководитель приехал из Ставропольского края.А первую трамвайную линию планируют запустить в Мариуполе уже в летние месяцы. "Запустили движение общественного транспорта, 110 автобусов работают. И, Владимир Владимирович, если получится, к лету хотим запустить первые трамвайные маршруты", - рассказал Хуснуллин.Хуснуллин указал, что в восстановленном городе появятся парковки, которых в прежние времена не было."Сейчас поручили сделать, их не было в городе раньше, парковочные пространства. Сделаем полностью парковочные пространства, благоустройство", - рассказал Хуснуллин.Вице-премьер сообщил президенту, что бизнесменам Мариуполя дадут возможность оформить кредиты на открытие бизнеса на первых этажах домов.Мариуполь находится в Донецкой Народной Республике. В ходе специальной военной операции российские войска к концу апреля 2022 года освободили практически весь город. Еще около месяца продолжалось сопротивление засевших на комбинате "Азовсталь" бойцов ВСУ и боевиков украинских нацбатов. В результате сложили оружие и сдались в плен более 2,5 тысяч неонацистов и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода. 20 мая Минобороны России сообщило о полном освобождении Мариуполя.Читайте также на РИА Новости КрымВладимир Путин посетил СевастопольАксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в КрымКак восстанавливают гражданскую инфраструктуру в Донбассе

https://crimea.ria.ru/20230319/vladimir-putin-posetil-mariupol-1127638641.html

https://crimea.ria.ru/20230210/v-mariupole-gotovyat-k-zapusku-pervuyu-tramvaynuyu-liniyu-1126913766.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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