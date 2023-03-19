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Хуснуллин: жители активно возвращаются в благоустроенный Мариуполь - РИА Новости Крым, 19.03.2023
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Хуснуллин: жители активно возвращаются в благоустроенный Мариуполь
Хуснуллин: жители активно возвращаются в благоустроенный Мариуполь - РИА Новости Крым, 19.03.2023
Хуснуллин: жители активно возвращаются в благоустроенный Мариуполь
Жители Мариуполя активно возвращаются в свой благоустроенный город. Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину во время... РИА Новости Крым, 19.03.2023
2023-03-19T09:30
2023-03-19T09:34
владимир путин (политик)
марат хуснуллин
события в донбассе
ситуация в донбассе: новости и комментарии
мариуполь
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общество
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владимир путин посетил мариуполь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Жители Мариуполя активно возвращаются в свой благоустроенный город. Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину во время его рабочей поездки в Донбасс, пишет РИА Новости.Российский лидер прибыл в Мариуполь в воскресенье. Он проехал за рулем автомобиля по городу, побывал в разных его районах, осмотрел береговую линию около яхт-клуба, здание театра и памятные места. Кроме того, российский лидер обсудил с местными жителями ряд тем.Также он показал президенту здание мариупольской филармонии, сообщил, что восстановительные работы на объекте длились всего три месяца. По словам Хуснуллина, труппа уже собрана, руководитель приехал из Ставропольского края.А первую трамвайную линию планируют запустить в Мариуполе уже в летние месяцы. "Запустили движение общественного транспорта, 110 автобусов работают. И, Владимир Владимирович, если получится, к лету хотим запустить первые трамвайные маршруты", - рассказал Хуснуллин.Хуснуллин указал, что в восстановленном городе появятся парковки, которых в прежние времена не было."Сейчас поручили сделать, их не было в городе раньше, парковочные пространства. Сделаем полностью парковочные пространства, благоустройство", - рассказал Хуснуллин.Вице-премьер сообщил президенту, что бизнесменам Мариуполя дадут возможность оформить кредиты на открытие бизнеса на первых этажах домов.Мариуполь находится в Донецкой Народной Республике. В ходе специальной военной операции российские войска к концу апреля 2022 года освободили практически весь город. Еще около месяца продолжалось сопротивление засевших на комбинате "Азовсталь" бойцов ВСУ и боевиков украинских нацбатов. В результате сложили оружие и сдались в плен более 2,5 тысяч неонацистов и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода. 20 мая Минобороны России сообщило о полном освобождении Мариуполя.Читайте также на РИА Новости КрымВладимир Путин посетил СевастопольАксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в КрымКак восстанавливают гражданскую инфраструктуру в Донбассе
https://crimea.ria.ru/20230319/vladimir-putin-posetil-mariupol-1127638641.html
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РИА Новости Крым
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Хуснуллин: жители активно возвращаются в благоустроенный Мариуполь

Хуснуллин сообщил Путину о возвращении жителей в восстановленный Мариуполь

09:30 19.03.2023 (обновлено: 09:34 19.03.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Мариуполе
Повседневная жизнь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Жители Мариуполя активно возвращаются в свой благоустроенный город. Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину во время его рабочей поездки в Донбасс, пишет РИА Новости.
Российский лидер прибыл в Мариуполь в воскресенье. Он проехал за рулем автомобиля по городу, побывал в разных его районах, осмотрел береговую линию около яхт-клуба, здание театра и памятные места. Кроме того, российский лидер обсудил с местными жителями ряд тем.
"Народ стал возвращаться. Когда увидели, что идет восстановление, народ стал активно возвращаться. Рост населения", - сообщил главе государства Хуснуллин.
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Также он показал президенту здание мариупольской филармонии, сообщил, что восстановительные работы на объекте длились всего три месяца. По словам Хуснуллина, труппа уже собрана, руководитель приехал из Ставропольского края.
А первую трамвайную линию планируют запустить в Мариуполе уже в летние месяцы.
"Запустили движение общественного транспорта, 110 автобусов работают. И, Владимир Владимирович, если получится, к лету хотим запустить первые трамвайные маршруты", - рассказал Хуснуллин.
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Хуснуллин указал, что в восстановленном городе появятся парковки, которых в прежние времена не было.
"Сейчас поручили сделать, их не было в городе раньше, парковочные пространства. Сделаем полностью парковочные пространства, благоустройство", - рассказал Хуснуллин.
Вице-премьер сообщил президенту, что бизнесменам Мариуполя дадут возможность оформить кредиты на открытие бизнеса на первых этажах домов.
Мариуполь находится в Донецкой Народной Республике. В ходе специальной военной операции российские войска к концу апреля 2022 года освободили практически весь город. Еще около месяца продолжалось сопротивление засевших на комбинате "Азовсталь" бойцов ВСУ и боевиков украинских нацбатов. В результате сложили оружие и сдались в плен более 2,5 тысяч неонацистов и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода. 20 мая Минобороны России сообщило о полном освобождении Мариуполя.
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Владимир Путин (политик)Марат ХуснуллинСобытия в ДонбассеСитуация в Донбассе: новости и комментарииМариупольНовые регионы РоссииОбществоНовостиВладимир Путин посетил Мариуполь
 
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